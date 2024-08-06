人才荒｜倫敦國王學院夥HKU Space辦護理碩士課程　培育專業臨床決策者

▲ 英國倫敦國王學院副院長（教育）Mary Malone（右1）指，課程料有助培育可作臨床決策的護理人才。（梁偉榮攝）

護理學科名列全球第二位的英國倫敦國王學院（KCL），今年9月起與香港大學專業進修學院（HKU Space）合辦首個遙距護理學碩士課程，KCL副院長（教育）Mary Malone稱，留意到香港出現護士短缺及人口老化問題，相信新課程有助培育能夠作出臨床決策的護理人才。兩年兼讀制課程，全期學費21.1萬元，設約25學額。兩校未來擬再增設多個遙距課程。

2年兼讀學費21萬 名額25個

課程只供已具備註冊護士資格、持二級榮譽（甲等）成績或以上的學士學位的人士報讀，內容包括每周2小時網課，以及2小時研討會或工作坊，該課程成績可換成獲持續護理教育認可學分。

身兼KCL護理學教授的Mary Malone表示，新課程着重互動，可讓學生根據研究，以及同班同學的護理經驗，分析自己在醫療衞生行業的經歷。除網課外，每學年會有來自KCL的教師來港進行一次面對面的教學，為期4至5天，讓學生與專家進行深入交流。

Mary Malone更形容，完成課程的護士可成為專業的「臨床決策者」（clinical decision maker），能夠發展成為管理者、領導者和研究人員，助他們的職涯更上一層樓。

須具註冊護士資格 遙距互動

據2024年QS世界大學學科排名，KCL的護理學科在英國排名第一位，在全球排名第二位。香港大學專業進修學院院長李經文表示，很高興能與國王學院合作，尤其國王學院在護理學方面排名前列，課程質素高，認為新課程對於本港護士及醫療方面的專家職業發展十分重要。

李經文亦表示，對收生情況有信心，提到該校曾到公立醫院推廣課程，不少在職護士均對課程表示感興趣。他更透露兩所學院的合作，未來會擴展至法律及心理學學士學位課程。

記者：吳穎嵛

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