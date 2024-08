葉麗儀演唱會上感謝家家人愛護　Frances感恩有個好新抱：我多咗個女

▲ 《葉麗儀感恩55周年香港演唱會2024》

由倫永亮擔任音樂總監的兩場《葉麗儀感恩55周年香港演唱會2024》圓滿結束,昨晚(8月4日)尾場,不少藝人捧場,包括鄭國江、何麗全、樂易玲、黎瑞恩、邵美琪、肥媽瑪利亞、黑妹(李麗霞)等。

葉麗儀(Frances)感謝專程來港支持的家人,感恩擁有一個幸福家庭。她亦罕有分享大家族背景,令全場觀眾陣陣嘩然。

正能量丨《上海灘》音樂版稅收足50年 77歲葉麗儀患乳癌後曾想退休

▲ 《葉麗儀感恩55周年香港演唱會2024》

大家庭成長

是次演唱會主題為「感恩」,Frances感謝觀眾們陪伴她走過音樂旅程,說:「我心中無限感恩,最先是感謝天主安排我生於葉家。」原來Frances的父母生於大家庭,公公有7位太太,24個子女,稱:「我媽咪排第9,叫9姑娘。我阿爺第一個老婆生個8個女,佢60歲時老婆過身,娶了第二個老婆生多7個。我爸爸出世時,我阿爺係80歲,還有個細佬是82歲才生。」

她指,父母在戰時相遇,預備結婚組一個家庭。他們決定兩個「夠晒數」,於是生了兩個兒子。但小兒子在11個月大時因病過世,幾年後決定多生一個孩子。Frances說:「嗰個就係我喇!真係好好彩,如果唔係我唔會喺度。」

▲ 《葉麗儀感恩55周年香港演唱會2024》

受父親感染愛音樂

Frances表示,父親對她很痛鍚,因為她跟父親很像,加上爸爸自少愛聽音樂及唱大戲,對她影嚮很大,說:「讀書時,他很有心機教我英文,常說你要成功一定要讀好英文。雖然我在荃灣讀官立小學,但11歲時我考進了去摩星嶺的聖嘉勒女書院,當時因為讀英文書多,我自己有位歌手好鍾意,很喜歡模仿她,就是Connie Francis。」Frances接着唱出多首經典英文歌《Stupid Cupid》、《Lipstick on your collar》、《Where The Boys Are》。

Francis又特別以英文感謝台下的丈夫David,51年來的陪伴及支持,丈夫被感動得眼濕濕。Frances 幸福地說:「喺我生命之中,家庭係最重要,我60歲做祖母,我孫女出世20分鐘我就抱住她,她第一次沖涼都係我,跟住她行每一步,會講第一句說話,第一日返學我都有經歷到,我係好幸福。眨下眼她咁高咁大個,還開始學車,可以做我司機。細孫仔而家都14歲,雖然佢個腦受過創,要坐輪椅同唔識講嘢,但他係非常開心的細路仔。最重要係有好鍚他的一家人。」

她更大讚新抱:「我新抱同仔都係標準好好的父母,照顧兩個小朋友照顧得好好。人地話娶新抱唔見咗仔,但我係多咗個女,係我的福氣。」全場為這位好婆婆報以熱烈掌聲。

▲ .葉麗儀錫丈夫David。

慨嘆時間過得快

語畢,Frances慨嘆時間過得太快,睇著孫女出世,轉眼就16歲,已高過自己,以普通話感觸地說:「時間都去哪兒了!」隨即唱出《時間都去哪兒了》,螢幕上播出她與家人、還有兒子、孫女孫仔的童年照片,氣氛感人,不少觀眾都聽得眼濕濕。

Encore環節,葉麗儀唱出新歌《感恩》,再度安歌唱出首本名曲《上海灘》,觀眾反應熱烈。Frances表示很開心,跟四面觀眾拍照留念。她說:「很開心大家今晚反應咁熱烈,我遇到一班識欣賞的觀眾,係我福氣。」最後以一曲《願》祝福歌聲下,完美落幕。

HKET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5