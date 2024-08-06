  • 32°C
香港時間 : 202486日 (二) 10:33
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

馬體會訪港三大球星「甩底」　消息：主辦方申贊助時無承諾名單

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

馬德里體育會訪港，明晚將在港友賽港超球會傑志賽事，昨日（5日）舉行賽前記者會。(傑志fb圖片)

港府今年大搞盛事經濟，原可透過球王美斯訪港打響頭炮，怎料「出閘脫腳」釀成風波。本周西甲勁旅馬德里體育會訪港，明晚將在港友賽港超球會傑志，比賽獲大型體育活動事務委員會的「M」品牌贊助，但陣中3大球星法國國腳基沙文、斯洛文尼亞「門神」奧比歷和阿根廷國腳迪保羅卻沒有來港，會否成「美斯事件」翻版？

馬體會昨早抵達香港，該會日前公布訪港名單，共有18名一隊球員，當中12名為國腳級球員，包括隊長高基、艾斯派古達、韋素、安祖哥利亞、祖奧菲歷斯和阿歷山大索洛夫等，均會隨隊來港對戰傑志。可是，基沙文、迪保羅，以及奧比歷，卻不在訪港名單中。該會解釋，基沙文和奧比歷身體狀況不宜作賽。

港府消息則表示，今次主辦方傑志申請「M」品牌贊助，無承諾馬體會訪港出賽名單，與美斯事件不同，不存在甩底問題。

童學園
奧運項目｜霹靂舞跳進奧運大舞台成新興運動　資深導師教4大技巧：4歲已可上堂

馬體會前晚有「補飛」，在微博上載影片，片中基沙文親自解釋稱，隊醫給他安排了特別的訓練方案，要求在恢復狀態的時候，要避免在新一季受傷。馬體會將送出3件球員親筆簽名球衣，供持有門票的球迷抽獎。

傑志會長伍健之前曾表示，「合約上列明要求個別球星要上陣，如基沙文已肯定不會為法國隊參加巴黎奧運，他在上季4場季前熱身賽都踢足，除非受傷、轉會或家庭因素，基本上全部球員都會隨隊來港。」

文體旅局日前有在社交媒體發文宣傳比賽時，宣傳海報上也有基沙文。旅發局在網站介紹比賽，有提到今次缺陣的球星，指「4名世界盃得主︰基沙文、迪保羅、安祖哥利亞和拿維摩連拿等，齊集香港。」

文體旅局日前有在社交媒體發文宣傳比賽時，宣傳海報上也有基沙文。(文體旅局fb圖片)

「苦主」之一、有買飛的工聯會立法會議員陸頌雄，坦言有些少失望。他認為傑志方面要交代，雖然今次門票沒有上次國際邁阿密訪港昂貴，但傑志有簽約保證球星會來，若果球星不來，合約條款上有否補償機制，如馬體會會否少收戲金，因活動由大型體育活動事務委員會贊助，屬於公帑，要向公眾人士，包括有買飛的觀眾交代。

他相信，球迷是看整隊馬德里體育會，一、兩個球星缺陣，一定沒有上次美斯缺陣般大反差，「貨不對辦」感受較上次弱，但之前伍健「實牙實齒」，希望傑志能有多些交代，讓球迷有多些信心，不會影響觀賞心情。

傑志：馬體會陣容頗具誠意  沒有欺騙的成份

伍健昨指，基沙文、奧比歷因身體狀況不宜作賽，基沙文是在合約上是列明要來的，但馬體會帶了醫療報告來，而且2人在來港前的友賽也沒有踢，「不是在西班牙有踢而不來香港，返到去又繼續踢，情況不同」；迪保羅則是合約容許大賽（美洲國家盃）後放假。他認為，馬體會陣容頗具誠意，有13位國腳，很多都是香港人認識的，沒有欺騙的成份，相信球迷會收貨，又笑言「大家享受一晚足球，唔使畀5000蚊。」

Tyson Yoshi任中場表演嘉賓

今次票價介乎120至640元，遠低於年初國際邁阿密介乎880至4,880元的票價。傑志昨宣布，邀請到歌手Tyson Yoshi擔任中場表演嘉賓。

另外，馬體會決定捐出約100萬港元，予「港超聯賽會青年發展基金」 。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

自爆遇新類型詐騙訊息　麥美娟：寫得出我姓氏
15:41 2024/08/05
自爆遇新類型詐騙訊息　麥美娟：寫得出我姓氏
青年發展丨周六舉辦「青年發展高峰論壇」　麥美娟：青年屬社會發展生力軍
17:13 2024/08/05
青年發展丨周六舉辦「青年發展高峰論壇」　麥美娟：青年屬社會發展生力軍
高官出訪｜陳國基周二上京　將晤中央部委交流愛國主義教育工作
17:29 2024/08/05
高官出訪｜陳國基周二上京　將晤中央部委交流愛國主義教育工作

你可能感興趣

自爆遇新類型詐騙訊息　麥美娟：寫得出我姓氏
15:41 2024/08/05
自爆遇新類型詐騙訊息　麥美娟：寫得出我姓氏
青年發展丨周六舉辦「青年發展高峰論壇」　麥美娟：青年屬社會發展生力軍
17:13 2024/08/05
青年發展丨周六舉辦「青年發展高峰論壇」　麥美娟：青年屬社會發展生力軍
高官出訪｜陳國基周二上京　將晤中央部委交流愛國主義教育工作
17:29 2024/08/05
高官出訪｜陳國基周二上京　將晤中央部委交流愛國主義教育工作
Tyson Yoshi 法國隊 阿根廷 斯洛文尼亞 足球 西班牙 陸頌雄 立法會 法國 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

珍惜生命｜39歲荃灣男警中槍身亡　警方有初步調查進展
珍惜生命｜39歲荃灣男警中槍身亡　警方有初步調查進展
東張西望何伯丨何伯何太親密片段曝光 　疑涉色情震驚網民
東張西望何伯丨何伯何太親密片段曝光 　疑涉色情震驚網民
急症室最長等候時間（08月06日 時間04:05）
急症室最長等候時間（08月06日 時間04:05）
文頌男離世｜前J2主持文頌男舉行喪禮　胞姊以心形花牌致哀：永遠懷念
文頌男離世｜前J2主持文頌男舉行喪禮　胞姊以心形花牌致哀：永遠懷念
巴黎奧運｜陳夢擊敗孫穎莎衛冕　外媒質疑為何大眾「支持孫穎莎不撐陳夢」賽後陳夢這樣回應
巴黎奧運｜陳夢擊敗孫穎莎衛冕　外媒質疑為何大眾「支持孫穎莎不撐陳夢」賽後陳夢這樣回應