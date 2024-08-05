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暑假好去處｜新加坡親子熱點「汽車駕駛體驗所」　讓孩子駕遊迷你城市＋暢玩大型遊樂場

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 43 分鐘前

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熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

新加坡著名的Marina Square（濱海廣場）出現了一個全新、獨特的家庭娛樂熱點——VroomTown汽車駕駛體驗所。

今個暑假，一家大細暢遊新加坡時，又多一個景點可以到訪啦！當地著名的Marina Square（濱海廣場）出現了一個全新、獨特的家庭娛樂熱點——VroomTown汽車駕駛體驗所。

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VroomTown汽車駕駛體驗所，能夠提供給小朋友全面而又難忘的室內汽車駕駛體驗經驗。場內精心還原新加坡標誌性建築及場景，例如魚尾獅、濱海灣花園、樟宜機場等等。置身迷你城市中，小朋友除了可以駕駛電動汽車外，駕駛前，他們還需耍先聽從導師們，學習基本駕駛規則及安全駕駛技巧，讓他們能夠享受駕駛帶來歡樂的同時，又可以了解基本駕駛知識，完成後，還可以即場獲得他們人生第一本駕駛執照！

擁有駕駛執照的小朋友，才可以在VroomTown寬敞的道路上盡情駕駛，享受探索迷你城市的樂趣。家長們亦可以安心地坐在雙人電動車後座上面，與小朋友共同體驗這段難忘的汽車之旅。

另外，VroomTown不單止純粹提供汽車駕駛體驗，室內同時設有大型遊樂場，小朋友體驗駕駛樂之後，若然還未盡興的話，可以在內繼續玩樂，場內提供攀爬、滑梯、波波池等各種設施，絕對是放電的好去處。

VroomTown汽車駕駛體驗所入場費：

A. 適合首次駕駛學員——場費49新加坡幣（折合約285港幣）

- 1名兒童 + 1名家長/監護人入場券

- 1小時學習駕駛體驗

- 10分鐘基礎駕駛和道路安全課程

- VroomTown駕駛執照

- Vroom Drive-Through免費驚喜禮品

- 生日派對獨家折扣優惠

B. 適合已擁有VroomTown駕駛執照學員——入場費38新加坡幣（折合約221港幣）

- 1名兒童 + 1名家長/監護人入場券

- 1小時駕駛體驗

- Vroom Drive-Through免費驚喜禮品

地址: 6 Raffles Blvd, #01-208 Marina Square, Singapore 039594

網站: https://vroomtown.com.sg

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