巴黎奧運｜The Hari Hong Kong 為奧運和殘奧運動員及其家人提供1年免費餐飲服務

▲ The Hari Hong Kong 為奧運和殘奧運動員及其家人提供1年免費餐飲服務。

【奧運時間表／何詩蓓／巴黎奧運／混合泳／羽毛球／混雙／國家隊／張家朗／江旻憓】香港運動員在今屆奧運中成績斐然，目前已奪得兩面金牌及兩面銅牌。The Hari Hong Kong 為感謝香港運動員在奧運會及殘奧會上展示的不懈努力和卓越表現，從即日起至2025年8月31日，所有2024年巴黎奧運會及殘奧會香港運動員及其家人，均可在酒店旗下的意大利餐廳Lucciola和日本餐廳Zoku 享用免費餐飲服務，每次每枱最多可6人享用。

夏利里拉酒店有限公司 (Harilela Group) 董事主席及行政總裁夏雅朗博士 (Dr. Aron Harilela) 表示：「The Hari Hong Kong 感謝香港運動員在2024年巴黎奧運會及殘奧會賽場上竭盡所能，為港爭光。參加奧運會的運動員都是經過漫長、艱苦的訓練，是努力加毅力的成果，是香港人的驕傲。作為一家香港公司和品牌，我們應該是他們最強大的後盾。我衷心感謝每一位運動員，並對他們的努力作出支持。」

2024年巴黎奧運會及殘奧會香港運動員只需展示其運動員證明即可在酒店旗下的餐廳享用優惠。酒店將以其極致款待之道迎接奧運會及殘奧會運動員，並為他們提供難忘的餐飲體驗。

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