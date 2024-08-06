  • 32°C
香港時間 : 202486日 (二) 10:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

foodpanda優惠碼｜8月foodpanda最新優惠碼合集　外賣優惠/折扣碼/麥當勞McGriddles減$20

休閒消費

撰文： 林綺玲

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

2024年8月foodpanda最新優惠碼合集，包括外賣優惠、折扣碼，以及最新的麥當勞McGriddles減$20優惠。（有關機構提供）

【靚媽精明眼/8月Foodpanda優惠碼2024/promo code/折扣碼/外賣優惠/外賣自取/信用卡優惠】2024年8月份foodpanda推出了多個全新優惠，包括新登陸愉景灣限定優惠及聯乘麥當勞推出McGriddles楓糖班戟漢堡系列！更有機會參加大抽獎，有機會得到Jer柳應廷及MC張天賦的KatchOurLife演唱會門券！

Deliveroo優惠碼2024｜戶戶送8月最新優惠及優惠碼合集　麥當勞宵夜5折/KFC減$50/指定餐廳食品買一送一

2024年8月foodpanda優惠碼｜1. 最新推廣優惠

1. foodpanda全新獨家登陸愉景灣

於愉景灣指定商戶的美食外送、外賣自取及生活百貨訂購滿指定金額即享$60折扣。

  • 優惠期內，訂購滿指定金額之美食外送、外賣自取或首張生活百貨訂單，輸入優惠碼「DB60」後，再送4張優惠券，總值$250。
  • 4張優惠券（總值$250）將於優惠碼啟動後7日內自動存入帳戶
  • 優惠期限：2024年8月1日至31日

McGriddles｜麥當勞McGriddles登陸foodpanda最多減$40　木村拓哉首任廣告男主角講廣東話

2. 麥當勞McGriddles楓糖班戟漢堡系列獨家登陸
foodpanda

由8月5日至9月8日，麥當勞McGriddles楓糖班戟漢堡系列將獨家登陸foodpanda香港。

  • 即日起至8月11日（全日24小時供應），8月12日至9月8日（早餐時段供應）
  • 凡於foodpanda平台購買指定麥當勞McGriddles楓糖班戟漢堡系列食品滿HK$100（不包含平台費、運費及其他適用費用)，可享HK$20折扣優惠。(無需輸入優惠碼）
  • 額外買滿$150輸入優惠碼「MCD20」再享$20 foodpanda優惠劵；全日減高達$40！
  • 優惠期限：由即日起至2024年9月8日
點擊圖片放大
+4
+3

3. pandapro獨家：KatchOurLife演唱會門券大抽獎

想一次過睇晒Jer同MC？2024年7月31日至2024年8月14日上foodpanda嗌外送或自取滿$150，就有機會贏得由Katch主辦嘅「KatchOurLife」演唱會$1,760門票2張，參加方法如下：

  • foodpanda會員凡以foodpanda手機應用程式或foodpanda網頁訂購美食外送或外賣自取滿$150，輸入優惠碼「JERXMC」，以作為於推廣期內開始累積抽獎額的標記。
  • 在完成首張使用優惠碼「JERXMC」之訂單後，於推廣期內之每張滿$150的美食外送或外賣自取訂單將自動賺取一次抽獎機會，訂單越多，得獎機會越高。
  • 推廣期：2024年7月31日至8月23日

4. foodpanda到會服務限定優惠

「TRY300」

  • 到會訂單滿$1500（折扣後及不連運費及平台費），輸入優惠碼「TRY300」可享$300折扣。

「PARTY600」
● 到會訂單滿$2600（折扣後及不連運費及平台費），輸入優惠碼「PARTY600」可享$600折扣

  • 以上兩個優惠碼推廣期：即日起至9月30日
  • 名額有限，先到先得，額滿即止

同場加映：岩鹽海鹽比粗幼鹽健康？

點擊圖片放大
+4
+3

2024年8月foodpanda優惠碼｜2. 最新美食外送及外賣自取優惠

優惠碼優惠詳情
TRYNEW

指定新加盟餐廳滿最低消費即減$20

  • 優惠期限：2024年8月1日至31日
  • 美食外送每張訂單滿$120可享$20折扣;外賣自取每張訂單滿$100可享$20折扣
  • 每人限用兩次，先到先得
PU50

首張外賣自取訂單滿$50即享50%折扣（折扣上限為$30）

  • 優惠期限：2024年8月1日至31日
  • 其餘5張優惠券（總值$165）將於優惠碼啟動後7日內自動存入帳戶；如啟動優惠碼的訂單被取消，餘下優惠券將不會存入帳戶
  • 名額有限，先到先得

