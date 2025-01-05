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foodpanda優惠碼2025｜1月最新foodpanda優惠碼合集　外賣優惠/折扣碼/14間餐廳訂滿$200減$100

休閒消費

撰文： 林綺玲

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

2025年1月最新foodpanda優惠碼合集，外賣優惠/折扣碼/21間餐廳訂滿$200，輸入優惠碼即減$100！

【Foodpanda優惠碼2025年1月/promo code/折扣碼/外賣優惠】TOPick整理了2025年1月外賣平台foodpanda及pandapro的最新優惠碼，為慶祝foodpanda香港10周年，foodpanda繼續推出一系列優惠，當中在14間餐廳訂購外賣滿$200，輸入優惠碼即減$100！

foodpanda優惠碼2025年1月｜1. 最新推廣優惠

1. foodpanda優惠碼2025｜滿$200減$100

於2025年1月3日至23日期間，在指定精選餐廳訂購美食外送訂單滿$200，憑優惠碼「PANDA100」即減$100！
1. 大家樂8. 新記雞粥
2. 大快活9. 一粥麵
3. Hungry Korean10. 譚仔三哥米線
4. eurogogo11. 譚仔雲南米線
5. 美心MX12. 烏蠅館
6. 必勝客 Pizza Hut13. 添好運
7. 湯加 Soup Plus14. 魚米
另外，元気寿司滿$300憑優惠碼減$100！每個帳戶最多換領一次。
  • 適用於指定客戶及指定餐廳滿$200（不連平台費、運費及其他適用費用並計算折扣後）的美食外送訂單
  • 不適用於跨區送遞訂單
  • 每個帳戶最多換領3次
  • 名額有限，先到先得，送完即止（即優惠期或會提早結束）
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foodpanda10周年 ｜foodpanda達成1.5億張訂單　回顧10周年列出「十大之最」

2. foodpanda優惠碼2025｜滿$100減$50

於2025年1月3日至23日期間，在指定精選餐廳訂購美食外送訂單滿$120，憑優惠碼「PANDAPU」即減$50！
1. 7-Eleven8. 沙嗲王 - 白咖哩公司
2. 餃里9. Starbucks
3. 金記冰室10. 上海姥姥
4. 丸亀製麵11. 山牛Yakiniku Yamagyu
5. 美心MX12. 齊柏林熱狗店
6. Poke Love13. 齊柏林漢堡店
7. 沙嗲王 
  • 適用於指定客戶及指定餐廳滿$120（不連平台費、運費及其他適用費用並計算折扣後）的美食外送訂單
  • 每個帳戶最多換領1次
  • 名額有限，先到先得，送完即止（即優惠期或會提早結束）

3. foodpanda優惠碼2025｜新客戶買生活百貨減$100

由2025年1月3日起至23日期間，生活百貨及pandamart新客戶於指定生活百貨或pandamart買滿$300的首張訂單，憑優惠碼「PANDA100」即減$100！
1. pandamart6. AEON
2. 惠康7. FUSION
3. Market Place8. TASTE
4. Oliver‘s9. JHC 日本城
5. 3hreesixty10. 馬莎
  • 適用於指定客戶及指定餐廳滿$300（不連平台費、運費及其他適用費用並計算折扣後）的美食外送訂單
  • 每個帳戶最多換領1次
  • 名額有限，先到先得，送完即止（即優惠期或會提早結束）

1月生日好去處2025｜1月份70大生日優惠好去處　免費5星酒店自助餐/迪士尼/打邊爐

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4. foodpanda優惠碼2025｜盆菜優惠

新春期間經pandamart買「鱻」尚品盆菜送唐生菜，寓意大家新一年接「財」接到盆滿缽滿！
「鱻」 尚品盆菜（約6人份）匯聚了多款珍貴食材包含6隻蠔皇鮑魚、原條海參釀蝦滑、原隻帶子、滋補養顏的花膠、再加上家鄉手打鯪魚餅、脆嫩的蓮藕、魚籽福袋、扇貝龍蝦丸!
  • 優惠由2025年1月3日至2月6日
  • 只需$588買「鱻」尚品盆菜2.25公斤（原價$698，約6人份）送Brightfarms唐生菜（1包）約380克
  • 不用預訂, 最快45分鐘送到
  • 名額有限，先到先得，送完即止（即優惠期或會提早結束）

5. foodpanda優惠碼2025｜「一人餐」免運費及免平台費

  • 優惠由即日起
  • 名額有限，先到先得，送完即止（即優惠期或會提早結束）

同場加映：肉類脂肪蛋白質大比併

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foodpanda優惠碼2025年1月｜2. 最新美食外送及外賣自取優惠

優惠碼優惠日期優惠詳情
PU501月1日至31日

首張外賣自取訂單滿$80即享50%折扣
（折扣上限為$45）

  • 其餘5張優惠券（總值$185）
    將於優惠碼啟動後7日內自動存入帳戶；
    如啟動優惠碼的訂單被取消，
    餘下優惠券將不會存入帳戶
  • 名額有限，先到先得

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星兒媽媽丨與契仔相處尋回當母親的感覺　倪詩蓓無悔為養育自閉兒棄結婚：決定了就堅決走下去

foodpanda優惠碼2025年1月｜2. foodpanda網上超市及生活百貨優惠

優惠碼優惠日期優惠詳情
NEWQC1月1日至31日

首張foodpanda mall及pandamart訂單滿$200（不連運費）
即享30%折扣（折扣上限為$85）

  • 每張訂單最高折扣限額為$85，
    2張高達$50優惠券（總值$100）
    將於使用優惠碼後14日內存入帳戶
  • 名額有限，先到先得，額滿即止
MARTNC1月1日至31日

首張pandamart訂單滿$200（不連運費）
即享30%折扣（折扣上限為$85）

  • 每張訂單最高折扣限額為$85，
    2張高達$50優惠券（總值$100）
    將於使用優惠碼後14日內存入帳戶
  • 名額有限，先到先得，額滿即止
NEW2MALL1月1日至31日

首張foodpanda mall訂單滿$200（不連運費）
即享30%折扣（折扣上限為$85）

  • 每張訂單最高折扣限額為$85，
  • 2張高達$50優惠券（總值$100）
  • 將於使用優惠碼後14日內存入帳戶
  • 名額有限，先到先得，額滿即止

更多【靚媽精明眼】著數優惠情報：

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