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foodpanda優惠碼2024｜11月最新foodpanda優惠碼合集　外賣優惠/折扣碼/21間餐廳訂滿$200減$100

休閒消費

撰文： 林綺玲

發布時間： 1 小時前

最後更新： 剛剛

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熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

2024年11月最新foodpanda優惠碼合集，外賣優惠/折扣碼/21間餐廳訂滿$200，輸入優惠碼即減$100！

【Foodpanda優惠碼11月2024/promo code/折扣碼/外賣優惠】TOPick整理了2024年11月外賣平台foodpanda及pandapro的最新優惠碼，為慶祝foodpanda香港10周年，foodpanda繼續推出一系列優惠，當中在21間餐廳訂購外賣滿$200，輸入優惠碼即減$100！

2024年11月foodpanda優惠碼｜1. 最新推廣優惠

1. foodpanda10周年優惠｜滿$200減$100

於11月1日至21日期間，在指定精選餐廳訂購美食外送訂單滿$200，憑優惠碼「PANDA100」即減$100！
1. 7-Eleven11. 銀龍茶餐廳
2. 翡翠拉麵小籠包12. 原作養生湯米線
3. Ebeneezer'sKebabs&Pizzeria13. PizzaExpress
4. eurogogo14. 必勝客
5. 大快活15. 新記冰室
6. 王牌冰廳16. 新記雞粥
7. 茶舍17. 譚仔三哥米線
8. 金記冰室18. 添好運
9. KFC19. 十二味
10. 冒喜20. 華記潮州滷水車仔麵
 21. 齊柏林熱狗店
  • 適用於指定客戶及指定餐廳滿$200（不連平台費、運費及其他適用費用並計算折扣後）的美食外送訂單
  • 不適用於跨區送遞訂單
  • 每個帳戶最多換領3次
  • 名額有限，先到先得，送完即止（即優惠期或會提早結束）
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foodpanda10周年 ｜foodpanda達成1.5億張訂單　回顧10周年列出「十大之最」

2. foodpanda10周年優惠｜滿$100減$50

於11月1日至21日期間，再指定精選餐廳訂購美食外送訂單滿$100，憑優惠碼「PANDA50」即減$50！
1. 7-Eleven11. 銀龍茶餐廳
2. 豪隍點心工房12. noodfood
3. 翡翠拉麵小籠包13. 原作養生湯米線
4. 大快活14. PHD
5. 王牌冰廳15. PokeLove
6. 手作功夫茶16. 犀牛犀牛
7. 茶舍17. 紅島冰廳
8. KFC18. Starbucks Coffee
9. 丸亀製麵19. 杉玉
10. 茶飯叁少20. 添好運
 21. 華記潮州滷水車仔麵
  • 適用於指定客戶及指定餐廳滿$100（不連平台費、運費及其他適用費用並計算折扣後）的美食外送訂單
  • 每個帳戶最多換領1次
  • 名額有限，先到先得，送完即止（即優惠期或會提早結束）

11月生日好去處｜11月份65大生日好去處優惠　送免費火鍋/生日蛋糕/自助餐

同場加映：岩鹽海鹽比粗幼鹽健康？

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2024年11月foodpanda優惠碼｜2. 最新美食外送及外賣自取優惠

優惠碼優惠日期優惠詳情
TRYNEW2024年11月1日至30日

指定新加盟餐廳滿最低消費即減$20

  • 美食外送每張訂單滿$120可享$20折扣；
    外賣自取每張訂單滿$100可享$20折扣
  • 每人限用2次，先到先得
PU5011月1日至30日

首張外賣自取訂單滿$50即享50%折扣
（折扣上限為$30）

  • 其餘5張優惠券（總值$195）
    將於優惠碼啟動後7日內自動存入帳戶；
    如啟動優惠碼的訂單被取消，
    餘下優惠券將不會存入帳戶
  • 名額有限，先到先得

Deliveroo優惠碼2024｜戶戶送11月最新優惠及優惠碼合集　外賣自取6折/KFC/PizzaExpress買1送1

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2024年11月foodpanda優惠碼｜3. foodpanda網上超市及生活百貨優惠

優惠碼優惠日期優惠詳情
NEWQC11月1日至30日

首張foodpanda mall及pandamart訂單滿$200（不連運費）
即享30%折扣（折扣上限為$85）

  • 每張訂單最高折扣限額為$85，
    2張高達$50優惠券（總值$100）
    將於使用優惠碼後14日內存入帳戶
  • 名額有限，先到先得，額滿即止
MARTNC11月1日至30日

首張pandamart訂單滿$200（不連運費）
即享30%折扣（折扣上限為$85）

  • 每張訂單最高折扣限額為$85，
    2張高達$50優惠券（總值$100）
    將於使用優惠碼後14日內存入帳戶
  • 名額有限，先到先得，額滿即止
NEW2MALL11月1日至30日

首張foodpanda mall訂單滿$200（不連運費）
即享30%折扣（折扣上限為$85）

  • 每張訂單最高折扣限額為$85，
  • 2張高達$50優惠券（總值$100）
  • 將於使用優惠碼後14日內存入帳戶
  • 名額有限，先到先得，額滿即止

2024年11月foodpanda優惠碼｜4. foodpanda新客戶及pandapro優惠

優惠碼優惠日期優惠詳情
FP100即日起至2024年12月31日

於平台首次訂購滿$80（不連運費）
即享半價優惠

  • 每張訂單最高折扣為$100
  • 名額有限，先到先得，額滿即止
BEPRO即日起至2024年11月30日

新用戶限定半價享受6個月pandapro計劃

於pandapro訂閱頁面結賬時輸入優惠碼即可以5折即港幣267元（原價港幣534元），每月平均價格為港幣44.5元，享用為期6個月的pandapro訂閱計劃

  • 名額有限，先到先得，額滿即止

同場加映：大閘蟹4個部位不宜食用

秋風起，又到食大閘蟹的季節，不過揀蟹、煮蟹都是一門學問，還要留意大閘蟹部分內臟部位不宜食用。TOPick根據專家意見，整合挑選及煮食大閘蟹的必看注意事項，嗜蟹一族記得留意！

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