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免費機票｜香港航空突發推$0機票　來回東京/大阪/曼谷等13大航點包20kg行李

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 26 分鐘前

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香港航空推出$0機票，來回東京/大阪/曼谷等13大航點包20kg行李。（經濟日報資料圖片）

【機票優惠／香港航空／港航／平機票／0蚊機票／免費機票】香港航空再推出0蚊機票，由明天（8月6日）早上10點起至8月12日於港航官網開搶，航點包括曼谷、台北、台中、峇里島、峴港、大阪、東京、福岡、沖繩、重慶、海口、三亞及北京，票價包括20kg托運行李同7kg手提行李，即睇詳情！

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香港航空在社交平台宣佈，由明早10時起至8月12日，市民可於香港航空官網，以$0優惠價購買香港出發來往曼谷、台北、台中、峇里島、峴港、大阪、東京、福岡、沖繩、重慶、海口、三亞及北京（首都/大興）的「精選經濟飛」機票。

所有機票由香港國際機場贊助，機票價格已包括20kg托運行李同7kg手提行李，但不包括稅務及附加費用。香港航空提醒，市民可註冊成為金鵬俱樂部會員，預先填好個人資料，買飛過程更方便快捷。

香港航空0蚊機票詳情

預訂日期：8月6日 10:00 至 8月12日

涵蓋航點：曼谷、台北、台中、峇里島、峴港、大阪、東京、福岡、沖繩、重慶、海口、三亞及北京 （首都/大興）

預訂網站：【按此連結】

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