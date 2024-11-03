foodpanda優惠碼2024｜11月最新foodpanda優惠碼合集 外賣優惠/折扣碼/21間餐廳訂滿$200減$100
撰文： 林綺玲
發布時間： 1 小時前
最後更新： 剛剛
【Foodpanda優惠碼11月2024/promo code/折扣碼/外賣優惠】TOPick整理了2024年11月外賣平台foodpanda及pandapro的最新優惠碼，為慶祝foodpanda香港10周年，foodpanda繼續推出一系列優惠，當中在21間餐廳訂購外賣滿$200，輸入優惠碼即減$100！
2024年11月foodpanda優惠碼｜1. 最新推廣優惠
1. foodpanda10周年優惠｜滿$200減$100
|於11月1日至21日期間，在指定精選餐廳訂購美食外送訂單滿$200，憑優惠碼「PANDA100」即減$100！
|1. 7-Eleven
|11. 銀龍茶餐廳
|2. 翡翠拉麵小籠包
|12. 原作養生湯米線
|3. Ebeneezer'sKebabs&Pizzeria
|13. PizzaExpress
|4. eurogogo
|14. 必勝客
|5. 大快活
|15. 新記冰室
|6. 王牌冰廳
|16. 新記雞粥
|7. 茶舍
|17. 譚仔三哥米線
|8. 金記冰室
|18. 添好運
|9. KFC
|19. 十二味
|10. 冒喜
|20. 華記潮州滷水車仔麵
|21. 齊柏林熱狗店
- 適用於指定客戶及指定餐廳滿$200（不連平台費、運費及其他適用費用並計算折扣後）的美食外送訂單
- 不適用於跨區送遞訂單
- 每個帳戶最多換領3次
- 名額有限，先到先得，送完即止（即優惠期或會提早結束）
foodpanda10周年 ｜foodpanda達成1.5億張訂單 回顧10周年列出「十大之最」
2. foodpanda10周年優惠｜滿$100減$50
|於11月1日至21日期間，再指定精選餐廳訂購美食外送訂單滿$100，憑優惠碼「PANDA50」即減$50！
|1. 7-Eleven
|11. 銀龍茶餐廳
|2. 豪隍點心工房
|12. noodfood
|3. 翡翠拉麵小籠包
|13. 原作養生湯米線
|4. 大快活
|14. PHD
|5. 王牌冰廳
|15. PokeLove
|6. 手作功夫茶
|16. 犀牛犀牛
|7. 茶舍
|17. 紅島冰廳
|8. KFC
|18. Starbucks Coffee
|9. 丸亀製麵
|19. 杉玉
|10. 茶飯叁少
|20. 添好運
|21. 華記潮州滷水車仔麵
- 適用於指定客戶及指定餐廳滿$100（不連平台費、運費及其他適用費用並計算折扣後）的美食外送訂單
- 每個帳戶最多換領1次
- 名額有限，先到先得，送完即止（即優惠期或會提早結束）
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2024年11月foodpanda優惠碼｜2. 最新美食外送及外賣自取優惠
|優惠碼
|優惠日期
|優惠詳情
|TRYNEW
|2024年11月1日至30日
指定新加盟餐廳滿最低消費即減$20
|PU50
|11月1日至30日
首張外賣自取訂單滿$50即享50%折扣
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2024年11月foodpanda優惠碼｜3. foodpanda網上超市及生活百貨優惠
|優惠碼
|優惠日期
|優惠詳情
|NEWQC
|11月1日至30日
首張foodpanda mall及pandamart訂單滿$200（不連運費）
|MARTNC
|11月1日至30日
首張pandamart訂單滿$200（不連運費）
|NEW2MALL
|11月1日至30日
首張foodpanda mall訂單滿$200（不連運費）
2024年11月foodpanda優惠碼｜4. foodpanda新客戶及pandapro優惠
|優惠碼
|優惠日期
|優惠詳情
|FP100
|即日起至2024年12月31日
於平台首次訂購滿$80（不連運費）
|BEPRO
|即日起至2024年11月30日
新用戶限定半價享受6個月pandapro計劃
於pandapro訂閱頁面結賬時輸入優惠碼即可以5折即港幣267元（原價港幣534元），每月平均價格為港幣44.5元，享用為期6個月的pandapro訂閱計劃
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