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專注力｜小一生沉迷短影片專注力僅5分鐘　專家列短片上癮3壞處：資優都無用

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 48 分鐘前

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專家列愛看網絡短片3壞處，損專注力且致學業倒退。

【專注力／流行短片／短影片／短視頻／網絡短片／抖音／facebook／IG】孩子易分心或與網絡短片有關？隨著網絡短片盛行，無論通勤或閒暇人們習慣性地看短片打發時間。台灣兒童職業治療師黃暐恬在《醫師好辣》節目中指出，短影片不適合孩子觀看：「有一定殺傷力」，愛看網絡短片導致孩子成績倒退的元凶，有損孩子大腦3項發展，長遠甚至影響閱讀能力。職業治療師教家長1招訓練孩子控制收看網絡短片的時間！

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專注力｜資優生注意力僅5分鐘

兒童職業治療師黃暐恬表示，曾遇過一位小一的資優生，該孩子非常聰明，早已理解到三年級的課程內容，但發現他常常寫不完功課、上課也坐不定。父母於是帶他來評估，發現他因一點聲音就會分心，例如冷氣啟動或電梯叮一聲，注意力一直分散，且只能撐5分鐘。

已經6歲的他，按年齡換算注意力至少要18分鐘，所以他事情就一直無法做完。爸爸本以為是孩子不用心，後來才發現是注意力問題，並表示孩子最近很喜歡看短影音。

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專注力｜有損孩子持續性注意力

兒童職業治療師黃暐恬在《醫師好辣》節目中指出，網絡短片的流行，導致大腦「偷懶」的情況。收看影音短片會影響孩子專注力，由於影片播放時間都很短，通常只有1分鐘，因此會影響到孩子的持續性注意力（sustained attention），即難以於一個項目中維持長時間的專注力而不分心。

黃暐恬引用持續性注意力的參考公式，計算方式如下：

公式年齡x３=分鐘數
3歲3歲x３=9分鐘
5歲5歲x３=15分鐘

發現觀看網絡短片的孩子只有1分鐘的持續性注意力，遠弱於同齡中應有的注意力，因此孩子會變得很難維持注意力。

不同年齡人士的專注力持久度。（香港基督教服務處職業治療師團隊）

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專注力｜影響閱讀能力成績倒退元凶

其次，網絡短片內容經常譁眾取寵，相比之下課本知識使孩子略嫌沉悶，在學習上更容易受環境影響，難以維持注意力。例如：有人經過發出聲音，孩子的注意力就會被帶走，造成選擇性注意力很差，很難對抗干擾、很容易分心。

（短影音）它的強度都很強，因為要譁眾取寵，容易抓住孩子的專注力。

最後，長期觀看網絡短片甚至影響孩子閱讀文章的能力。黃暐恬表示，網絡短片通常會擷取了重點，孩子不用再經過消化和歸納獲得重點，直接影響孩子閱讀文章的能力，學業成績也跟著倒退。

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專注力｜專家建議控制觀看時間

黃暐恬強調，家長應控制3、4歲以上的孩子一天接觸螢幕產品的時間，少於30分鐘。若是大一點的孩子，最多容許在週末增加30分鐘至1小時的使用時間。

同時黃暐恬提醒，家長要留意影片內容，可以約定每次5至10分鐘或盡量不要看，以訓練孩子控制自己的時間。一旦發現孩子偷看，則以減少每天或每個月使用影音產品的時間作為懲罰。

延伸閱讀：兒童五大注意力分類，理解孩子是屬於哪類不專心？

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