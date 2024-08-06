服務態度｜灣仔飯店遇上3名極品侍應 鄧藹霖：令香港丟臉的服務態度

▲ 古天樂最近代言香港好客之道。

古天樂問：「今時今日嘅服務態度，點先至夠呢？」「點至夠」乃負責任的積極探討，答案有待飲食業朋友以行動實踐。但「極之不夠」倒是香港市民輕易就能揪出實例來，我也終於遇上了。

那天相約兩位友好到灣仔一間位於三樓的飯店午膳，我是第一個到達。甫坐下就開始翻閱桌上已預先擺放的餐牌內容，午市套餐相當富貴喎，甚麼官燕呀、排翅呀！我心裏忖量，呢個年頭還有幾多人吃得起這類菜式？股市樓市旺盛時倒是相當普遍，今時今日即使是山頂貴婦們也崇尚吃得清淡吧！

女友是這間飯店的熟客，甫坐下，她就說：「咦？仲有另一份套餐餐牌嘅喎。」女侍應態度冷淡地遞上來，哦！原來是大概三百元一位的經濟套餐，頭盤有數種選擇，主菜的菜式則有較多。三個女人七嘴八舌地在選項時，女侍應一臉不悅。頭盆選好了，主菜則要參詳。那位女侍應突然拋出一句：「咁你哋諗好再叫我啦！」她就這樣頭也不回地大步走掉，再也沒出現了。

我摸不着頭腦，她很忙嗎？但當時飯店只有三成客而巳。另一位侍應幫我們落單時，我隨便問：「今日你哋有乜嘢甜品？」這人又是一臉不悅：「唔知喎！」天呀！例湯與那煲甜品每天都有一款，稍為有責任感的的員工都該自發性先查看吧！

食物味道倒是不錯的，略嫌碟子太小有點窮酸感。我們吃不到一半，第三位侍應跑過來問：「喂！你哋食甜品未？」吓？我們尚未吃完喎！不一會，三碗甜品還是自動硬送上：「我哋廚房兩點半收工呀！」天！當時只是一時五十分呢！

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