  • 33°C
香港時間 : 202488日 (四) 14:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 鄭中基 何詩蓓 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

健腦之道｜中醫版「記憶麵包」心脾腎虛可致健忘　提升記憶力靠按兩穴位

醫健人物

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 6 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 鄭中基 何詩蓓 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

中醫版「記憶麵包」心脾腎虛可致健忘，提升記憶力靠按兩穴位。

這個暑假，全城熱捧多啦A夢！巡迴特展、無人機匯演，甚至地鐵站、主題列車、纜車都是多啦A夢的身影，忠粉們東奔西跑，四出打卡，深恐會遺忘一、兩個打卡熱點，恨不得向多啦A夢要一份「記憶麵包」！很可惜，這法寶要待廿二世紀才面世，現在還是先給大家一份中醫版記憶麵包好了。

最新影片推介：

Sick問識答
夏季高血壓無病徵3種情況可致心臟衰竭爆血管　醫生建議2方面控制高血壓

記憶力差，對不同人群都會造成困擾，例如會影響兒童、青少年的學業成績，又或是在職人士的工作表現，甚至造成長者在生活上的多種不便。中醫版的記憶麵包，比較著名的算是收錄於隋唐時代的「孔聖枕中丹」。顧名思義，這是孔聖（即孔子）常備的丹藥，它由石菖蒲、遠志、龍骨、龜板組成，文獻指「常服令人大聰」，有補腦益智的功效，能改善記憶力，緩和考試緊張情緒，從而提升學習效率。不過，健忘的成因多元化，尤其與心、脾、腎虛，以及氣鬱有關，要從根本改善記憶力，必須按個別體質進行調治。

《諸病源候論．多忘候》指，「多忘者，心虛也」，意思是健忘與心臟功能低下有關。中醫認為，心臟是一個系統，包括人的精神狀態和意識，當心系統的狀態變得虛弱，人的精神亦隨之變得不集中，自然無法記住重要的事情。除此以外，脾作為身體另一個系統，具有化生氣血的功能，當脾系統功能下降，體內便會缺乏足夠的氣血以支持腦部運作，影響記憶力。至於腎臟則是貯存生長發育精華的系統，這個系統直通腦部，腎虛的話，腦部就沒有足夠的能量維持良好的記憶了。

除了心、脾、腎虛，記憶力又常與情緒有關。情緒緊張會窒礙氣血運行，形成像公路塞車一般的堵塞狀態，要知道，氣血是負責把營養運輸到腦部以維持神志和思維的，如果氣血不通，營養就無法送達腦部，同樣影響記憶力。

記憶力與情緒狀態、以至神經系統疾病的關係非常密切，抑鬱症、焦慮症、認知障礙等患者多伴有不同程度（或類型）的記憶力下降。例如有研究指，抑鬱症患者傾向注意自己的負面想法而忽略身邊正在發生的事情，以至觀察力下降，阻礙大腦接收和貯儲訊息。

所以，要維持良好的記憶力，先要保持心情開朗，也不妨多按「三陰交」這個穴位，它在小腿內側、內踝尖上3寸，按揉至微有酸脹，不但能調整鬱滯的肝氣，安神之餘又可健脾補腎，提升記憶力。而在頭頂上、兩耳尖連線與頭部正中線交界的百會穴，也有提神醒腦的作用，用中指指腹按揉1至2分鐘，對於記憶力、專注力也有幫助。

如果記憶力差，伴有失眠、心悸、情緒低落、對事物缺乏興趣等，則須請教專業人士，及早接受適切的治療。

李翠妍博士

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : 李翠妍博士 基督教家庭服務中心-香港中文大學 中醫診所暨教研中心(觀塘區) 註冊中醫師

相關文章

飲食攻略｜科學實證11種補腦食物　有助增強記憶力防腦退化
17:24 2024/06/06
飲食攻略｜科學實證11種補腦食物　有助增強記憶力防腦退化
【見光飲水】輕度脫水令大腦變遲鈍干擾記憶力 每日飲水量要按體重計算方程式
10:49 2022/10/03
【見光飲水】輕度脫水令大腦變遲鈍干擾記憶力 每日飲水量要按體重計算方程式
【新冠後遺症】新冠康復者記憶力減退影響工作　中醫：「長新冠」腦霧與腎虧有關【內附調理建議】
13:23 2022/05/19
【新冠後遺症】新冠康復者記憶力減退影響工作　中醫：「長新冠」腦霧與腎虧有關【內附調理建議】

你可能感興趣

飲食攻略｜科學實證11種補腦食物　有助增強記憶力防腦退化
17:24 2024/06/06
飲食攻略｜科學實證11種補腦食物　有助增強記憶力防腦退化
【見光飲水】輕度脫水令大腦變遲鈍干擾記憶力 每日飲水量要按體重計算方程式
10:49 2022/10/03
【見光飲水】輕度脫水令大腦變遲鈍干擾記憶力 每日飲水量要按體重計算方程式
【新冠後遺症】新冠康復者記憶力減退影響工作　中醫：「長新冠」腦霧與腎虧有關【內附調理建議】
13:23 2022/05/19
【新冠後遺症】新冠康復者記憶力減退影響工作　中醫：「長新冠」腦霧與腎虧有關【內附調理建議】
健康養生 養生 失眠 中醫 治療 多啦A夢 健康問題 認知障礙 抑鬱症 焦慮症

最高瀏覽

鄭中基事件｜網民神探上身破解余思敏發文含意　憑一幅圖推測酒店捉姦在床
鄭中基事件｜網民神探上身破解余思敏發文含意　憑一幅圖推測酒店捉姦在床
巴黎奧運｜陳芋汐出身體操世家升讀上海名大學　跳水學霸曬流利英語嚇親全紅嬋
巴黎奧運｜陳芋汐出身體操世家升讀上海名大學　跳水學霸曬流利英語嚇親全紅嬋
細菌危機｜「超級細菌」蔓延全球16國家及地區　世衛：具強大抗藥性及致病性
細菌危機｜「超級細菌」蔓延全球16國家及地區　世衛：具強大抗藥性及致病性
體操女王丨前中國體操女王程菲因傷退役12年　近況曝光低調轉做一職業
體操女王丨前中國體操女王程菲因傷退役12年　近況曝光低調轉做一職業
靚媽精明眼｜高德打車派$180迎新優惠　首程免費搭+每程最高減$30
靚媽精明眼｜高德打車派$180迎新優惠　首程免費搭+每程最高減$30