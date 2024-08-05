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DSE｜首度有運動精英循頂尖運動員計劃入讀港大醫科　劉澤星：為有潛能本地生敞開大門

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 22 分鐘前

最後更新： 2 分鐘前

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劉澤星（左1）與醫科新生聚會時大玩無人機，稱從兒時玩紙飛機到現時的AI操作無人機，醫科課程亦要大力發展教育科技（EdTech）。（港大醫學院提供）

大學聯招（JUPAS）將於周三（7日）放榜，香港大學醫學院公布，已在上月文憑試（DSE）放榜前，透過 「學校推薦直接錄取計劃 （SNDAS）」預先取錄24名應屆考生，入讀港大內外全科醫學士課程；其中1人更是同時透過「港大頂尖運動員入學計劃」獲特別取錄，為港大醫學院首度透過TADAS取錄精英運動員。

學院指，今年透過上述計劃取錄的學生背景多元化，既有年輕科學之星和傑出義工，亦有兩名精英運動員首次獲取錄，其中1人所申請的TADAS早於前年推出，港大部分課程「破格」以運動員體育成績作為入學主要條件。

學院暫未公布循TADAS入學的運動員資料。另一名透過SNDAS獲取錄的拔萃男書院畢業生、港青壁球運動員李天行，則因小時候受到家人影響，對壁球運動產生興趣，中四曾代表香港參加亞洲青少年壁球錦標賽，又於今年前往美國參加青少年錦標賽，同時對化學及生物等科目感興趣，認為醫學是兼顧助人和學習興趣的理想選擇。

院方亦引述多名新生表示，因港大醫科3年級設有「增潤學年」而入讀。其中來自皇仁書院、擁有多年公開演講和辯論比賽經驗的程煒皓（Kyle）透露曾考慮負笈海外，但港大醫學院的獨特學制讓他有機會實現海外進修的心願，他已計劃在增潤學年期間，到海外著名大學攻讀醫學教育或研究相關課程。

受港大暫委副校風波影響的港大醫學院院長劉澤星，日前與多名獲直接取錄的醫科新生聚會，他說：

港大醫學院的大門一直為有學術能力和有潛能的本地學生敞開。

乘著巴黎奧運熱潮，劉澤星稱，為到一眾香港運動員展現永不言棄的「香港精神」而感到自豪，他亦寄語港大醫科生一如奧運健兒在醫學道路上追求卓越，學院會支持同學為香港醫療事業注入新力量。

劉澤星日前與多名醫科新生聚會。（港大醫學院提供）

責任編輯：馮琪雅

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