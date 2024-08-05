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醫療券｜8.14起接受長者醫療券　深圳新風和睦家醫院推多項優惠

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 5 小時前

最後更新： 30 分鐘前

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深圳新風和睦家醫院由8月14日起接受長者醫療券。（深圳新風和睦家醫院提供）

衛生署今日（5日）與深圳新風和睦家醫院，就「長者醫療券大灣區試點計劃」簽署服務協議，合資格長者於8月14日起，可在該院使用醫療券。新風醫療大灣區首席營運官蕭毅晃指，醫院特別就醫療券使用「開了很多綠燈」，提供不同折扣優惠，例如約30分鐘的全科問診只需半價，即225元人民幣（約260港元）。

深圳新風和睦家醫院，將由8月14日起接受長者醫療券。當局表示，醫療券適用於和睦家醫院9個指定科室的門診醫療護理服務，包括全科、健康管理、口腔科、眼科、外科、骨科、內科、婦科及耳鼻喉科。

深圳新風和睦家醫院由8月14日起接受長者醫療券。（深圳新風和睦家醫院提供）

新風醫療大灣區首席營運官蕭毅晃指，院方特別就醫療券使用提供不同折扣優惠，例如約30分鐘的全科問診只需半價，即225元人民幣（約260港元）。至於普通體檢，以及包括頭臚MRI掃描、腫瘤標誌物檢測等的進階體檢，收費分別1,500元人民幣（約1,800港元）和3,500元人民幣（約4,200港元），原價是3倍價錢；洗牙則平均每次350元人民幣（約420港元），其他牙科項目亦有8折；而且可用成本價購藥。

他形容2,000元醫療券在該院「幾好用」，足夠洗牙和接受7至8次全科或慢性病管理服務。他又稱，和睦家醫院是港資醫院，提供「港式醫療服務」，配合香港的文化習慣；且已為接受醫療券籌備了大半年，包括提高廣東話醫護比例達3至4成，亦增設長者醫療券線上預約程式、24小時港澳服務熱綫、免費廣東話一對一陪診服務、來回福田口岸/落馬洲至深圳和睦家醫院的免費穿梭巴士等。

蕭毅晃指，通關後該院的港人患者由不到1%增至現時20%，當中逾6至7成為長者，料今年底至明年初進一步增至25%。

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