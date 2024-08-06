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巴黎奧運︱何詩蓓凱旋而歸3個原因代表香港出賽感光榮　稱沒資格做教練退役欲當心理學家

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

何詩蓓凱旋而歸代表香港出賽感光榮，她說：「我喺香港出世長大學游水。」

【何詩蓓/香港女飛魚/巴黎奧運/女子100米自由泳/港隊運動員】兩面游泳銅牌得主何詩蓓今日(6日)與港隊游泳隊從巴黎凱旋返港，機場有大批粉絲接機，有小Fans自製心意卡送給對方。何詩蓓表示能夠代表香港出戰奧運並擔任持旗手是她的光榮，何詩蓓父親是愛爾蘭人，問到為何不代表愛爾蘭？何詩蓓堅定地說：「為我喺香港出生、香港長大、香港學游水，我覺得代表香港係理所當然。」

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何詩蓓聯同泳隊成員何甄陶、簡綽桐、鄭莉梅、譚凱琳及張心悅抵港，她感激港人凌晨3點比賽都會觀看及支持。在場內只要見到區旗，她都會揮手致意。她又提到上屆東京奧運因疫情無觀眾，今屆巴黎則氣氛很好，她形容：「今屆去奧運心態唔同，之前為比賽好緊張，今次希望想享受。」對於是否會繼續參與下屆奧運，她稱暫時沒有決定

將今屆當成最後一屆，想擁抱成個時刻。

何詩蓓希望政府能夠多點分配資源給小朋友習泳。(曾耀輝攝)

巴黎奧運︱何詩蓓:代表香港係理所當然

她又稱今屆奧運後能代表香港出賽是她的光榮，尤其擔任開幕禮持旗手：「因為我喺香港出生、香港長大、香港學游水，我覺得代表香港係理所當然。」

巴黎奧運｜何詩蓓家族顯赫姊姊同是泳手　必睇香港女飛魚的10件事

巴黎奧運︱何詩蓓未決定獎金用法

對於兩面銅牌合共300萬元獎金，她稱未決定用法，但會用作感謝背後團隊，強調團隊付出許多，沒有他們努力不會達到今日成績。

至於港隊泳隊未來，何稱張心悅「咁細個都去到奧運」，包括歐鎧淳參與5屆奧運，長遠有許多泳手，很多年紀輕的運動員正在進步。

小粉絲水水因為何詩蓓而學游水。(曾耀輝攝)

巴黎奧運︱8歲童自製心意卡送何詩蓓

現場有不少市民到場接機，有父母陪同習泳的女兒到機場接機，更自製了心意卡，父母稱8歲女兒水水因為何詩蓓而習泳，更視她為偶像，希望能夠親手送上心意卡。對於今次偶像奪得兩面銅牌，水水稱很開心及自豪「因為我嘅偶像攞到獎牌!」

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巴黎奧運︱何詩蓓盼政府多分配資源給小朋友習泳

另外，對於泳總屬會風波，何詩蓓盼政府分配多些資源及機會讓更多小朋友學游泳，

我希望更多人學游水同享受游水好處。

她又說明白在香港租泳線難，因很多泳會卻泳線不足，過去幾年也聽到不少泳會教練指有好多學生想增加訓練時數，但因泳線不足而有困難，希望政府分配多些資源及機會讓更多小朋友學游泳。

對於未來，何詩蓓稱若退役希望成為心理學家並以觀眾身份參與游泳比賽，相信不會做教練，因無資質。

巴黎奧運｜何詩蓓東奧後曾考慮退役　無悔繼續游泳盼啟發小朋友為夢想奮鬥

巴黎奧運｜何詩蓓退役後想做兒童心理學家

何詩蓓於香港出生長大，爸爸是愛爾蘭人，媽媽則是香港人。何詩蓓4歲開始到南華體育會參加游泳班，升上小學後加入泳隊，中學時期的何詩蓓已文武雙全，在游泳上屢創佳續，13歲已打破400米個人混合泳的香港紀錄。

何詩蓓在2015年中學文憑試（DSE）取得7科35分，之後升讀美國密芝根大學。完成4年學業後，何詩蓓決定繼續追逐奧運夢，決定投身全職運動員。而何詩蓓已為退役打算，她希望之後可以成為一名兒童心理學家，她在TOPick訪問中曾解釋過：

小朋友的經驗或經歷很影響往後的發展，希望可以透過我的專業，令他們有一個正面的發展。

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