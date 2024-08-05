葉麗儀演唱會上感謝家家人愛護　Frances感恩有個好新抱：我多咗個女

▲ 《葉麗儀感恩55周年香港演唱會2024》

由倫永亮擔任音樂總監的兩場《葉麗儀感恩55周年香港演唱會2024》圓滿結束，昨晚（8月4日）尾場，不少藝人捧場，包括鄭國江、何麗全、樂易玲、黎瑞恩、邵美琪、肥媽瑪利亞、黑妹（李麗霞）等。

葉麗儀（Frances）感謝專程來港支持的家人，感恩擁有一個幸福家庭。她亦罕有分享大家族背景，令全場觀眾陣陣嘩然。

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▲ 《葉麗儀感恩55周年香港演唱會2024》

大家庭成長

是次演唱會主題為「感恩」，Frances感謝觀眾們陪伴她走過音樂旅程，說：「我心中無限感恩，最先是感謝天主安排我生於葉家。」原來Frances的父母生於大家庭，公公有7位太太，24個子女，稱：「我媽咪排第9，叫9姑娘。我阿爺第一個老婆生個8個女，佢60歲時老婆過身，娶了第二個老婆生多7個。我爸爸出世時，我阿爺係80歲，還有個細佬是82歲才生。」

她指，父母在戰時相遇，預備結婚組一個家庭。他們決定兩個「夠晒數」，於是生了兩個兒子。但小兒子在11個月大時因病過世，幾年後決定多生一個孩子。Frances說：「嗰個就係我喇！真係好好彩，如果唔係我唔會喺度。」

▲ 《葉麗儀感恩55周年香港演唱會2024》

受父親感染愛音樂

Frances表示，父親對她很痛鍚，因為她跟父親很像，加上爸爸自少愛聽音樂及唱大戲，對她影嚮很大，說：「讀書時，他很有心機教我英文，常說你要成功一定要讀好英文。雖然我在荃灣讀官立小學，但11歲時我考進了去摩星嶺的聖嘉勒女書院，當時因為讀英文書多，我自己有位歌手好鍾意，很喜歡模仿她，就是Connie Francis。」Frances接着唱出多首經典英文歌《Stupid Cupid》、《Lipstick on your collar》、《Where The Boys Are》。

Francis又特別以英文感謝台下的丈夫David，51年來的陪伴及支持，丈夫被感動得眼濕濕。Frances 幸福地說：「喺我生命之中，家庭係最重要，我60歲做祖母，我孫女出世20分鐘我就抱住她，她第一次沖涼都係我，跟住她行每一步，會講第一句說話，第一日返學我都有經歷到，我係好幸福。眨下眼她咁高咁大個，還開始學車，可以做我司機。細孫仔而家都14歲，雖然佢個腦受過創，要坐輪椅同唔識講嘢，但他係非常開心的細路仔。最重要係有好鍚他的一家人。」

她更大讚新抱：「我新抱同仔都係標準好好的父母，照顧兩個小朋友照顧得好好。人地話娶新抱唔見咗仔，但我係多咗個女，係我的福氣。」全場為這位好婆婆報以熱烈掌聲。

▲ .葉麗儀錫丈夫David。

慨嘆時間過得快

語畢，Frances慨嘆時間過得太快，睇著孫女出世，轉眼就16歲，已高過自己，以普通話感觸地說：「時間都去哪兒了！」隨即唱出《時間都去哪兒了》，螢幕上播出她與家人、還有兒子、孫女孫仔的童年照片，氣氛感人，不少觀眾都聽得眼濕濕。

Encore環節，葉麗儀唱出新歌《感恩》，再度安歌唱出首本名曲《上海灘》，觀眾反應熱烈。Frances表示很開心，跟四面觀眾拍照留念。她說：「很開心大家今晚反應咁熱烈，我遇到一班識欣賞的觀眾，係我福氣。」最後以一曲《願》祝福歌聲下，完美落幕。

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