醫療券｜深圳新風和睦家醫院推多項便利優惠　全科診費僅約$260

▲ （深圳新風和睦家醫院圖片）

衛生署今日（5日）與深圳新風和睦家醫院，就「長者醫療券大灣區試點計劃」簽署服務協議，合資格申領長者醫療券的香港長者，於8月14日起，可在該院使用醫療券。新風醫療大灣區首席營運官蕭毅晃指，醫院特別推出多項優惠，其中全科診費只需225元人民幣（約260港元）；普通和進階體檢套餐更分別僅1,500元人民幣（約1,800港元），及3,500元人民幣（約4,200港元）。另提供免費穿梭專車來回福田口岸與醫院，以便利長者使用服務。

深圳新風和睦家醫院，將由8月14日起接受長者醫療券，適用範圍包括全科、健康管理、口腔科、眼科、外科、骨科、內科、婦科及耳鼻喉科，9個指定科室的門診醫療護理服務。蕭毅晃稱，針對長者醫療券使用，院方特別推出診費折扣、套餐優惠和成本價購藥，其中全科診費只需225元人民幣（約260港元）；普通體檢套餐1,500元人民幣（約1,800港元）；包括頭臚MRI掃描、腫瘤標誌物檢測、肝腎功能檢查等的進階體檢，亦只需3,500元人民幣（約4,200港元）。醫院亦特別將醫療券服務範圍覆蓋至洗牙服務，平均每次350元人民幣（約420港元），其他牙科項目貝則享8折。

另為方便香港長者跨境就診，醫院特設長者醫療券線上預約程式，方便提前登記；又增設港澳服務熱線（+852 8177 6002）以便諮詢及預約；亦安排就診免費穿梭巴士來回福田口岸/落馬洲至深圳和睦家醫院，並為提前預約到院、指定就診科室的長者提供免費粵語一對一陪診服務，說明辦理註冊、引導去科室、幫助諮詢其他醫療相關業務等。

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