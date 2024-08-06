志雲爆料｜爆鄭中基太太余思敏不滿何慶湘　陳志雲：對佢兩個啲關係唔高興

鄭中基（Ronald）日前於社交網發出聲明宣布與「機動娛樂」終止合作，指發現經理人何慶湘「工作及道德操守有問題」，最新消息指何慶湘當日是即時離職，至於鄭中基昨日再度發文，表示因情緒健康問題，待完成演唱會後暫時休息，直至另行通知。

陳志雲跟李婉華昨日（8月5日）於網台《志雲頻道》談論「鄭中基事件」，李婉華認為事件跟金錢沒關，更稱鄭中基是公司老闆，大感疑惑兼反問：「如果佢有份就唔係離開啦？」

鄭中基經理人｜鄭中基經理人何慶湘已離職 Ronald完成演唱會後會休息

▲ 陳志雲跟李婉華於網台談論「鄭中基事件」。（影片截圖）

陳志雲：只係唔同何慶湘合作

陳志雲表示跟鄭中基關係密切的人透露：「話今次佢只係寫嘅時候文字表達唔準確，唔係終止同機動電視嘅合作，係終止同何慶湘合作，間公司仍然都係佢嘅，只係佢唔同何慶湘合作，佢冇理由終止同自己公司嘅合作。」

接著李婉華以女性角度「分析」事件，她稱鄭中基太太余思敏去年開始於IG放負，在鄭中基出Post前，余思敏於IG作出預告：「Good morning HK. Something big are coming...want to see？」並標註了鄭中基、何慶湘及機動電視台，余思敏鮮有地高姿態出Post。

李婉華續說何慶湘只是經理人，卻高調參與幕前工作，似乎超越經理人界線，難免予人跟鄭中基非常親密的感覺。

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鄭中基｜鄭中基經理人何慶湘已離職 鄭中基完成演唱會後會休息

余思敏不滿二人關係

就「鄭中基事件」陳志雲分享自己聽聞的兩個版本，一是有人覺得何慶湘唔妥，另一方面有人希望為她平反。

陳志雲稱鄭中基對網台的營運參與不大，之後亦沒有再注資，近年簽了一些藝人，開支亦好大。他說：「聽聞坊間話何慶湘係好勤力，好賣力，周圍『𢯎』數，但係就有啲八卦嘢，佢做經理人淨係同Ronald接工作，太太嘅工作佢唔接，有啲拗撬出咗嚟，太太出咗啲Post，可能對佢兩個啲關係唔高興，後來攞晒啲數嚟睇，覺得啲數唔係好對，搞到而家咁樣。」

志雲續稱何慶湘的朋友相信她並非「穿櫃桶底」的人，志雲說：「鄭中基最後出呢個Post，話要中止工作關係，覺得佢做嘢有問題，有熟鄭中基嘅朋友就話唔係好似佢，佢唔會寫到咁撇脫，咁絕，咁勁，話人哋幫佢代筆都唔定。呢個真係唔知，但係有啲暗湧喺入面，而家應該係佢太太掌管返個營運。」

另外，對於鄭中基自稱有情緒困擾，陳志雲笑稱或因夾在兩個女人中間：「一個係工作關係，一個係自己另一半，唔困擾都好難。」

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