  • 33°C
香港時間 : 202485日 (一) 19:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

葉麗儀演唱會上感謝家家人愛護　Frances感恩有個好新抱：我多咗個女

娛樂

發布時間： 53 分鐘前

分享：

分享：

熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

《葉麗儀感恩55周年香港演唱會2024》

由倫永亮擔任音樂總監的兩場《葉麗儀感恩55周年香港演唱會2024》圓滿結束，昨晚（8月4日）尾場，不少藝人捧場，包括鄭國江、何麗全、樂易玲、黎瑞恩、邵美琪、肥媽瑪利亞、黑妹（李麗霞）等。

葉麗儀（Frances）感謝專程來港支持的家人，感恩擁有一個幸福家庭。她亦罕有分享大家族背景，令全場觀眾陣陣嘩然。

正能量丨《上海灘》音樂版稅收足50年　77歲葉麗儀患乳癌後曾想退休

《葉麗儀感恩55周年香港演唱會2024》

大家庭成長

是次演唱會主題為「感恩」，Frances感謝觀眾們陪伴她走過音樂旅程，說：「我心中無限感恩，最先是感謝天主安排我生於葉家。」原來Frances的父母生於大家庭，公公有7位太太，24個子女，稱：「我媽咪排第9，叫9姑娘。我阿爺第一個老婆生個8個女，佢60歲時老婆過身，娶了第二個老婆生多7個。我爸爸出世時，我阿爺係80歲，還有個細佬是82歲才生。」

她指，父母在戰時相遇，預備結婚組一個家庭。他們決定兩個「夠晒數」，於是生了兩個兒子。但小兒子在11個月大時因病過世，幾年後決定多生一個孩子。Frances說：「嗰個就係我喇！真係好好彩，如果唔係我唔會喺度。」

《葉麗儀感恩55周年香港演唱會2024》

受父親感染愛音樂

Frances表示，父親對她很痛鍚，因為她跟父親很像，加上爸爸自少愛聽音樂及唱大戲，對她影嚮很大，說：「讀書時，他很有心機教我英文，常說你要成功一定要讀好英文。雖然我在荃灣讀官立小學，但11歲時我考進了去摩星嶺的聖嘉勒女書院，當時因為讀英文書多，我自己有位歌手好鍾意，很喜歡模仿她，就是Connie Francis。」Frances接着唱出多首經典英文歌《Stupid Cupid》、《Lipstick on your collar》、《Where The Boys Are》。

Francis又特別以英文感謝台下的丈夫David，51年來的陪伴及支持，丈夫被感動得眼濕濕。Frances 幸福地說：「喺我生命之中，家庭係最重要，我60歲做祖母，我孫女出世20分鐘我就抱住她，她第一次沖涼都係我，跟住她行每一步，會講第一句說話，第一日返學我都有經歷到，我係好幸福。眨下眼她咁高咁大個，還開始學車，可以做我司機。細孫仔而家都14歲，雖然佢個腦受過創，要坐輪椅同唔識講嘢，但他係非常開心的細路仔。最重要係有好鍚他的一家人。」

她更大讚新抱：「我新抱同仔都係標準好好的父母，照顧兩個小朋友照顧得好好。人地話娶新抱唔見咗仔，但我係多咗個女，係我的福氣。」全場為這位好婆婆報以熱烈掌聲。

.葉麗儀錫丈夫David。

慨嘆時間過得快

語畢，Frances慨嘆時間過得太快，睇著孫女出世，轉眼就16歲，已高過自己，以普通話感觸地說：「時間都去哪兒了！」隨即唱出《時間都去哪兒了》，螢幕上播出她與家人、還有兒子、孫女孫仔的童年照片，氣氛感人，不少觀眾都聽得眼濕濕。

Encore環節，葉麗儀唱出新歌《感恩》，再度安歌唱出首本名曲《上海灘》，觀眾反應熱烈。Frances表示很開心，跟四面觀眾拍照留念。她說：「很開心大家今晚反應咁熱烈，我遇到一班識欣賞的觀眾，係我福氣。」最後以一曲《願》祝福歌聲下，完美落幕。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

長壽心得︱92歲胡楓從不進補　修哥不捨得退休：想繼續見家人同朋友
17:00 2024/08/02
長壽心得︱92歲胡楓從不進補　修哥不捨得退休：想繼續見家人同朋友
正能量丨《上海灘》音樂版稅收足50年　77歲葉麗儀患乳癌後曾想退休
18:22 2024/07/31
正能量丨《上海灘》音樂版稅收足50年　77歲葉麗儀患乳癌後曾想退休
樂壇風紀丨評論龍婷啜爆丘亞葵事件　甄妮又爆金句：你千祈唔好同我Hello Kiss
12:49 2024/07/18
樂壇風紀丨評論龍婷啜爆丘亞葵事件　甄妮又爆金句：你千祈唔好同我Hello Kiss

你可能感興趣

長壽心得︱92歲胡楓從不進補　修哥不捨得退休：想繼續見家人同朋友
17:00 2024/08/02
長壽心得︱92歲胡楓從不進補　修哥不捨得退休：想繼續見家人同朋友
正能量丨《上海灘》音樂版稅收足50年　77歲葉麗儀患乳癌後曾想退休
18:22 2024/07/31
正能量丨《上海灘》音樂版稅收足50年　77歲葉麗儀患乳癌後曾想退休
樂壇風紀丨評論龍婷啜爆丘亞葵事件　甄妮又爆金句：你千祈唔好同我Hello Kiss
12:49 2024/07/18
樂壇風紀丨評論龍婷啜爆丘亞葵事件　甄妮又爆金句：你千祈唔好同我Hello Kiss
歌手 演唱會 家庭教育 婆媳關係

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月05日 時間16:05）
急症室最長等候時間（08月05日 時間16:05）
文頌男離世｜前J2主持文頌男舉行喪禮　胞姊以心形花牌致哀：永遠懷念
文頌男離世｜前J2主持文頌男舉行喪禮　胞姊以心形花牌致哀：永遠懷念
轉型從商丨TVB小花離巢後生活富貴　經常周遊列國去米芝蓮餐廳歎美食【多圖】
轉型從商丨TVB小花離巢後生活富貴　經常周遊列國去米芝蓮餐廳歎美食【多圖】
遊泰注意丨52歲港男泰國布吉被浪捲走不治　15歲兒：我想救爸爸風浪太大沒機會
遊泰注意丨52歲港男泰國布吉被浪捲走不治　15歲兒：我想救爸爸風浪太大沒機會
珍惜生命｜荃灣男警中槍身亡　警方有初步調查進展　
珍惜生命｜荃灣男警中槍身亡　警方有初步調查進展　