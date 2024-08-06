巴黎奧運丨何詩蓓300萬元獎金部份回饋團隊　首回應「遺憾論」：做到自己最好就冇遺憾

▲ 何詩蓓大方回應「遺憾論」：做到自己最好咁就冇遺憾。

【巴黎奧運/何詩蓓/女飛魚/自由泳/香港運動員】巴黎奧運港隊游泳代表何詩蓓、張心悅、譚凱琳、鄭莉梅、簡綽桐和何甄陶，今晨齊返港。港隊游泳代表甫步出機場即獲大批市民支持，何詩蓓更高舉兩塊銅牌展示讓在場傳媒大家看。

何詩蓓今次巴黎奧運獲得兩銅，加上東京奧運摘得兩銀，即是其個人累積了4面奧運獎牌，成為歷來獲奧運獎牌最多的香港運動員，問她對此有何感受，何詩蓓說：「係一個好大嘅Honor，但我參加奧運目標唔係想成為最多獎牌嘅運動員，都係做足自己本份，盡力比賽盡力去游，可以為香港爭光係我嘅光榮。」

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▲ 何詩蓓在巴黎奧運勇奪兩個獎牌。（曾耀輝 攝）

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巴黎奧運丨盡咗力冇遺憾

提到中國香港游泳總會會長王敏超早前在電台節目指，對何詩蓓摘銅有「少少遺憾」，問她有否覺得遺憾？何詩蓓大方回應：「自己好享受今屆奧運，我目標都係好好發揮自己水準，同埋我成日都話比賽過程比結果更加重要，我過去3年訓練盡咗自己努力，做到自己最好，咁就冇遺憾，我明白我去奧運之前好多人對我有期望，佢哋對我期望唔係自己目標，我知道我同教練傾好咗嘅Plan同Goal係咩，我做自己想做嘅嘢就開心。每個人都有佢自己意見，我都唔係好理會其他人講法，佢哋都想講咩都冇咩所謂，我自己好少睇有關自己嘅報道，集中番喺自己想做嘅嘢就得。」

問到未來的計劃和會否考慮退役？何詩蓓說：「呢樣嘢暫時未決定，我知道嚟緊有好多唔同比賽，暫時奧運之後會好好休息，之後再返嚟訓練，10月中有world cup，3站都喺亞洲，所以嚟緊都會為比賽準備。」

至今她曾說過今屆奧運最開心，問到為何這樣說？何詩蓓回答：「因為今屆奧運氣氛好好，除咗屋企人可以去現場睇我比賽，仲有好多香港市民飛咗去巴黎睇比賽，喺場館同場外見到香港人同香港區旗，就好似一件盛事咁，大家一齊去慶祝香港運動員咁多年落嘅苦功。」

▲ 何詩蓓大方回應遺憾論。（曾耀輝 攝）

巴黎奧運丨回港最想瞓覺

何詩蓓又指今屆奧運心態上有所改變:「之前為比賽覺得好緊張，希望到做啲成績，今次希望好好享受成個過程，因為我唔知道仲可唔可以再去到下個奧運，所以in case呢個係最後一屆奧運，我好想embrace成個moment。」

另外，問何詩蓓回香港後最想做甚麼？她坦白稱：「我最想做嘅嘢係瞓覺，過去兩星期連續咁多日比賽，咁緊張同咁興奮，其實夜晚都唔係瞓得咁好，當我比完賽之後嗰日仲係喺比賽狀態上面，所以瞓得唔係咁好，好期待未來幾日淨係喺屋企瞓覺咩都唔做。」

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巴黎奧運丨獎金與團隊分享

問到想做甚麼獎勵自己？何詩蓓說：「我都唔係好知，我同教練講take一、兩禮拜off，跟住佢話唔得要take耐啲，如果我想繼續想游落去嘅話，過去好多年我冇take過好長嘅break，佢希望我好好享受喺屋企嘅時間，我哋之後返嚟訓練時可以再好focus咁reset。」

問到如何運用獲得的300萬港元獎金？何詩蓓說：「暫時未決定，希望部分獎金可以用嚟多謝番我哋團隊嘅人，佢哋為咗我付出咗好多，過去3年甚至係我成個游泳生涯，冇佢哋努力同盡責，我都唔會有今日嘅成績，所以好想多謝番大家。」

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