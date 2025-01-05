foodpanda優惠碼2025｜1月最新foodpanda優惠碼合集 外賣優惠/折扣碼/14間餐廳訂滿$200減$100
撰文： 林綺玲
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
【Foodpanda優惠碼2025年1月/promo code/折扣碼/外賣優惠】TOPick整理了2025年1月外賣平台foodpanda及pandapro的最新優惠碼，為慶祝foodpanda香港10周年，foodpanda繼續推出一系列優惠，當中在14間餐廳訂購外賣滿$200，輸入優惠碼即減$100！
foodpanda優惠碼2025年1月｜1. 最新推廣優惠
1. foodpanda優惠碼2025｜滿$200減$100
|於2025年1月3日至23日期間，在指定精選餐廳訂購美食外送訂單滿$200，憑優惠碼「PANDA100」即減$100！
|1. 大家樂
|8. 新記雞粥
|2. 大快活
|9. 一粥麵
|3. Hungry Korean
|10. 譚仔三哥米線
|4. eurogogo
|11. 譚仔雲南米線
|5. 美心MX
|12. 烏蠅館
|6. 必勝客 Pizza Hut
|13. 添好運
|7. 湯加 Soup Plus
|14. 魚米
|另外，元気寿司滿$300憑優惠碼減$100！每個帳戶最多換領一次。
- 適用於指定客戶及指定餐廳滿$200（不連平台費、運費及其他適用費用並計算折扣後）的美食外送訂單
- 不適用於跨區送遞訂單
- 每個帳戶最多換領3次
- 名額有限，先到先得，送完即止（即優惠期或會提早結束）
foodpanda10周年 ｜foodpanda達成1.5億張訂單 回顧10周年列出「十大之最」
2. foodpanda優惠碼2025｜滿$100減$50
|於2025年1月3日至23日期間，在指定精選餐廳訂購美食外送訂單滿$120，憑優惠碼「PANDAPU」即減$50！
|1. 7-Eleven
|8. 沙嗲王 - 白咖哩公司
|2. 餃里
|9. Starbucks
|3. 金記冰室
|10. 上海姥姥
|4. 丸亀製麵
|11. 山牛Yakiniku Yamagyu
|5. 美心MX
|12. 齊柏林熱狗店
|6. Poke Love
|13. 齊柏林漢堡店
|7. 沙嗲王
- 適用於指定客戶及指定餐廳滿$120（不連平台費、運費及其他適用費用並計算折扣後）的美食外送訂單
- 每個帳戶最多換領1次
- 名額有限，先到先得，送完即止（即優惠期或會提早結束）
3. foodpanda優惠碼2025｜新客戶買生活百貨減$100
|由2025年1月3日起至23日期間，生活百貨及pandamart新客戶於指定生活百貨或pandamart買滿$300的首張訂單，憑優惠碼「PANDA100」即減$100！
|1. pandamart
|6. AEON
|2. 惠康
|7. FUSION
|3. Market Place
|8. TASTE
|4. Oliver‘s
|9. JHC 日本城
|5. 3hreesixty
|10. 馬莎
- 適用於指定客戶及指定餐廳滿$300（不連平台費、運費及其他適用費用並計算折扣後）的美食外送訂單
- 每個帳戶最多換領1次
- 名額有限，先到先得，送完即止（即優惠期或會提早結束）
1月生日好去處2025｜1月份70大生日優惠好去處 免費5星酒店自助餐/迪士尼/打邊爐
4. foodpanda優惠碼2025｜盆菜優惠
|新春期間經pandamart買「鱻」尚品盆菜送唐生菜，寓意大家新一年接「財」接到盆滿缽滿！
|「鱻」 尚品盆菜（約6人份）匯聚了多款珍貴食材包含6隻蠔皇鮑魚、原條海參釀蝦滑、原隻帶子、滋補養顏的花膠、再加上家鄉手打鯪魚餅、脆嫩的蓮藕、魚籽福袋、扇貝龍蝦丸!
- 優惠由2025年1月3日至2月6日
- 只需$588買「鱻」尚品盆菜2.25公斤（原價$698，約6人份）送Brightfarms唐生菜（1包）約380克
- 不用預訂, 最快45分鐘送到
- 名額有限，先到先得，送完即止（即優惠期或會提早結束）
5. foodpanda優惠碼2025｜「一人餐」免運費及免平台費
- 優惠由即日起
- 名額有限，先到先得，送完即止（即優惠期或會提早結束）
同場加映：肉類脂肪蛋白質大比併
foodpanda優惠碼2025年1月｜2. 最新美食外送及外賣自取優惠
|優惠碼
|優惠日期
|優惠詳情
|PU50
|1月1日至31日
首張外賣自取訂單滿$80即享50%折扣
最新影片推介：
foodpanda優惠碼2025年1月｜2. foodpanda網上超市及生活百貨優惠
|優惠碼
|優惠日期
|優惠詳情
|NEWQC
|1月1日至31日
首張foodpanda mall及pandamart訂單滿$200（不連運費）
|MARTNC
|1月1日至31日
首張pandamart訂單滿$200（不連運費）
|NEW2MALL
|1月1日至31日
首張foodpanda mall訂單滿$200（不連運費）
更多【靚媽精明眼】著數優惠情報：
麥當勞優惠2025｜麥當勞1月1日McGriddles套餐全日供應 緊接一連7日推新年優惠【附優惠列表】
大家樂優惠｜大家樂最新6大優惠一覽 $1奶茶/$5湯粉/$6雞全翼
新場直擊｜AEON STYLE啟德體育園開業 限時優惠購物獲$50電子優惠券
一田優惠2025｜一田全線分店1日新年限定優惠 超市買滿$250即享9折
🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！
💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：