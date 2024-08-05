巴黎奧運｜孕媽挺6個月巨肚與中國箭手鬥足六回合　決勝一箭奪10分晉級：BB踢了我一下

▲ 阿塞拜疆射箭選手拉瑪珊洛娃懷著6個半月身孕參加巴黎奧運，在32強淘汰賽擊敗中國的安琦軒晉級。

【巴黎奧運/奧運/射箭/奧運大肚選手】本屆巴黎奧運進行得如火如荼，當中出現不少的亮點，早前26歲的埃及女擊劍手Nada Hafez懷孕7個月仍勇戰對手，令不少觀眾感到震驚，但原來她並不是唯一。另一名最強孕媽便是來自阿塞拜疆的射箭選手拉瑪珊洛娃（Yaylagul Ramazanova），雖然她於16強便已止步，但對於她來說，與未出生的孩子一起步上賽場是一個難忘又美好的經驗，

我知道我並不是孤單作戰！

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奧運懷孕箭手｜32強最後一箭獲勝：孩子踢了我一下

綜合《9Honey》等外媒報道，日前34歲的拉瑪珊洛娃懷著6個半月身孕參加女子射箭個人賽32強淘汰賽，對手是中國隊的安琦軒。比賽分為5局進行，兩人在5局後得出5比5的平分局面，於是需要進行第6局的延長賽。當時，兩人各射一箭，安琦軒獲9環的成績，而拉瑪珊洛娃則打出10環擊敗對手，晉級16強。

拉瑪珊洛娃事後接受媒體訪問時稱，在第6局的決勝一箭時，她感覺到肚中的孩子踢了她一下，然後她便射出了10分。不少孕婦在懷孕期間也會出現各種的妊娠不適，但拉瑪珊洛娃卻透露在奧運訓練期間，她並沒有因為懷孕而感到不舒服，

相反，我覺得我不是一個人在戰鬥，而是和寶寶一起戰鬥。

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奧運懷孕箭手｜16強止步：已盡力就可以

不過，拉瑪珊洛娃在其後的16強比賽中，不敵德國選手Michelle Kroppen而無緣晉級，但拉瑪珊洛娃深明比賽的精神不在於輸贏，

我想獲得一枚獎牌。每個運動員都想，但不是每個人都能做到，但只要我盡力而為就沒關係。

對於未來，準媽媽拉瑪珊洛娃表示孩子出生後仍會繼續參加比賽，她更透露，如果孩子將來對射箭有興趣，她會親自教導孩子。

▲ 拉瑪珊洛娃是阿塞拜疆的射箭選手。（取圖自Yaylagul Ramazanova的IG）

奧運懷孕箭手｜孕期做運動四大禁忌

懷孕的準媽媽能不能做運動？一直是孕婦十分關心的話題，台灣婦產科醫生郭安妮早前接受媒體訪問時表示，孕婦懷孕時期若要維持運動習慣，有4個禁忌需要注意！

1. 避免容易碰撞的運動

2. 每分鐘心跳不超過140下

3. 運動時不能喘得無法說話

4. 避免做不熟悉的運動

郭醫生指出，沒有運動習慣的孕婦在懷孕期間做運動要量力而為，「散散步」便已足夠，最好為自己身體作評估，以免運動過量會有「宮縮」的危機，導致早產或流產。

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