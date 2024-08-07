巴黎奧運｜OL請假稱參加巴黎奧運　主管以為講笑原因震驚全公司

▲ 大陸杭州一名銀行女職員日前請假指要去巴黎參加奧運，主管一度以為是講笑，結果在確認真的是要出戰奧運後「秒批」假，震驚一眾同事。

【巴黎奧運/奧運會/大眾馬拉松/馬拉松/杭州/請假/銀行職員/網絡熱話】正所謂「高手在民間」，有否想過身邊人隨時是奧運選手？今年巴黎奧運為將運動普及化，首度舉辦全民跑步馬拉松賽事，合資格的選手能參與抽籤獲得出賽資格。內地杭州一名銀行女職員日前請假，稱要去巴黎參加奧運，震驚一眾同事，主管更一度以為是講笑。

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巴黎奧運｜OL請假稱參加巴黎奧運

據《浙江日報》報道，內地杭州一名95後女生徐藝銘，在澳門國際銀行杭州分行擔任客戶經理，興趣是晨練和夜跑，外貌清秀的她還是個資深的業餘馬拉松愛好者。

▲ 銀行女員工徐藝銘請假去參加奧運馬拉松一度被當開玩笑。（影片截圖）

巴黎奧運｜每朝4點起身跑步備戰

今届巴黎奧運特別設立大眾馬拉松賽事，參賽者需用自己的跑步里程換取積分，積分達10萬才有資格參加抽籤出賽，相當於要跑5000公里，因此徐藝銘從2021年夏天起備戰，每天早上4點起身跑步，每年跑3000公里，終於在去年除夕夜收到官方通知獲得參賽資格。

當徐藝銘向公司請假，稱要去巴黎參加奧運時，主管還一度以為她是講笑，但當得確認真有其事時，主管火速批出假期，並指「賽出風采，展示一下現在我們中國人的自信魅力」，就連同事們也都替她興奮，更特意訂製海報橫額支持她。

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巴黎奧運｜谷愛凌將參加大眾馬拉松

今年奧運首次設立大眾組馬拉松賽事，吸引全球超過80萬人報名，最終僅4萬多名跑者中籤，而徐藝銘就是5%的幸運兒其中之一，曾贏得北京冬奧自由式滑雪金牌的谷愛凌早前透露，將參加巴黎奧運大眾馬拉松比賽，徐藝銘届時將有幸與谷愛凌同場競賽。大眾馬拉松比賽將於8月10日晚上9時開跑，徐藝銘表示希望在3個半小時内完成。

▲ 谷愛凌透露將參加巴黎奧運大眾馬拉松比賽。（新華社圖片）

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