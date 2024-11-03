foodpanda優惠碼2024｜11月最新foodpanda優惠碼合集　外賣優惠/折扣碼/21間餐廳訂滿$200減$100

▲ 2024年11月最新foodpanda優惠碼合集，外賣優惠/折扣碼/21間餐廳訂滿$200，輸入優惠碼即減$100！

【Foodpanda優惠碼11月2024/promo code/折扣碼/外賣優惠】TOPick整理了2024年11月外賣平台foodpanda及pandapro的最新優惠碼，為慶祝foodpanda香港10周年，foodpanda繼續推出一系列優惠，當中在21間餐廳訂購外賣滿$200，輸入優惠碼即減$100！

2024年11月foodpanda優惠碼｜1. 最新推廣優惠

1. foodpanda10周年優惠｜滿$200減$100

於11月1日至21日期間，在指定精選餐廳訂購美食外送訂單滿$200，憑優惠碼「PANDA100」即減$100！ 1. 7-Eleven 11. 銀龍茶餐廳 2. 翡翠拉麵小籠包 12. 原作養生湯米線 3. Ebeneezer'sKebabs&Pizzeria 13. PizzaExpress 4. eurogogo 14. 必勝客 5. 大快活 15. 新記冰室 6. 王牌冰廳 16. 新記雞粥 7. 茶舍 17. 譚仔三哥米線 8. 金記冰室 18. 添好運 9. KFC 19. 十二味 10. 冒喜 20. 華記潮州滷水車仔麵 21. 齊柏林熱狗店

適用於指定客戶及指定餐廳滿$200（不連平台費、運費及其他適用費用並計算折扣後）的美食外送訂單

不適用於跨區送遞訂單

每個帳戶最多換領3次

名額有限，先到先得，送完即止（即優惠期或會提早結束）

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foodpanda10周年 ｜foodpanda達成1.5億張訂單 回顧10周年列出「十大之最」

2. foodpanda10周年優惠｜滿$100減$50

於11月1日至21日期間，再指定精選餐廳訂購美食外送訂單滿$100，憑優惠碼「PANDA50」即減$50！ 1. 7-Eleven 11. 銀龍茶餐廳 2. 豪隍點心工房 12. noodfood 3. 翡翠拉麵小籠包 13. 原作養生湯米線 4. 大快活 14. PHD 5. 王牌冰廳 15. PokeLove 6. 手作功夫茶 16. 犀牛犀牛 7. 茶舍 17. 紅島冰廳 8. KFC 18. Starbucks Coffee 9. 丸亀製麵 19. 杉玉 10. 茶飯叁少 20. 添好運 21. 華記潮州滷水車仔麵

適用於指定客戶及指定餐廳滿$100（不連平台費、運費及其他適用費用並計算折扣後）的美食外送訂單

每個帳戶最多換領1次

名額有限，先到先得，送完即止（即優惠期或會提早結束）

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2024年11月foodpanda優惠碼｜2. 最新美食外送及外賣自取優惠

優惠碼 優惠日期 優惠詳情 TRYNEW 2024年11月1日至30日 指定新加盟餐廳滿最低消費即減$20 美食外送每張訂單滿$120可享$20折扣；

外賣自取每張訂單滿$100可享$20折扣

外賣自取每張訂單滿$100可享$20折扣 每人限用2次，先到先得 PU50 11月1日至30日 首張外賣自取訂單滿$50即享50%折扣

（折扣上限為$30） 其餘5張優惠券（總值$195）

將於優惠碼啟動後7日內自動存入帳戶；

如啟動優惠碼的訂單被取消，

餘下優惠券將不會存入帳戶

將於優惠碼啟動後7日內自動存入帳戶； 如啟動優惠碼的訂單被取消， 餘下優惠券將不會存入帳戶 名額有限，先到先得

Deliveroo優惠碼2024｜戶戶送11月最新優惠及優惠碼合集 外賣自取6折/KFC/PizzaExpress買1送1

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2024年11月foodpanda優惠碼｜3. foodpanda網上超市及生活百貨優惠

優惠碼 優惠日期 優惠詳情 NEWQC 11月1日至30日 首張foodpanda mall及pandamart訂單滿$200（不連運費）

即享30%折扣（折扣上限為$85） 每張訂單最高折扣限額為$85，

2張高達$50優惠券（總值$100）

將於使用優惠碼後14日內存入帳戶

2張高達$50優惠券（總值$100） 將於使用優惠碼後14日內存入帳戶 名額有限，先到先得，額滿即止 MARTNC 11月1日至30日 首張pandamart訂單滿$200（不連運費）

即享30%折扣（折扣上限為$85） 每張訂單最高折扣限額為$85，

2張高達$50優惠券（總值$100）

將於使用優惠碼後14日內存入帳戶

2張高達$50優惠券（總值$100） 將於使用優惠碼後14日內存入帳戶 名額有限，先到先得，額滿即止 NEW2MALL 11月1日至30日 首張foodpanda mall訂單滿$200（不連運費）

即享30%折扣（折扣上限為$85） 每張訂單最高折扣限額為$85，

2張高達$50優惠券（總值$100）

將於使用優惠碼後14日內存入帳戶

名額有限，先到先得，額滿即止

2024年11月foodpanda優惠碼｜4. foodpanda新客戶及pandapro優惠

優惠碼 優惠日期 優惠詳情 FP100 即日起至2024年12月31日 於平台首次訂購滿$80（不連運費）

即享半價優惠 每張訂單最高折扣為$100

名額有限，先到先得，額滿即止 BEPRO 即日起至2024年11月30日 新用戶限定半價享受6個月pandapro計劃 於pandapro訂閱頁面結賬時輸入優惠碼即可以5折即港幣267元（原價港幣534元），每月平均價格為港幣44.5元，享用為期6個月的pandapro訂閱計劃 名額有限，先到先得，額滿即止

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