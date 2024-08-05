鄭中基｜鄭中基經理人何慶湘已離職 鄭中基完成演唱會後會休息

▲ 鄭中基指經理人何慶湘工作及道德操守有問題。

鄭中基（Ronald）近年成立個人經理人公司「機動娛樂」，在2020年時開設YouTube頻道機動電視台RTV。鄭中基突然在個人社交平台指發現經理人何慶湘「工作及道德操守有問題」，並宣布與「機動娛樂」終止合作。鄭中基今日再在個人社交平台表示，任職經理人的何慶湘小姐已正式離職。

鄭中基今日再在個人社交平台表示，任職經理人的何慶湘小姐已正式離職，而他因情緒健康問題，將會完成演唱會後暫停休息，直至另行通知。

全文如下：

在2024年8月3日，任職經理人的何慶湘小姐已正式離職。而鄭中基先生因個人情緒健康問題，將會在完成手頭上所有工作，包括「澳娛綜合鄭中基My Only One音樂會」、「Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024高雄安可場」後，鄭中基先生將暫時休息，直至另行通知，感謝各方的厚愛。 本公司旗下YouTube channel「機動電視台RTV」，將進行節目調動安排，在未來仍會如常運作。 本公司旗下品牌「大佬好嘢」，存貨已全部售罄，網店如有新貨品將立即通知大家，未來運作亦一切如常。 為大家帶來不便，深感抱歉，同時感謝大家的支持及鼓勵，我們會做得更好。

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