巴黎奧運丨何詩蓓摘銅凱旋回港 享受比賽無遺憾： 能為港出戰是光榮

【巴黎奧運/港隊/何詩蓓/銅牌/凱旋回港/遺憾/退役/心理學家/為港爭光/獎金】為香港於今屆巴黎奧運100米及200米自由泳賽中，取得兩面銅牌的港隊女飛魚何詩蓓今早隨大隊回港，並大方回應一眾傳媒提問。何詩蓓強調，已盡本份和盡力比賽，坦言「過程比結果更加重要....比賽中做到自己最好，我就覺得無遺憾」，接著亦要應付10月泳壇另一國際大賽，期間更透露若退役後去向及300萬獎金用途。

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何詩蓓（Siobhan Haughey）等今早（6日）抵港，獲大批支持者於現場接機，連同2021年於東京奧運獲得的兩面銀牌，她成為香港歷來獲得最多獎牌的運動員，對此她形容是很大的榮譽。對於泳總會長王敏超早前「有少少遺憾」的評論，她隔空回應對方指:

過程比結果更加重要，所以我覺得只要我在過去三年訓練盡了自己努力，在比賽中做到自己最好，我就覺得無遺憾

何詩蓓又指無需太在意他人，指「佢哋對我嘅期望唔係我自己嘅目標」、「佢哋想講咩都無咩所謂」。至於賽事中獲得的賽馬會300萬元獎金, 她透露部分會用以感謝團隊，又指香港有很多泳會, 希望可以鼓勵更多小朋友學游泳。

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對於今屆巴黎奧運，與上屆相比，何詩蓓形容氣氛非常良好，因為其家人及香港市民都可以到場支持，比賽期間，她亦見到許多香港人及香港揮動區旗。她又稱能代表香港出賽奧運是她的光榮，尤其擔任開幕禮持旗手：

因為我喺香港出生、香港長大、香港學游水，我覺得代表香港係理所當然。

對於未來的安排及發展，何詩蓓笑指因為巴黎比賽期間睡眠質素欠佳，所以目前最希望是回家好好休息睡覺，之後會備戰十月在亞洲舉行的游泳世界盃賽事。

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退役後1原因不做教練

對於日後如退役後安排，何詩蓓指很大機會不會做教練，，因為需要好有耐性，謙稱「冇做教練資質」，未來更想當心理學家，或用觀眾身份參與游泳比賽。

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何詩蓓不僅泳壇成績奪目，本人亦是一名學霸。於香港出生長大的她是一名混血兒，爸爸是愛爾蘭人，媽媽則是香港人，家境非常優渥。為了學好中文，何詩蓓父母安排她入讀本地傳統名校聖保祿天主教小學和聖保祿中學讀書，令她能說出一口流利廣東話。何詩蓓在2015年中學文憑試（DSE）取得7科35分、最佳5科27分佳績；之後升讀美國密芝根大學，主修心理學，並進一步提升泳術。

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