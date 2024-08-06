foodpanda優惠碼｜8月foodpanda最新優惠碼合集　外賣優惠/折扣碼/麥當勞McGriddles減$20

▲ 2024年8月foodpanda最新優惠碼合集，包括外賣優惠、折扣碼，以及最新的麥當勞McGriddles減$20優惠。（有關機構提供）

【靚媽精明眼/8月Foodpanda優惠碼2024/promo code/折扣碼/外賣優惠/外賣自取/信用卡優惠】2024年8月份foodpanda推出了多個全新優惠，包括新登陸愉景灣限定優惠及聯乘麥當勞推出McGriddles楓糖班戟漢堡系列！更有機會參加大抽獎，有機會得到Jer柳應廷及MC張天賦的KatchOurLife演唱會門券！

Deliveroo優惠碼2024｜戶戶送8月最新優惠及優惠碼合集 麥當勞宵夜5折/KFC減$50/指定餐廳食品買一送一

2024年8月foodpanda優惠碼｜1. 最新推廣優惠

1. foodpanda全新獨家登陸愉景灣

於愉景灣指定商戶的美食外送、外賣自取及生活百貨訂購滿指定金額即享$60折扣。

優惠期內，訂購滿指定金額之美食外送、外賣自取或首張生活百貨訂單，輸入優惠碼 「DB60」 後，再送4張優惠券，總值$250。

後，再送4張優惠券，總值$250。 4張優惠券（總值$250）將於優惠碼啟動後7日內自動存入帳戶

優惠期限：2024年8月1日至31日

McGriddles｜麥當勞McGriddles登陸foodpanda最多減$40 木村拓哉首任廣告男主角講廣東話

2. 麥當勞McGriddles楓糖班戟漢堡系列獨家登陸

foodpanda

由8月5日至9月8日，麥當勞McGriddles楓糖班戟漢堡系列將獨家登陸foodpanda香港。

即日起至8月11日（全日24小時供應），8月12日至9月8日（早餐時段供應）

凡於foodpanda平台購買指定麥當勞McGriddles楓糖班戟漢堡系列食品滿HK$100（不包含平台費、運費及其他適用費用)，可享HK$20折扣優惠。(無需輸入優惠碼）

額外買滿$150輸入優惠碼 「MCD20」 再享$20 foodpanda優惠劵；全日減高達$40！

再享$20 foodpanda優惠劵；全日減高達$40！ 優惠期限：由即日起至2024年9月8日

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3. pandapro獨家：KatchOurLife演唱會門券大抽獎

想一次過睇晒Jer同MC？2024年7月31日至2024年8月14日上foodpanda嗌外送或自取滿$150，就有機會贏得由Katch主辦嘅「KatchOurLife」演唱會$1,760門票2張，參加方法如下：

foodpanda會員凡以foodpanda手機應用程式或foodpanda網頁訂購美食外送或外賣自取滿$150，輸入優惠碼 「JERXMC」 ，以作為於推廣期內開始累積抽獎額的標記。

，以作為於推廣期內開始累積抽獎額的標記。 在完成首張使用優惠碼 「JERXMC」 之訂單後，於推廣期內之每張滿$150的美食外送或外賣自取訂單將自動賺取一次抽獎機會，訂單越多，得獎機會越高。

之訂單後，於推廣期內之每張滿$150的美食外送或外賣自取訂單將自動賺取一次抽獎機會，訂單越多，得獎機會越高。 推廣期：2024年7月31日至8月23日

4. foodpanda到會服務限定優惠

「TRY300」

到會訂單滿$1500（折扣後及不連運費及平台費），輸入優惠碼「TRY300」可享$300折扣。

「PARTY600」

● 到會訂單滿$2600（折扣後及不連運費及平台費），輸入優惠碼「PARTY600」可享$600折扣

以上兩個優惠碼推廣期：即日起至9月30日

名額有限，先到先得，額滿即止

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2024年8月foodpanda優惠碼｜2. 最新美食外送及外賣自取優惠

優惠碼 優惠詳情 TRYNEW 指定新加盟餐廳滿最低消費即減$20 優惠期限：2024年8月1日至31日

美食外送每張訂單滿$120可享$20折扣;外賣自取每張訂單滿$100可享$20折扣

每人限用兩次，先到先得 PU50 首張外賣自取訂單滿$50即享50%折扣（折扣上限為$30） 優惠期限：2024年8月1日至31日

其餘5張優惠券（總值$165）將於優惠碼啟動後7日內自動存入帳戶；如啟動優惠碼的訂單被取消，餘下優惠券將不會存入帳戶

名額有限，先到先得

最新影片推介：

2024年８月foodpanda優惠碼｜3. foodpanda新客戶及pandapro優惠

優惠碼 優惠詳情 BEPRO 新用戶限定半價享受6個月pandapro計劃 於pandapro訂閱頁面結賬時輸入優惠代碼「BEPRO」即可以5折即港幣267元（原價港幣534元），每月平均價格為港幣44.5元，享用為期6個月的pandapro訂閱計劃 優惠期限：即日起至2024年9月30日

名額有限，先到先得，額滿即止 FP24NEW 於平台首次訂購滿$160即享$40折扣 適用於新客戶首張於應用程式滿$160（不連運費）的訂單 優惠期限：即日起至2024年12月31日

名額有限，先到先得，額滿即止

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