志雲爆料｜爆鄭中基太太余思敏不滿何慶湘　陳志雲：對佢兩個啲關係唔高興

鄭中基(Ronald)日前於社交網發出聲明宣布與「機動娛樂」終止合作,指發現經理人何慶湘「工作及道德操守有問題」,最新消息指何慶湘當日是即時離職,至於鄭中基昨日再度發文,表示因情緒健康問題,待完成演唱會後暫時休息,直至另行通知。

陳志雲跟李婉華昨日(8月5日)於網台《志雲頻道》談論「鄭中基事件」,李婉華認為事件跟金錢沒關,更稱鄭中基是公司老闆,大感疑惑兼反問:「如果佢有份就唔係離開啦?」

鄭中基經理人|鄭中基經理人何慶湘已離職 Ronald完成演唱會後會休息

▲ 陳志雲跟李婉華於網台談論「鄭中基事件」。(影片截圖)

陳志雲:只係唔同何慶湘合作

陳志雲表示跟鄭中基關係密切的人透露:「話今次佢只係寫嘅時候文字表達唔準確,唔係終止同機動電視嘅合作,係終止同何慶湘合作,間公司仍然都係佢嘅,只係佢唔同何慶湘合作,佢冇理由終止同自己公司嘅合作。」

接著李婉華以女性角度「分析」事件,她稱鄭中基太太余思敏去年開始於IG放負,在鄭中基出Post前,余思敏於IG作出預告:「Good morning HK. Something big are coming...want to see?」並標註了鄭中基、何慶湘及機動電視台,余思敏鮮有地高姿態出Post。

李婉華續說何慶湘只是經理人,卻高調參與幕前工作,似乎超越經理人界線,難免予人跟鄭中基非常親密的感覺。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

鄭中基|鄭中基經理人何慶湘已離職 鄭中基完成演唱會後會休息

余思敏不滿二人關係

就「鄭中基事件」陳志雲分享自己聽聞的兩個版本,一是有人覺得何慶湘唔妥,另一方面有人希望為她平反。

陳志雲稱鄭中基對網台的營運參與不大,之後亦沒有再注資,近年簽了一些藝人,開支亦好大。他說:「聽聞坊間話何慶湘係好勤力,好賣力,周圍『𢯎』數,但係就有啲八卦嘢,佢做經理人淨係同Ronald接工作,太太嘅工作佢唔接,有啲拗撬出咗嚟,太太出咗啲Post,可能對佢兩個啲關係唔高興,後來攞晒啲數嚟睇,覺得啲數唔係好對,搞到而家咁樣。」

志雲續稱何慶湘的朋友相信她並非「穿櫃桶底」的人,志雲說:「鄭中基最後出呢個Post,話要中止工作關係,覺得佢做嘢有問題,有熟鄭中基嘅朋友就話唔係好似佢,佢唔會寫到咁撇脫,咁絕,咁勁,話人哋幫佢代筆都唔定。呢個真係唔知,但係有啲暗湧喺入面,而家應該係佢太太掌管返個營運。」

另外,對於鄭中基自稱有情緒困擾,陳志雲笑稱或因夾在兩個女人中間:「一個係工作關係,一個係自己另一半,唔困擾都好難。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

最新影片推介:

HKET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5