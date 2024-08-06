  • 35°C
香港時間 : 202486日 (二) 13:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴黎奧運丨何詩蓓300萬元獎金部份回饋團隊　首回應「遺憾論」：做到自己最好就冇遺憾

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

何詩蓓大方回應「遺憾論」：做到自己最好咁就冇遺憾。

【巴黎奧運/何詩蓓/女飛魚/自由泳/香港運動員】巴黎奧運港隊游泳代表何詩蓓、張心悅、譚凱琳、鄭莉梅、簡綽桐和何甄陶，今晨齊返港。港隊游泳代表甫步出機場即獲大批市民支持，何詩蓓更高舉兩塊銅牌展示讓在場傳媒大家看。

何詩蓓今次巴黎奧運獲得兩銅，加上東京奧運摘得兩銀，即是其個人累積了4面奧運獎牌，成為歷來獲奧運獎牌最多的香港運動員，問她對此有何感受，何詩蓓說：「係一個好大嘅Honor，但我參加奧運目標唔係想成為最多獎牌嘅運動員，都係做足自己本份，盡力比賽盡力去游，可以為香港爭光係我嘅光榮。」

巴黎奧運丨五朝元老歐鎧淳賽後感觸落淚　何詩蓓直言成功冇捷徑

何詩蓓在巴黎奧運勇奪兩個獎牌。（曾耀輝 攝）

巴黎奧運丨IKEA抽水改公仔名叫「何鯊蓓」　引出本尊何詩蓓幽默回應

巴黎奧運丨盡咗力冇遺憾

提到中國香港游泳總會會長王敏超早前在電台節目指，對何詩蓓摘銅有「少少遺憾」，問她有否覺得遺憾？何詩蓓大方回應：「自己好享受今屆奧運，我目標都係好好發揮自己水準，同埋我成日都話比賽過程比結果更加重要，我過去3年訓練盡咗自己努力，做到自己最好，咁就冇遺憾，我明白我去奧運之前好多人對我有期望，佢哋對我期望唔係自己目標，我知道我同教練傾好咗嘅Plan同Goal係咩，我做自己想做嘅嘢就開心。每個人都有佢自己意見，我都唔係好理會其他人講法，佢哋都想講咩都冇咩所謂，我自己好少睇有關自己嘅報道，集中番喺自己想做嘅嘢就得。」

問到未來的計劃和會否考慮退役？何詩蓓說：「呢樣嘢暫時未決定，我知道嚟緊有好多唔同比賽，暫時奧運之後會好好休息，之後再返嚟訓練，10月中有world cup，3站都喺亞洲，所以嚟緊都會為比賽準備。」

至今她曾說過今屆奧運最開心，問到為何這樣說？何詩蓓回答：「因為今屆奧運氣氛好好，除咗屋企人可以去現場睇我比賽，仲有好多香港市民飛咗去巴黎睇比賽，喺場館同場外見到香港人同香港區旗，就好似一件盛事咁，大家一齊去慶祝香港運動員咁多年落嘅苦功。」

何詩蓓大方回應遺憾論。（曾耀輝 攝）

巴黎奧運丨回港最想瞓覺

何詩蓓又指今屆奧運心態上有所改變:「之前為比賽覺得好緊張，希望到做啲成績，今次希望好好享受成個過程，因為我唔知道仲可唔可以再去到下個奧運，所以in case呢個係最後一屆奧運，我好想embrace成個moment。」

另外，問何詩蓓回香港後最想做甚麼？她坦白稱：「我最想做嘅嘢係瞓覺，過去兩星期連續咁多日比賽，咁緊張同咁興奮，其實夜晚都唔係瞓得咁好，當我比完賽之後嗰日仲係喺比賽狀態上面，所以瞓得唔係咁好，好期待未來幾日淨係喺屋企瞓覺咩都唔做。」

點擊圖片放大
+3
+2

巴黎奧運丨獎金與團隊分享

問到想做甚麼獎勵自己？何詩蓓說：「我都唔係好知，我同教練講take一、兩禮拜off，跟住佢話唔得要take耐啲，如果我想繼續想游落去嘅話，過去好多年我冇take過好長嘅break，佢希望我好好享受喺屋企嘅時間，我哋之後返嚟訓練時可以再好focus咁reset。」

問到如何運用獲得的300萬港元獎金？何詩蓓說：「暫時未決定，希望部分獎金可以用嚟多謝番我哋團隊嘅人，佢哋為咗我付出咗好多，過去3年甚至係我成個游泳生涯，冇佢哋努力同盡責，我都唔會有今日嘅成績，所以好想多謝番大家。」

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
CEO媽媽︱支嚳儀身兼3職分享女性創業之道　謹記虎媽母親教誨：做生意先學做人

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

巴黎奧運丨何詩蓓得知王敏超對奪銅表「遺憾」　教練指泳總會長言論：令人失望
12:20 2024/08/04
巴黎奧運丨何詩蓓得知王敏超對奪銅表「遺憾」　教練指泳總會長言論：令人失望
巴黎奧運丨IKEA抽水改公仔名叫「何鯊蓓」　引出本尊何詩蓓幽默回應
16:39 2024/08/02
巴黎奧運丨IKEA抽水改公仔名叫「何鯊蓓」　引出本尊何詩蓓幽默回應
巴黎奧運丨麥明詩師妹成港隊小飛魚　張心悅出戰奧運向何詩蓓取經
16:59 2024/07/31
巴黎奧運丨麥明詩師妹成港隊小飛魚　張心悅出戰奧運向何詩蓓取經

你可能感興趣

巴黎奧運丨何詩蓓得知王敏超對奪銅表「遺憾」　教練指泳總會長言論：令人失望
12:20 2024/08/04
巴黎奧運丨何詩蓓得知王敏超對奪銅表「遺憾」　教練指泳總會長言論：令人失望
巴黎奧運丨IKEA抽水改公仔名叫「何鯊蓓」　引出本尊何詩蓓幽默回應
16:39 2024/08/02
巴黎奧運丨IKEA抽水改公仔名叫「何鯊蓓」　引出本尊何詩蓓幽默回應
巴黎奧運丨麥明詩師妹成港隊小飛魚　張心悅出戰奧運向何詩蓓取經
16:59 2024/07/31
巴黎奧運丨麥明詩師妹成港隊小飛魚　張心悅出戰奧運向何詩蓓取經
娛樂人物職業 何詩蓓 運動員 網絡熱話 奧運會 游泳

最高瀏覽

珍惜生命｜39歲荃灣男警中槍身亡　警方有初步調查進展
珍惜生命｜39歲荃灣男警中槍身亡　警方有初步調查進展
東張西望何伯丨何伯何太親密片段曝光 　疑涉色情震驚網民
東張西望何伯丨何伯何太親密片段曝光 　疑涉色情震驚網民
急症室最長等候時間（08月06日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月06日 時間12:05）
胰臟癌｜30歲女無症狀體檢驚揭5cm胰臟腫瘤　醫生：7成早期胰臟癌無徵兆
胰臟癌｜30歲女無症狀體檢驚揭5cm胰臟腫瘤　醫生：7成早期胰臟癌無徵兆
鄭中基經理人｜鄭中基經理人何慶湘已離職 Ronald完成演唱會後會休息
鄭中基經理人｜鄭中基經理人何慶湘已離職 Ronald完成演唱會後會休息