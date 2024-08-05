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巴黎奧運｜羽毛球場上最悲傷一幕　西班牙名將馬蓮受傷退賽痛哭全場心碎

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撰文： 王明芳

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 33 分鐘前

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巴黎奧運羽毛球場最悲傷一幕，西班牙名將馬蓮受傷退賽痛哭。

【巴黎奧運／羽毛球／馬蓮／西班牙】巴黎奧運羽毛球女單4強，西班牙球手馬蓮（Carolina Marin）對戰國家隊何冰嬌，馬蓮在領先情況下，因一次殺球落地傷及右腳，經過場邊治療後，她戴上護膝想堅持作賽，無奈受腳傷影響，最終選擇退賽，跪在地上痛哭。馬蓮上届因傷無緣東京奧運，如今金牌夢再度告吹，她最後拒絕坐上輪椅，在全場觀眾的掌聲下，一拐一拐地走出賽場，令人心酸。

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巴黎奧運｜馬蓮受傷退賽跪地痛哭

現年31歲的西班牙羽毛球名將馬蓮，上屆因治療半月板傷患，無緣東京奧運。巴黎奧運女子羽毛球準決賽，馬蓮對戰國家隊何冰嬌，首局先贏21比14。

不過，正當馬蓮在次局領先10比6時，她在一次殺球落地時，不幸扭傷右腳，痛苦倒地，之後她戴上護膝，堅持返回賽場作戰，但受到腳傷影響，再打2分後，馬蓮難忍痛楚，最終被逼選擇退賽，她情緒崩潰跪地痛哭，對手何冰嬌亦上前安慰馬蓮。

場地工作人員其後推出輪椅，不過馬蓮拒絕坐上輪椅，她雙手合十向在場觀眾致歉，最後自行步出賽場，全場觀眾起立送上掌聲，向她致敬。

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巴黎奧運｜教練透露馬蓮退賽心情

根據外媒報道，馬蓮的教練李華士（Fernando Rivas）向傳媒透露，馬蓮回到更衣室後十分傷心，又指她為了踏上奧運舞台付出了很多努力，但結果令人難以接受。李華士續指，馬蓮透露十字韌帶受傷，「她說，不想這樣結束生涯」，她嘗試堅持作戰，但實在無法繼續打下去。

何冰嬌賽後表示，自己不願看到這種事情發生，又指馬蓮退賽後向她送上一番話，「她最後還給我加油，要我決賽好好打，所以我一定會盡全力」，她亦希望馬蓮可以克服傷勢，儘早回到球場。

馬蓮上届因傷無緣東京奧運。（新華社）

巴黎奧運｜何冰嬌自動晉級

由於馬蓮退賽，何冰嬌自動晉級決賽，她在羽球女子單打金牌戰上以0：2不敵韓國世界第一的安洗瑩，摘下銀牌。在頒獎典禮上出現動人一幕，何冰嬌手持西班牙的徽章站上頒獎台，以這種方式與馬蓮共享榮耀。

何冰嬌接受內地傳媒訪問時解釋，「帶著西班牙的徽章上領獎台，是因為昨天的4強對手不幸受傷，我很心痛。我希望她能看到這一幕，也祝福她早日康復」。

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