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東張西望何伯丨何伯何太親密片段曝光 　疑涉色情震驚網民

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 31 分鐘前

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熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

何伯與何太又有新片曝光。

因亮相《東張西望》而成名的何伯及「新何太」近日恩愛不再，「新何太」曾於直播時稱有意離婚改嫁到美國，令何伯聽後心情激動流淚。日前驚傳何伯因中風而緊急送醫，不過未知消息孰真孰假。

看來何伯中風消息實屬流料，皆因何太在粉絲群大放閃光彈，分享何伯幫她按摩片段。

東張西望何伯丨何伯驚傳中風入院搶救成功　跟「新何太」開直播面露疲態

分享何伯為她按摩片

片中可見，何太躺在床上，何伯溫柔地幫何太按肚又按腳，何太邊享受按摩邊說：「老公仔幾鍚我，幫我按摩減肥、Keep Fit美體。」

另一段的按肚片，何太再說：「我老公仔幫我減緊肚腩，按緊肚，我一教佢呢套手法佢就識㗎啦！」似乎兩夫妻情不變，回復最初。

片段分享至粉絲群後，有粉絲留言籲何太刪片，「快D撤回啊BB 等陣涉及色情封號啊」，有網民更指看完後真的要「洗眼」。

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