網絡熱話︱港女中環歎過萬蚊法國菜力數6宗罪　後續老闆1句辣㷫全枱人

【法國餐廳／中伏／餐廳／服務態度／惡劣／中環／米芝蓮１星】香港貴為美食天堂，各國菜式餐廳林立。早前本地一名女網民，就相約朋友到訪一間有米芝蓮1星推介的法國餐廳，一心慕名品嚐。沒想到，女事主不但未能食到「心頭好」，更吃出一肚氣，對食物質素、服務態度都頗有微言，並在網上分享這次不快的用餐經歷。帖文一出後，也有不少網民留言表示曾「中伏」，直言「食完之後嬲咗成晚」。

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力數餐廳６大伏位

該名港女於上周六（3日）在社交平台Threads發文，指兩日前（1日）與友人一行10人到中環一間高級法國餐廳用餐。據悉，該餐廳曾獲得米芝蓮一星推介，是港島區頗有名氣的餐廳之一，女事主朋友慕名特意訂位品嚐。女事主指，他們一早預約餐廳，準時到達，一心期待好好享用高級法國菜，沒想到整個用餐過程卻大失所望。女事主指，他們點菜後逾一小時「8：10分上齊嘢食」，但每一道菜的水準與他們想像中有落差，並表示「中大伏」如下：

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老闆情緒勒索催埋單 埋單過萬服務欠奉

不僅是食物質素大失所望，餐廳的服務態度更讓全枱人震怒。女事主指，餐廳將近8時開始，每5分鐘就催促他們盡快「埋單交枱」。她覺得不耐煩，於是叫來侍應問道：

餐廳點解全場只係催我哋一枱？

侍應沒有回覆，於是叫來負責人應對。老闆娘一句讓他們震怒：

人哋隔離枱畀咗triple price!!

此時女事主更加不解，並寫道「OMG 你係咪覺得九個空姐律師老師唔識英文？」隨即向鄰桌食客求證，而該枱客人亦立刻否定老闆娘的說法，更讓女事主與友人覺得不可理喻，認為老闆娘所為欺人太甚，甚至「你講完大話仲迫人地食食吓嘢陪你講大話」。

雙方僵持不下，老闆唯有現身出來解話。沒想到，老闆夫婦如出一轍，老闆更語出驚人「情緒勒索」事主和朋友：

你哋慢慢坐都得，下一枱嘅人就到咗啦，你由得人地等囉。

女事主憤怒離開，全枱埋單過萬元。據悉，他們當晚一共點了18樣食物連酒水，每人人均消費過千元，但食物質素和服務態度非常惡劣，猶如食出「空虛寂寞凍」，直言不會再光顧。

網民圍插：畀錢買難受

帖文下引起很多網民討論，有人指這間餐廳已經臭名遠播，就如「畀錢買難受」。有前食客表示餐廳「咁串又貴，好唔好食，見人見智」，餐廳環境猶如茶樓般嘈吵。女事主亦表示自己「貼錢難受」，「背脊骨落」，餐廳食物品質連連鎖快餐店都不如。

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