巴黎奧運｜何詩蓓家族顯赫有個總理親戚　雙親來頭勁母任職金管局高層

▲ 何詩蓓父親家族顯赫，叔公是愛爾蘭前總理，母親梁慧鳳任職金管局高層。

【巴黎奧運／奧運／何詩蓓／香港女飛魚／港隊／香港運動員／銅牌】何詩蓓上繼東京奧運獲兩銀，今屆巴黎奧運再連奪兩銅，成為香港史上獲得最多奧運獎牌的運動員。上屆奧運受疫情影響，何詩蓓雙親未能親身到現場為愛女打氣，今屆終能在比賽場上見證愛女登上頒獎台。何詩蓓的雙親來頭不小，父親曾任職德勤企業重組服務合伙人，其家族顯赫，親戚曾出任愛爾蘭總理，而何詩蓓的母親則是金管局高層。

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何詩蓓｜父親曾任德勤中國合伙人

何詩蓓在香港長大，爸爸何熹達（Darach Haughey）是愛爾蘭人，媽媽梁慧鳳是香港人。而她的中文名「何詩蓓」是取自其英文名「Siobhan Bernadette Haughey」的相近發音，姓氏「Haughey」首個發音與「何」相似，而「Siobhan Bernadette」的頭兩個英文字母，與「詩蓓」也相近，因此取名何詩蓓。在愛爾蘭文中，Siobhan的意思是「上帝是仁慈的」。

何熹達30多年前移居香港，於四大會計師之一德勤工作，負責企業重組服務，曾任德勤中國合伙人，與現任德勤中國副主席、人稱「清盤王」黎嘉恩曾為同事。上屆何詩蓓成功在東奧獲得銀牌，黎嘉恩與他的同事亦有向何熹達送上祝賀。

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▲ 何詩蓓與父母的合照。（網上圖片）

何詩蓓｜叔公是愛爾蘭前總理

何熹達更來自愛爾蘭顯赫家族，為當地有名政壇家族，是愛爾蘭已故前總理查爾斯豪伊（Charles James Haughey）的侄兒。Charles Haughey曾三度出任總理，先後執政近7年。何熹達的堂兄弟Seán Haughey為現任愛爾蘭眾議院議員，而Seán Haughey今屆奧運亦有與何詩蓓家人在巴黎觀看何詩蓓的比賽，為她打氣。

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何詩蓓｜母親任職金管局高層

何詩蓓母親梁慧鳳於金管局風險管理部門任職多年，現為金管局外匯基金投資辦公室風險管理及監察助理總監。上屆東奧期間，金管局曾向員工發內部電郵，邀請各同事到56樓辦公室一同觀看比賽直播。當時金管局總裁余偉文亦有到場，更坐在第一行為何詩蓓打氣。當得知何詩蓓取得銀牌後，一眾員工情緒高昂，歡叫聲不絕。今屆巴黎奧運，何詩蓓雙親終於能夠入場為愛女打氣，見證愛女連奪兩銅佳績。

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