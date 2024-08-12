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Sick問識答｜血小板急跌恐患「紫斑症」？醫生拆解發病成因+4大治療方法

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 45 分鐘前

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身體突然出現淤傷紅點、淤血、流鼻血，傷口或經期出血量增加等，都可能與是患上「自發性血小板缺乏紫斑症」徵兆，血液及血液腫瘤科醫生廖崇瑜指出，這種病症起因與免疫系統相關，嚴重可引發嚴重性內出血，因此血小板數目跌到某個數值，便應立即求醫接受治療，避免誘發嚴重後果。

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Sick問識答
Sick問識答｜血小板急跌恐患「紫斑症」？醫生拆解發病成因+4大治療方法

拆解「自發性血小板缺乏紫斑症」

「自發性血小板缺乏紫斑症」是一種與免疫系統相關疾病，因此任何人、任何年齡皆有可能患上此病，其中較易患病族群分為幼童及年輕人，而老年人亦較容易受到影響。該病主要症狀為體內血小板數目嚴重下降，惟病人初時未必有預兆，直到血小板低至一個程度，例如低至30或以下，才會出現淤斑、出血等情況。

廖醫生解釋指，血小板的主要工作是為身體止血，一般人正常數目大概為150至400左右，假如人體血小板數值持續下降，便會令身體容易出現淤傷，低至30或以下便會出現淤斑、出血等情況、低於10以下更會出現以下4大症狀：

「自發性血小板缺乏紫斑症」4大症狀

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廖醫生表示，多數病人都會在症狀出現後求醫，此時醫生便會為患者進行抽血檢查，了解血小板數目，以及血小板數目降低時，最嚴重可達到甚麼程度等。由於白血病亦有可能誘發血小板降低，因此醫生亦會檢查患者血小板及白血球形狀，評估患者是否患上血癌等免疫系統疾病。

廖醫生強調，確診患者就算血小板數值偏低，都未必一定要接受治療，需要視乎病徵及血小板數目再作判斷，而治療方法大致分為一線藥物、二線藥物、傳統醫治方法及生物製劑（俗稱標靶藥）4大治療方法：

 藥物類型及名稱用法好處弊處
一線藥物類固醇藥物「丙種球蛋白（IVIG）」血小板數目太低，出現嚴重淤斑時使用較快見效治療一般會在醫院進行，需注射2至5日類固醇具副作用，因此建議於6至8周內盡快停藥。
二線藥物抑壓免疫系統藥物病人於停藥或減少劑量期間，血小板情況出現惡化、淤斑增加時有機會使用。抑制免疫系統，減緩病情惡化。藥物可致身體免疫系統下降，導致病人容易出現感染。
二線藥物血小板生成素病人於停藥或減少劑量期間，血小板情況出現惡化、淤斑增加時有機會使用。抑制免疫系統，減緩病情惡化。口服藥物需要時間方可達到理想療效，另外亦需要定期檢查肝功能，因為有小部分病人肝酵素有機會會因服藥而提升。
傳統治療方法脾臟切除手術目前藥物治療成功機會變高，因此進行切脾手術的機會偏低。--
生物製劑生物製劑「標靶藥」部分病人頻頻復發或病情難以受控時。精準針對體內B細胞進行治療。每周進行一次標靶藥治療，療程為期4星期。

大部分病人治療後未見復發 

患病後，患者最擔心恐怕是病情無法根治，需要長期服藥。對此，廖醫生則表示，大部分「自發性血小板缺乏紫斑症」患者經治療後大部分都未有復發，可以徹底根治、亦毋須定期服藥，只有小部分病人需要持續服用類固醇、抑壓免疫系統藥物甚至血小板生成素。

至於復發情況則需要視乎年紀，小童的復發機會偏低，至於成年人患者則有機會復發，機會率大約為一半至3分之1，復發時間不定，數星期、數年至數十年皆有可能，視乎血小板數目多少而定。

「自發性血小板缺乏紫斑症」6大誘發風險

  • 由於「自發性血小板缺乏紫斑症」起因與免疫系統有關，廖醫生建議想要改善病情，除了於血小板偏低時需要於生活作息方面多加注意外，精神方面亦要保持健康，保持開朗心情、改善生活習慣、避免工作壓力等，避開以下6大誘發風險，才可為病情帶來良性幫助：
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    廖醫生強調指，「自發性血小板缺乏紫斑症」有可能會出現嚴重性內出血，誘發突發性頭痛、突然出現腦出血等情況，一旦出現腦出血，可能會導致半身不遂、神志不清等嚴重後果。除此之外，患者假如腸道出血亦可能會引起危險後果，因此血小板數目過低，尤其數值小於30時需要極度小心，如果出現上述症狀便應立即求醫，否則恐致嚴重且長遠後果。

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