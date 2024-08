鄭中基｜鄭中基經理人何慶湘已離職 鄭中基完成演唱會後會休息

鄭中基(Ronald)近年成立個人經理人公司「機動娛樂」,在2020年時開設YouTube頻道機動電視台RTV。鄭中基突然在個人社交平台指發現經理人何慶湘「工作及道德操守有問題」,並宣布與「機動娛樂」終止合作。鄭中基今日再在個人社交平台表示,任職經理人的何慶湘小姐已正式離職。

鄭中基今日再在個人社交平台表示,任職經理人的何慶湘小姐已正式離職,而他因情緒健康問題,將會完成演唱會後暫停休息,直至另行通知。

全文如下:

在2024年8月3日,任職經理人的何慶湘小姐已正式離職。而鄭中基先生因個人情緒健康問題,將會在完成手頭上所有工作,包括「澳娛綜合鄭中基My Only One音樂會」、「Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024高雄安可場」後,鄭中基先生將暫時休息,直至另行通知,感謝各方的厚愛。

本公司旗下YouTube channel「機動電視台RTV」,將進行節目調動安排,在未來仍會如常運作。

本公司旗下品牌「大佬好嘢」,存貨已全部售罄,網店如有新貨品將立即通知大家,未來運作亦一切如常。

為大家帶來不便,深感抱歉,同時感謝大家的支持及鼓勵,我們會做得更好。