  • 32°C
香港時間 : 202485日 (一) 21:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴黎奧運｜孕媽挺6個月巨肚與中國箭手鬥足六回合　決勝一箭奪10分晉級：BB踢了我一下

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

阿塞拜疆射箭選手拉瑪珊洛娃懷著6個半月身孕參加巴黎奧運，在32強淘汰賽擊敗中國的安琦軒晉級。

【巴黎奧運/奧運/射箭/奧運大肚選手】本屆巴黎奧運進行得如火如荼，當中出現不少的亮點，早前26歲的埃及女擊劍手Nada Hafez懷孕7個月仍勇戰對手，令不少觀眾感到震驚，但原來她並不是唯一。另一名最強孕媽便是來自阿塞拜疆的射箭選手拉瑪珊洛娃（Yaylagul Ramazanova），雖然她於16強便已止步，但對於她來說，與未出生的孩子一起步上賽場是一個難忘又美好的經驗，

我知道我並不是孤單作戰！

最新影片推介︰

童學園
奧運項目｜霹靂舞跳進奧運大舞台成新興運動　資深導師教4大技巧：4歲已可上堂

奧運懷孕箭手｜32強最後一箭獲勝：孩子踢了我一下

綜合《9Honey》等外媒報道，日前34歲的拉瑪珊洛娃懷著6個半月身孕參加女子射箭個人賽32強淘汰賽，對手是中國隊的安琦軒。比賽分為5局進行，兩人在5局後得出5比5的平分局面，於是需要進行第6局的延長賽。當時，兩人各射一箭，安琦軒獲9環的成績，而拉瑪珊洛娃則打出10環擊敗對手，晉級16強。

拉瑪珊洛娃事後接受媒體訪問時稱，在第6局的決勝一箭時，她感覺到肚中的孩子踢了她一下，然後她便射出了10分。不少孕婦在懷孕期間也會出現各種的妊娠不適，但拉瑪珊洛娃卻透露在奧運訓練期間，她並沒有因為懷孕而感到不舒服，

相反，我覺得我不是一個人在戰鬥，而是和寶寶一起戰鬥。

點擊圖片放大
+7
+6

奧運懷孕箭手｜16強止步：已盡力就可以

不過，拉瑪珊洛娃在其後的16強比賽中，不敵德國選手Michelle Kroppen而無緣晉級，但拉瑪珊洛娃深明比賽的精神不在於輸贏，

我想獲得一枚獎牌。每個運動員都想，但不是每個人都能做到，但只要我盡力而為就沒關係。

對於未來，準媽媽拉瑪珊洛娃表示孩子出生後仍會繼續參加比賽，她更透露，如果孩子將來對射箭有興趣，她會親自教導孩子。

拉瑪珊洛娃是阿塞拜疆的射箭選手。（取圖自Yaylagul Ramazanova的IG）

奧運懷孕箭手｜孕期做運動四大禁忌

懷孕的準媽媽能不能做運動？一直是孕婦十分關心的話題，台灣婦產科醫生郭安妮早前接受媒體訪問時表示，孕婦懷孕時期若要維持運動習慣，有4個禁忌需要注意！

1. 避免容易碰撞的運動

2. 每分鐘心跳不超過140下

3. 運動時不能喘得無法說話

4. 避免做不熟悉的運動

郭醫生指出，沒有運動習慣的孕婦在懷孕期間做運動要量力而為，「散散步」便已足夠，最好為自己身體作評估，以免運動過量會有「宮縮」的危機，導致早產或流產。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

黃雅瓊婚照｜黃雅瓊劉雨辰巴黎鐵塔下拍婚紗相　劉雨辰自爆婚禮舉辦日子
今日 12:03
黃雅瓊婚照｜黃雅瓊劉雨辰巴黎鐵塔下拍婚紗相　劉雨辰自爆婚禮舉辦日子
巴黎奧運｜菲男體操選手24小時內連奪2金　獲贈豐厚獎金+豪宅+一世任食
今日 18:05
巴黎奧運｜菲男體操選手24小時內連奪2金　獲贈豐厚獎金+豪宅+一世任食
巴黎奧運｜全紅嬋陳芋汐場邊舉動惹熱議　自揭「水花消失術」在於1關鍵
今日 14:26
巴黎奧運｜全紅嬋陳芋汐場邊舉動惹熱議　自揭「水花消失術」在於1關鍵
乒乓嫲嫲｜61歲倪夏蓮盧森堡大宅曝光　丈夫陪打乒乓兒子拔罐助賽前放鬆
今日 16:41
乒乓嫲嫲｜61歲倪夏蓮盧森堡大宅曝光　丈夫陪打乒乓兒子拔罐助賽前放鬆
巴黎奧運︱國家泳隊終止美10連霸4X100米混合泳接力奪金　潘展樂最後一棒上演逆轉勝
今日 10:47
巴黎奧運︱國家泳隊終止美10連霸4X100米混合泳接力奪金　潘展樂最後一棒上演逆轉勝
巴黎奧運｜鄭欽文女網奪金背後有虎爸鋪路　為拜名師一家下跪盼做「小李娜」
今日 14:12
巴黎奧運｜鄭欽文女網奪金背後有虎爸鋪路　為拜名師一家下跪盼做「小李娜」

你可能感興趣

黃雅瓊婚照｜黃雅瓊劉雨辰巴黎鐵塔下拍婚紗相　劉雨辰自爆婚禮舉辦日子
今日 12:03
黃雅瓊婚照｜黃雅瓊劉雨辰巴黎鐵塔下拍婚紗相　劉雨辰自爆婚禮舉辦日子
巴黎奧運｜菲男體操選手24小時內連奪2金　獲贈豐厚獎金+豪宅+一世任食
今日 18:05
巴黎奧運｜菲男體操選手24小時內連奪2金　獲贈豐厚獎金+豪宅+一世任食
巴黎奧運｜全紅嬋陳芋汐場邊舉動惹熱議　自揭「水花消失術」在於1關鍵
今日 14:26
巴黎奧運｜全紅嬋陳芋汐場邊舉動惹熱議　自揭「水花消失術」在於1關鍵
奧運會 射箭 體育人物 懷孕 新手爸媽 運動 運動員 正能量 比賽 阿塞拜疆

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月05日 時間16:05）
急症室最長等候時間（08月05日 時間16:05）
文頌男離世｜前J2主持文頌男舉行喪禮　胞姊以心形花牌致哀：永遠懷念
文頌男離世｜前J2主持文頌男舉行喪禮　胞姊以心形花牌致哀：永遠懷念
轉型從商丨TVB小花離巢後生活富貴　經常周遊列國去米芝蓮餐廳歎美食【多圖】
轉型從商丨TVB小花離巢後生活富貴　經常周遊列國去米芝蓮餐廳歎美食【多圖】
遊泰注意丨52歲港男泰國布吉被浪捲走不治　15歲兒：我想救爸爸風浪太大沒機會
遊泰注意丨52歲港男泰國布吉被浪捲走不治　15歲兒：我想救爸爸風浪太大沒機會
珍惜生命｜荃灣男警中槍身亡　警方有初步調查進展　
珍惜生命｜荃灣男警中槍身亡　警方有初步調查進展　