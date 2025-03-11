foodpanda優惠碼2025｜3月最新foodpanda優惠碼合集　指定餐廳減$150/外賣自取6折/1人餐低至$50

▲ 2025年3月最新foodpanda優惠碼合集，包括指定餐廳減$150/外賣自取6折/1人餐低至$50等。

【Foodpanda優惠碼2025年3月/promo code/折扣碼/外賣優惠】TOPick整理了2025年3月外賣平台foodpanda及pandapro的最新優惠碼，其中有15間餐廳訂購外賣輸入指定優惠碼，即減$150！

最新影片推介：

foodpanda優惠碼2025年3月｜1. 最新推廣優惠

1. foodpanda優惠碼2025｜輸入優惠碼減$150

於2025年3月7日至27日期間，於指定精選餐廳訂購美食外送，憑優惠碼「PANDADEAL」即享折扣優惠高達$150！尚有其他餐廳提供「PANDADEAL」優惠，詳情請留意網站/app內資訊！ 1. 7-Eleven 2. 大家樂 3. Dough Bros 4. 大快活 5. 河內越式料理 6. KFC 7. 大頭蝦餐廳 8. 老媽拌麵 9. 那個 10. 必勝客 Pizza Hut 11. 上海姥姥 12. 新記雞粥 13. 譚仔三哥米線 14. 泰國佬海南雞飯專門店 15. 十二味 *分為$300-$100 /$200-$100 / $150-$75

適用於指定客戶及指定餐廳（不連平台費、運費及其他適用費用並計算折扣後）的美食外送訂單

不適用於跨區送遞和一人餐訂單

$400 - $150 優惠每個帳戶最多換領一次； $300 -$150 優惠每個帳戶最多換領兩次；$200 - $100 優惠每個帳戶最多換領三次；$150 - $75 優惠每個帳戶最多換領三次

名額有限，先到先得，送完即止（即優惠期或會提早結束）

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2. foodpanda優惠碼2025｜外賣自取優惠高達6折

於指定精選餐廳訂購外賣自取，無需優惠碼可享高達6折優惠！

優惠由3月1至31日期間

適用於指定客戶及指定餐廳（不連平台費、運費及其他適用費用並計算折扣後）的外賣自取訂單

名額有限，先到先得，送完即止（即優惠期或會提早結束）

3. foodpanda優惠碼2025｜新客戶買生活百貨滿$240減$80

生活百貨及pandamart新客戶於指定生活百貨及pandamart買滿$240的首張訂單，憑優惠碼「PANDADEAL」即減$80！生活百貨商戶名單將不斷更新，詳情請留意網站/app內資訊！

優惠由3月7日至27日

適用於指定生活百貨及pandamart新客戶的首張生活百貨或pandamart的訂單滿$240（不連平台費、運費及其他適用費用並計算折扣後）

每張訂單最高折扣為$80，每個帳戶限用一次

名額有限，先到先得，送完即止（即優惠期或會提早結束）

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4. foodpanda優惠碼2025｜pandamart全新「銀髮護理」產品8折

pandamart現提供專為老友記及有需要人士精選的營養產品系列，包括高能量高蛋白質營養品、營養奶昔、營養布丁、湯類、適合糖尿病患者嘅食品及維他命補充品等等，最快45分鐘內送到你門口！

pandamart「銀髮護理」產品類別精選餐品優惠高達8折

優惠由3月1日至31日

名額有限，先到先得，送完即止（即優惠期或會提早結束）

▲ foodpanda優惠碼2025｜「一人餐」免運費及免平台費。（有關機構提供）

5. foodpanda優惠碼2025｜「一人餐」免運費及免平台費

優惠由即日起

名額有限，先到先得，送完即止（即優惠期或會提早結束）

foodpanda10周年 ｜foodpanda達成1.5億張訂單 回顧10周年列出「十大之最」

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foodpanda優惠碼2025年3月｜2. foodpanda網上超市及生活百貨優惠

優惠碼 優惠日期 優惠詳情 NEWQC 3月1日至31日 首張f首張生活百貨或pandamart訂單滿$200（不連運費）

即享30%折扣（折扣上限為$85） 每張訂單最高折扣限額為$85，

2張高達$50優惠券（總值$100）

將於使用優惠碼後14日內存入帳戶

2張高達$50優惠券（總值$100） 將於使用優惠碼後14日內存入帳戶 名額有限，先到先得 MARTNC 3月1日至31日 首張pandamart訂單滿$200（不連運費）

即享30%折扣（折扣上限為$85） 每張訂單最高折扣限額為$85，

2張高達$50優惠券（總值$100）

將於使用優惠碼後14日內存入帳戶

2張高達$50優惠券（總值$100） 將於使用優惠碼後14日內存入帳戶 名額有限，先到先得 NEW2MALL 3月1日至31日 首張生活百貨訂單滿$200（不連運費）

即享30%折扣（折扣上限為$85） 每張訂單最高折扣限額為$85，

2張高達$50優惠券（總值$100）

將於使用優惠碼後14日內存入帳戶

名額有限，先到先得

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foodpanda優惠碼2025年3月｜3. foodpanda到會服務優惠

優惠碼 優惠日期 優惠詳情 PARTY600 即日起 foodpanda到會餐飲服務提供方便多元化的美食選擇，適合任何場合，由公司會議到家庭聚會，都可以享用專業到會商提供的精緻美食！憑優惠碼「PARTY600」即減$600！ 到會訂單滿$2700（折扣後及不連運費及平台費），輸入優惠碼「PARTY600」可享$600折扣

適用於所有foodpanda香港到會供應商

先到先得，額滿即止

同場加映：肉類脂肪蛋白質大比併

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