最新影片推介：

童學園
奧運項目｜霹靂舞跳進奧運大舞台成新興運動　資深導師教4大技巧：4歲已可上堂

2024年８月foodpanda優惠碼｜3. foodpanda新客戶及pandapro優惠

優惠碼優惠詳情
BEPRO

新用戶限定半價享受6個月pandapro計劃

於pandapro訂閱頁面結賬時輸入優惠代碼「BEPRO」即可以5折即港幣267元（原價港幣534元），每月平均價格為港幣44.5元，享用為期6個月的pandapro訂閱計劃

  • 優惠期限：即日起至2024年9月30日
  • 名額有限，先到先得，額滿即止
FP24NEW

於平台首次訂購滿$160即享$40折扣

適用於新客戶首張於應用程式滿$160（不連運費）的訂單

  • 優惠期限：即日起至2024年12月31日
  • 名額有限，先到先得，額滿即止

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

McGriddles｜麥當勞McGriddles登陸foodpanda最多減$40　木村拓哉首任廣告男主角講廣東話
17:36 2024/08/02
McGriddles｜麥當勞McGriddles登陸foodpanda最多減$40　木村拓哉首任廣告男主角講廣東話
Deliveroo優惠碼2024｜戶戶送8月最新優惠及優惠碼合集　麥當勞宵夜5折/KFC減$50/指定餐廳食品買一送一
00:51 2024/08/05
Deliveroo優惠碼2024｜戶戶送8月最新優惠及優惠碼合集　麥當勞宵夜5折/KFC減$50/指定餐廳食品買一送一
奧運美食｜Pizza Hut推期間限定扭扭批及啪啪批　 買套餐慳高達$466輸入優惠碼再減$70
09:00 2024/08/05
奧運美食｜Pizza Hut推期間限定扭扭批及啪啪批　 買套餐慳高達$466輸入優惠碼再減$70
免費機票｜香港航空突發推$0機票　來回東京/大阪/曼谷等13大航點包20kg行李
18:59 2024/08/05
免費機票｜香港航空突發推$0機票　來回東京/大阪/曼谷等13大航點包20kg行李
新公屋改名｜北部都會區兩屋邨2026年入伙　命名比賽優勝者可獲$3000獎金【附比賽詳情】
14:18 2024/08/02
新公屋改名｜北部都會區兩屋邨2026年入伙　命名比賽優勝者可獲$3000獎金【附比賽詳情】
親子好去處｜IKEA招募示範單位過夜客　送禮物包+24小時冷氣包呢樣最正【附報名詳情】
18:41 2024/08/01
親子好去處｜IKEA招募示範單位過夜客　送禮物包+24小時冷氣包呢樣最正【附報名詳情】

你可能感興趣

McGriddles｜麥當勞McGriddles登陸foodpanda最多減$40　木村拓哉首任廣告男主角講廣東話
17:36 2024/08/02
McGriddles｜麥當勞McGriddles登陸foodpanda最多減$40　木村拓哉首任廣告男主角講廣東話
Deliveroo優惠碼2024｜戶戶送8月最新優惠及優惠碼合集　麥當勞宵夜5折/KFC減$50/指定餐廳食品買一送一
00:51 2024/08/05
Deliveroo優惠碼2024｜戶戶送8月最新優惠及優惠碼合集　麥當勞宵夜5折/KFC減$50/指定餐廳食品買一送一
奧運美食｜Pizza Hut推期間限定扭扭批及啪啪批　 買套餐慳高達$466輸入優惠碼再減$70
09:00 2024/08/05
奧運美食｜Pizza Hut推期間限定扭扭批及啪啪批　 買套餐慳高達$466輸入優惠碼再減$70
著數優惠 外賣 foodpanda 美食

最高瀏覽

珍惜生命｜39歲荃灣男警中槍身亡　警方有初步調查進展
珍惜生命｜39歲荃灣男警中槍身亡　警方有初步調查進展
東張西望何伯丨何伯何太親密片段曝光 　疑涉色情震驚網民
東張西望何伯丨何伯何太親密片段曝光 　疑涉色情震驚網民
急症室最長等候時間（08月06日 時間04:05）
急症室最長等候時間（08月06日 時間04:05）
文頌男離世｜前J2主持文頌男舉行喪禮　胞姊以心形花牌致哀：永遠懷念
文頌男離世｜前J2主持文頌男舉行喪禮　胞姊以心形花牌致哀：永遠懷念
巴黎奧運｜陳夢擊敗孫穎莎衛冕　外媒質疑為何大眾「支持孫穎莎不撐陳夢」賽後陳夢這樣回應
巴黎奧運｜陳夢擊敗孫穎莎衛冕　外媒質疑為何大眾「支持孫穎莎不撐陳夢」賽後陳夢這樣回應