foodpanda優惠碼2025｜3月最新foodpanda優惠碼合集 指定餐廳減$150/外賣自取6折/1人餐低至$50
撰文： 林綺玲
發布時間： 2 小時前
【Foodpanda優惠碼2025年3月/promo code/折扣碼/外賣優惠】TOPick整理了2025年3月外賣平台foodpanda及pandapro的最新優惠碼，其中有15間餐廳訂購外賣輸入指定優惠碼，即減$150！
最新影片推介：
foodpanda優惠碼2025年3月｜1. 最新推廣優惠
1. foodpanda優惠碼2025｜輸入優惠碼減$150
|於2025年3月7日至27日期間，於指定精選餐廳訂購美食外送，憑優惠碼「PANDADEAL」即享折扣優惠高達$150！尚有其他餐廳提供「PANDADEAL」優惠，詳情請留意網站/app內資訊！
|1. 7-Eleven
|2. 大家樂
|3. Dough Bros
|4. 大快活
|5. 河內越式料理
|6. KFC
|7. 大頭蝦餐廳
|8. 老媽拌麵
|9. 那個
|10. 必勝客 Pizza Hut
|11. 上海姥姥
|12. 新記雞粥
|13. 譚仔三哥米線
|14. 泰國佬海南雞飯專門店
|15. 十二味
|*分為$300-$100 /$200-$100 / $150-$75
- 適用於指定客戶及指定餐廳（不連平台費、運費及其他適用費用並計算折扣後）的美食外送訂單
- 不適用於跨區送遞和一人餐訂單
- $400 - $150 優惠每個帳戶最多換領一次； $300 -$150 優惠每個帳戶最多換領兩次；$200 - $100 優惠每個帳戶最多換領三次；$150 - $75 優惠每個帳戶最多換領三次
- 名額有限，先到先得，送完即止（即優惠期或會提早結束）
2. foodpanda優惠碼2025｜外賣自取優惠高達6折
於指定精選餐廳訂購外賣自取，無需優惠碼可享高達6折優惠！
- 優惠由3月1至31日期間
- 適用於指定客戶及指定餐廳（不連平台費、運費及其他適用費用並計算折扣後）的外賣自取訂單
- 名額有限，先到先得，送完即止（即優惠期或會提早結束）
3. foodpanda優惠碼2025｜新客戶買生活百貨滿$240減$80
生活百貨及pandamart新客戶於指定生活百貨及pandamart買滿$240的首張訂單，憑優惠碼「PANDADEAL」即減$80！生活百貨商戶名單將不斷更新，詳情請留意網站/app內資訊！
- 優惠由3月7日至27日
- 適用於指定生活百貨及pandamart新客戶的首張生活百貨或pandamart的訂單滿$240（不連平台費、運費及其他適用費用並計算折扣後）
- 每張訂單最高折扣為$80，每個帳戶限用一次
- 名額有限，先到先得，送完即止（即優惠期或會提早結束）
4. foodpanda優惠碼2025｜pandamart全新「銀髮護理」產品8折
pandamart現提供專為老友記及有需要人士精選的營養產品系列，包括高能量高蛋白質營養品、營養奶昔、營養布丁、湯類、適合糖尿病患者嘅食品及維他命補充品等等，最快45分鐘內送到你門口！
- pandamart「銀髮護理」產品類別精選餐品優惠高達8折
- 優惠由3月1日至31日
- 名額有限，先到先得，送完即止（即優惠期或會提早結束）
5. foodpanda優惠碼2025｜「一人餐」免運費及免平台費
- 優惠由即日起
- 名額有限，先到先得，送完即止（即優惠期或會提早結束）
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foodpanda優惠碼2025年3月｜2. foodpanda網上超市及生活百貨優惠
|優惠碼
|優惠日期
|優惠詳情
|NEWQC
|3月1日至31日
首張f首張生活百貨或pandamart訂單滿$200（不連運費）
|MARTNC
|3月1日至31日
首張pandamart訂單滿$200（不連運費）
|NEW2MALL
|3月1日至31日
首張生活百貨訂單滿$200（不連運費）
foodpanda優惠碼2025年3月｜3. foodpanda到會服務優惠
|優惠碼
|優惠日期
|優惠詳情
|PARTY600
|即日起
foodpanda到會餐飲服務提供方便多元化的美食選擇，適合任何場合，由公司會議到家庭聚會，都可以享用專業到會商提供的精緻美食！憑優惠碼「PARTY600」即減$600！
同場加映：肉類脂肪蛋白質大比併
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