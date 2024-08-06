文頌男離世｜前J2主持文頌男與胞姊最後對話曝光　Hilary上載黑白拖手照令人傷感

▲ 文頌男家姐與對方最後對話曝光。

前J2台主持文頌男（Koba）在去年透露患罕見癌症「尤文氏肉瘤」，雖然積極接受治療，無奈病情反覆，最終不敵病魔離世，終年29歲。

日前文頌男的胞姊Hilary在社交網分享有關文頌男身後事的細節，她於IG限時動態上載在靈堂拍攝的照片，Hilary致送的心形花牌寫上「永遠懷念」四字，表達對弟弟的哀悼之情。

文頌男離世｜前J2主持文頌男舉行喪禮 胞姊以心形花牌致哀：永遠懷念

姊弟最後對話曝光

之後，她再上載一張緊握文頌男瘦弱的手黑白照，再貼出與他臨終前的對話，內容傷感心酸。

Hilary問文頌男：「仲有咩想同我講？」對方當時沒有說話，只輕輕搖頭，再加一個心心手勢的Emoji。

在相中Hilary更寫上「家姐愛你」，可見二人姊弟情深，不論大家或者其家人永遠也會懷念他的笑容。

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