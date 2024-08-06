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巴黎奧運丨奧運熱潮直捲香江　台收藏達人首展完整奧運吉祥物系列

休閒消費

撰文： 陳珈希

發布時間： 48 分鐘前

最後更新： 47 分鐘前

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熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

台收藏達人詹鈞智首度來港在始創中心舉行「世界體壇珍品 – 歷屆吉祥物珍藏展」，公開分享55件歷屆奧運會吉祥物珍藏。

不少人有購買及收集可愛毛公仔和玩偶的嗜好，但往往卻被家人或父母碎唸「又花錢又佔地方！」不過，來自台灣的詹鈞智由單純購買第一件奧運會吉祥物作紀念，慢慢發展成收集奧運會吉祥物的喜好，至今成為坊間絕無僅有、收藏完整奧運會吉祥物的達人。適逢巴黎奧運開鑼，詹鈞智首度來港公開展示他的珍藏，在始創中心舉行「世界體壇珍品 – 歷屆吉祥物珍藏展」，分享55件非常珍貴的收藏品。

與奧運會吉祥物結緣

詹鈞智未與奧運會吉祥物結緣之前，亦會收集各式各樣的公仔，卻沒特定目標；直至2004年，他到希臘雅典奧運當義工，完成後打算買點紀念品回台灣，促成了他與奧運會吉祥物的緣份。「紀念品店賣的東西很多，最後選中了吉祥物公仔。回台後，看著那吉祥物，開始在想，從前的吉祥物是什麼樣子的呢？於是在網上找資料，慢慢發現當中原來有不少有趣的故事。」詹鈞智說，他自始便收集奧運會吉祥物，至今已完整收集過往與現屆夏季和冬季奧運會的吉祥物公仔。

現代奧林匹克奧運會於1896年舉辦，直至1972年慕尼黑奧運才首度出現吉祥物。他在網上逐一找尋：「我在2004年開始收集，先由最近的2000年悉尼奧運吉祥物去找，繼而再找1996年亞特蘭大奧運吉祥物，一隻一隻慢慢儲回來。」詹鈞智慶幸現今的網絡發達，能從二手拍賣網找到各種產品。當他找到心儀的吉祥物，會先審視它的價錢和狀態。「狀態良好、價錢可接受的都會買回來，到手後再去仔細研究箇中的故事。」

詹鈞智說，奧運會吉祥物出現源自商業考量。他發現最初的奧運會紀念品主要是杯子、襟章，自吉祥物出現後，帶來更多商機。由於吉祥物造型可愛、軟軟的，適合小朋友，家長樂於購買給小朋友。「有趣的是，1980年莫斯科奧運會的吉祥物開始出現一個新突破。在之前的兩屆奧運會，吉祥物都是純粹趴著的動物造型，包括1972年慕尼黑奧運臘腸狗Waldi及1976年蒙特利爾的海狸Amik，1980年就變成了人物化的米沙熊Misha，手腳可以活動，能有不同造型，變得更可愛，更親民、更受歡迎。」詹鈞智娓娓道來。「由於冬季奧運會矚目程度不及夏季奧運會，需要更多推廣，所以在1968年便有了第一隻奧運吉祥物，比夏季奧運會更早！」詹鈞智說。

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將嗜好變成專業

對詹鈞智來說，收集奧運會吉祥物是一種樂趣。「對我來說最有意義和特別的是1976年加拿大蒙利爾奧運的海狸，因為我剛好是1976年出生；同時，由於這屬於早年的奧運商品，為找這吉祥物也足足花了十年。」最終，他花近2500港元找到一隻保存得較好的，亦更格外珍惜。

詹鈞智目前已把夏季奧運會跟冬季奧運會的吉祥物玩偶完整收集，部分還多買了一兩件，以防破損散失；每屆奧運還更加入新出的收藏品，令珍貴品數量不斷增加。除收集吉祥物玩偶，他也開始搜羅其他奧運的商品，至今已逾千件，全放在獨立房間中珍藏。隨著網絡資訊發達，他亦開始對外分享珍藏和當中故事，成為奧運收藏品的達人。

「最初我的家人覺得買吉祥物是浪費金錢的玩意，後來漸漸發現這嗜好能慢慢變成專門的知識，成為專家，他們不僅再沒反對，還會替我留意奧運吉祥物產品，甚至幫我買！」他說，這次能首度展出這些珍藏，衝出台灣帶到香港，絕對是收藏吉祥物帶來意想不到的收獲和寶貴經驗。

始創中心「法國運動狂熱」

趁著奧運之熱，始創中心在暑假舉行「世界體壇珍品 – 歷屆吉祥物珍藏展」，展出55件橫跨56年(1968–2024)的夏季及冬季奧運會吉祥物珍藏品。詹鈞智亦專誠由台灣飛到香港，參與「法國運動狂熱」開幕大典，分享他的收藏故事。同場，人氣藝人游嘉欣分享了她對奧運的熱愛，並响應今屆奧運新增設的霹靂舞項目，與香港霹靂舞大獎賽的冠軍代表曾子驊(B-Boy Think)及陳嘉怡(B-Girl Lady Little)切磋舞技。

世界體壇珍品 – 歷屆吉祥物珍藏展

日期：7月14日至9月1日

時間：12nn - 9pm

地點：始創中心地面大堂

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