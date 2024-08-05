胰臟癌｜30歲女無症狀體檢驚揭5cm胰臟腫瘤　醫生：7成早期胰臟癌無徵兆

▲ 台灣一名女子胰臟指數正常，亦沒有任何不適，檢查時卻發現胰臟尾部長出5cm大的腫瘤。

【胰臟癌／腫瘤／癌症／癌症篩檢／防癌／內視鏡／胰臟內視鏡】有時候即使身體表面一切正常，仍可能藏有危機。台灣一名30歲女子本身沒有任何不適，照胃鏡時卻驚見胃壁上方，有一個5cm大小的腫瘤，經過後續檢查，赫然發現是胰臟腫瘤。有醫生就指出，逾7成早期胰臟癌病人都不會出現徵兆，建議市民定期篩檢、盡早治療。

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台灣禾馨民權內科診所所長林相宏日前在Facebook粉絲專頁發文分享病例，表示該名女子有胰臟癌、乳癌、膽管癌的家族病史，不過她本身並沒有慢性病，也沒有任何不適；她在接受抽血檢查時，癌症指數及胰臟指數皆屬正常，照胃鏡時卻意外發現胃壁上有一個5cm大的腫瘤。

林相宏解釋，那個腫瘤看起來並不像胃本身的腫瘤，「比較像是胃附近的器官有腫瘤，壓迫擠壓過來」，所幸女子亦有接受胰臟內視鏡超聲波，一照便赫然發現是胰臟尾部長出一個5cm大小的腫瘤，且內部非常不均勻，懷疑是一種具有高風險癌化的黏液性腫瘤IPMN，於是建議她接受切除手術。

到底胰臟腫瘤要長到多大才會出現症狀？林相宏就指，超過7成的早期胰臟癌實際上都屬於「沒有症狀」，而腫瘤的位置亦會影響症狀出現。如果腫瘤位於胰臟頭部，因為附近有膽囊、膽管等器官，所以運氣較好，有可能在腫瘤體積較小的時候，便產生症狀，但最多亦只是出現黃疸，亦即臉色發黃、尿液變深等症狀。

反之，如果像上述病例般腫瘤長在胰臟尾部，附近並沒有特別器官，便經常出現腫瘤已經很大卻沒有任何徵兆的情況，加上胰臟尾部容易被胃腸空氣所阻擋，導致檢查時看不清楚；林相宏坦言，過往亦曾遇過一名患者，其腫瘤已長到9cm大，腹部超聲波卻仍無法確認清楚，而對方亦僅有出現胃悶、腰背痠痛等輕微症狀。

如果無法靠症狀來判斷，人們又該如何發現早期胰臟腫瘤？林相宏就建議，可從高危人士開始進行篩檢，當中特別提到家族有胰臟癌、膽管癌、乳癌、大腸癌、卵巢癌病史的人士要小心，因為這些癌症的基因有所重疊。而其他個人因素則包括糖尿病、吸煙、喝酒、肥胖、高動物性油脂飲食等，一律建議接受胰臟癌篩檢。

胰臟癌10大風險因素

根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。

即使可以進行手術切除，病人的存活時間較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：

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胰臟癌7大常見症狀

胰臟癌是本港致命癌症的第4位，在2020年導致813人死亡，由於它的症狀不明顯，不容易在早期察覺，且治癒率相當低，因此亦有「癌王」的稱號。據香港癌症基金會資料顯示，胰臟癌常見的7大症狀如下：

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