  • 33°C
香港時間 : 202485日 (一) 19:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

網絡熱話︱港女中環歎過萬蚊法國菜力數6宗罪　後續老闆1句辣㷫全枱人

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 46 分鐘前

分享：

分享：

熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【法國餐廳／中伏／餐廳／服務態度／惡劣／中環／米芝蓮１星】香港貴為美食天堂，各國菜式餐廳林立。早前本地一名女網民，就相約朋友到訪一間有米芝蓮1星推介的法國餐廳，一心慕名品嚐。沒想到，女事主不但未能食到「心頭好」，更吃出一肚氣，對食物質素、服務態度都頗有微言，並在網上分享這次不快的用餐經歷。帖文一出後，也有不少網民留言表示曾「中伏」，直言「食完之後嬲咗成晚」。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life︱大隻中醫師教2組腿部訓練動作　鍛煉下半身肌肉 均勻操肌

力數餐廳６大伏位

該名港女於上周六（3日）在社交平台Threads發文，指兩日前（1日）與友人一行10人到中環一間高級法國餐廳用餐。據悉，該餐廳曾獲得米芝蓮一星推介，是港島區頗有名氣的餐廳之一，女事主朋友慕名特意訂位品嚐。女事主指，他們一早預約餐廳，準時到達，一心期待好好享用高級法國菜，沒想到整個用餐過程卻大失所望。女事主指，他們點菜後逾一小時「8：10分上齊嘢食」，但每一道菜的水準與他們想像中有落差，並表示「中大伏」如下：

點擊圖片放大
+6
+5

老闆情緒勒索催埋單　埋單過萬服務欠奉

不僅是食物質素大失所望，餐廳的服務態度更讓全枱人震怒。女事主指，餐廳將近8時開始，每5分鐘就催促他們盡快「埋單交枱」。她覺得不耐煩，於是叫來侍應問道：

餐廳點解全場只係催我哋一枱？

侍應沒有回覆，於是叫來負責人應對。老闆娘一句讓他們震怒：

人哋隔離枱畀咗triple price!!

此時女事主更加不解，並寫道「OMG 你係咪覺得九個空姐律師老師唔識英文？」隨即向鄰桌食客求證，而該枱客人亦立刻否定老闆娘的說法，更讓女事主與友人覺得不可理喻，認為老闆娘所為欺人太甚，甚至「你講完大話仲迫人地食食吓嘢陪你講大話」。

雙方僵持不下，老闆唯有現身出來解話。沒想到，老闆夫婦如出一轍，老闆更語出驚人「情緒勒索」事主和朋友：

你哋慢慢坐都得，下一枱嘅人就到咗啦，你由得人地等囉。

女事主憤怒離開，全枱埋單過萬元。據悉，他們當晚一共點了18樣食物連酒水，每人人均消費過千元，但食物質素和服務態度非常惡劣，猶如食出「空虛寂寞凍」，直言不會再光顧。

網民圍插：畀錢買難受

帖文下引起很多網民討論，有人指這間餐廳已經臭名遠播，就如「畀錢買難受」。有前食客表示餐廳「咁串又貴，好唔好食，見人見智」，餐廳環境猶如茶樓般嘈吵。女事主亦表示自己「貼錢難受」，「背脊骨落」，餐廳食物品質連連鎖快餐店都不如。

點擊圖片放大
+7
+6

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

巴黎奧運｜選手村無冷氣素食佔6成　10人共用2浴室美國運動員：一半人搬去酒店住
17:30 2024/07/31
巴黎奧運｜選手村無冷氣素食佔6成　10人共用2浴室美國運動員：一半人搬去酒店住
食用安全｜美連鎖餐廳「提神檸檬水」　咖啡因含量驚人連奪兩命　1人心臟永久受損
16:44 2024/05/13
食用安全｜美連鎖餐廳「提神檸檬水」　咖啡因含量驚人連奪兩命　1人心臟永久受損
食用安全｜台北連鎖餐廳壽司驚見鼻涕蟲蠕動　曾有少年進食後四肢癱瘓
12:08 2024/05/20
食用安全｜台北連鎖餐廳壽司驚見鼻涕蟲蠕動　曾有少年進食後四肢癱瘓
食用安全｜福岡知名連鎖餐廳總店　誤將「稀釋漂白水」侍客　兩母女喉嚨灼傷送院
14:05 2024/07/09
食用安全｜福岡知名連鎖餐廳總店　誤將「稀釋漂白水」侍客　兩母女喉嚨灼傷送院

你可能感興趣

巴黎奧運｜選手村無冷氣素食佔6成　10人共用2浴室美國運動員：一半人搬去酒店住
17:30 2024/07/31
巴黎奧運｜選手村無冷氣素食佔6成　10人共用2浴室美國運動員：一半人搬去酒店住
食用安全｜美連鎖餐廳「提神檸檬水」　咖啡因含量驚人連奪兩命　1人心臟永久受損
16:44 2024/05/13
食用安全｜美連鎖餐廳「提神檸檬水」　咖啡因含量驚人連奪兩命　1人心臟永久受損
食用安全｜台北連鎖餐廳壽司驚見鼻涕蟲蠕動　曾有少年進食後四肢癱瘓
12:08 2024/05/20
食用安全｜台北連鎖餐廳壽司驚見鼻涕蟲蠕動　曾有少年進食後四肢癱瘓
健康問題 晚餐 法國菜 中環 網絡熱話 米芝蓮 菜式 香港 服務 餐廳

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月05日 時間16:05）
急症室最長等候時間（08月05日 時間16:05）
文頌男離世｜前J2主持文頌男舉行喪禮　胞姊以心形花牌致哀：永遠懷念
文頌男離世｜前J2主持文頌男舉行喪禮　胞姊以心形花牌致哀：永遠懷念
轉型從商丨TVB小花離巢後生活富貴　經常周遊列國去米芝蓮餐廳歎美食【多圖】
轉型從商丨TVB小花離巢後生活富貴　經常周遊列國去米芝蓮餐廳歎美食【多圖】
遊泰注意丨52歲港男泰國布吉被浪捲走不治　15歲兒：我想救爸爸風浪太大沒機會
遊泰注意丨52歲港男泰國布吉被浪捲走不治　15歲兒：我想救爸爸風浪太大沒機會
珍惜生命｜荃灣男警中槍身亡　警方有初步調查進展　
珍惜生命｜荃灣男警中槍身亡　警方有初步調查進展　