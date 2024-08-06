馬體會訪港三大球星「甩底」　消息：主辦方申贊助時無承諾名單

▲ 馬德里體育會訪港，明晚將在港友賽港超球會傑志賽事，昨日（5日）舉行賽前記者會。(傑志fb圖片)

港府今年大搞盛事經濟，原可透過球王美斯訪港打響頭炮，怎料「出閘脫腳」釀成風波。本周西甲勁旅馬德里體育會訪港，明晚將在港友賽港超球會傑志，比賽獲大型體育活動事務委員會的「M」品牌贊助，但陣中3大球星法國國腳基沙文、斯洛文尼亞「門神」奧比歷和阿根廷國腳迪保羅卻沒有來港，會否成「美斯事件」翻版？

馬體會昨早抵達香港，該會日前公布訪港名單，共有18名一隊球員，當中12名為國腳級球員，包括隊長高基、艾斯派古達、韋素、安祖哥利亞、祖奧菲歷斯和阿歷山大索洛夫等，均會隨隊來港對戰傑志。可是，基沙文、迪保羅，以及奧比歷，卻不在訪港名單中。該會解釋，基沙文和奧比歷身體狀況不宜作賽。

港府消息則表示，今次主辦方傑志申請「M」品牌贊助，無承諾馬體會訪港出賽名單，與美斯事件不同，不存在甩底問題。

馬體會前晚有「補飛」，在微博上載影片，片中基沙文親自解釋稱，隊醫給他安排了特別的訓練方案，要求在恢復狀態的時候，要避免在新一季受傷。馬體會將送出3件球員親筆簽名球衣，供持有門票的球迷抽獎。

傑志會長伍健之前曾表示，「合約上列明要求個別球星要上陣，如基沙文已肯定不會為法國隊參加巴黎奧運，他在上季4場季前熱身賽都踢足，除非受傷、轉會或家庭因素，基本上全部球員都會隨隊來港。」

文體旅局日前有在社交媒體發文宣傳比賽時，宣傳海報上也有基沙文。旅發局在網站介紹比賽，有提到今次缺陣的球星，指「4名世界盃得主︰基沙文、迪保羅、安祖哥利亞和拿維摩連拿等，齊集香港。」

▲ 文體旅局日前有在社交媒體發文宣傳比賽時，宣傳海報上也有基沙文。(文體旅局fb圖片)

「苦主」之一、有買飛的工聯會立法會議員陸頌雄，坦言有些少失望。他認為傑志方面要交代，雖然今次門票沒有上次國際邁阿密訪港昂貴，但傑志有簽約保證球星會來，若果球星不來，合約條款上有否補償機制，如馬體會會否少收戲金，因活動由大型體育活動事務委員會贊助，屬於公帑，要向公眾人士，包括有買飛的觀眾交代。

他相信，球迷是看整隊馬德里體育會，一、兩個球星缺陣，一定沒有上次美斯缺陣般大反差，「貨不對辦」感受較上次弱，但之前伍健「實牙實齒」，希望傑志能有多些交代，讓球迷有多些信心，不會影響觀賞心情。

傑志：馬體會陣容頗具誠意 沒有欺騙的成份

伍健昨指，基沙文、奧比歷因身體狀況不宜作賽，基沙文是在合約上是列明要來的，但馬體會帶了醫療報告來，而且2人在來港前的友賽也沒有踢，「不是在西班牙有踢而不來香港，返到去又繼續踢，情況不同」；迪保羅則是合約容許大賽（美洲國家盃）後放假。他認為，馬體會陣容頗具誠意，有13位國腳，很多都是香港人認識的，沒有欺騙的成份，相信球迷會收貨，又笑言「大家享受一晚足球，唔使畀5000蚊。」

Tyson Yoshi任中場表演嘉賓

今次票價介乎120至640元，遠低於年初國際邁阿密介乎880至4,880元的票價。傑志昨宣布，邀請到歌手Tyson Yoshi擔任中場表演嘉賓。

另外，馬體會決定捐出約100萬港元，予「港超聯賽會青年發展基金」 。

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