聲夢小花｜鍾柔美遺傅菲律賓籍媽媽高顏值　Yumi想讀商科同屋企有關？【多圖】

▲ 「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）遺傅菲律賓籍媽媽高顏值！

曾任童星的「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）向來有「小鍾嘉欣」之稱，愈大愈靚的她迷倒不少粉絲，原來Yumi的高顏值是遺傳自其菲律賓籍媽媽！

聲夢小花丨鍾柔美親揭升學計劃 Yumi望學習何詩蓓從容不逼態度【多圖】

鍾柔美有個靚媽咪

日前，Yumi在IG限時動態內罕有分享與媽媽七年前後的對比圖，來祝賀媽媽生日，驟眼看來，兩母女似是像兩姊妹一樣！

Yumi分享她與媽媽在2017年、2024年合照，Yumi媽媽眼大、鼻高兼保養得宜，Yumi完全遺傳媽媽的美貌，將近18歲的她的確長大了不少！

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

Yumi不被父母逼讀書

Yumi獲父母愛錫，她感恩家人會為她準備「成年」的慶祝活動，她曾在TOPick專訪中透露其媽媽的菲律賓家鄉傳統：「會邀請18名男生、18名女生一同穿著晚裝參加派對，我應該會向這一方面考慮。」

相當乖女的Yumi十分自律、堅持做好自己，並不是在虎爸、虎媽培育下成長，她說：「父母沒有逼我讀書，是我對自己要求高。」

她表示心儀香港科技大學或香港大學的商科，選讀商科為自己留後路之餘，也因Yumi家人經營髮型屋生意有關，她在接受DoDo姐電台節目《口水多過浪花》訪問時曾表示：「喺呢個圈唔知將來可以行到幾遠，我屋企人係開髮型屋，都知佢哋辛苦，將來都想幫手。」

▼ 點擊圖片放大 +21 +20

Yumi童星出身

Yumi是一名混血兒，為家燕媽媽藝術中心的畢業生，並曾為組合Honey Bees成員之一。

年紀輕輕的她已擁有不少舞台表演、演出經驗，如曾於TVB劇集《收規華》演女主角梁芯（楊茜堯飾演）的童年版。

在2020年，Yumi參加TVB歌唱選秀節目《聲夢傳奇》，憑穩定表現獲季軍，於2022年2月4日推出首支個人單曲《Breakin' My Heart》，並奪新城《勁爆新人》、十大中文金曲 《最有前途女新人》優異獎。

在2024年初的《萬千星輝頒獎典禮2023》，Yumi成為「最具潛質新人獎」得主之一。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5