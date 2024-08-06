天氣預報｜天文台取消黃色暴雨警告信號　荃灣每小時雨量一度逾70毫米

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天文台下午2時45分取消黃色暴雨警告信號。

下午1時35分，荃灣區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。並於1時45分發出黃色暴雨警告信號。

下午12時52分，天文台指現時新界正有雷雨區發展，預料未來數小時本港部分地區雨勢較大及有強陣風，呼籲市民提高警惕。

高空擾動會在今日（6日）為廣東沿岸帶來驟雨。受高空反氣旋影響，本周中至後期華南地區普遍晴朗，天氣持續酷熱。隨著高空反氣旋逐漸減弱及受西南氣流影響，周末至下周初廣東沿岸有幾陣驟雨。

根據未來9天天氣預測，今日（6日）較日前氣溫稍降，介乎28至33度；周三及周四（7日及8日）再熱過，氣溫升至最高34度。隨後周末(10、11日)起有一兩陣驟雨，下周初(12至14日)氣溫降至28度，吹西南風3至4級，風勢較今日的微風2級大，料下周初體感溫度較低。

此外，位於台灣以東海域的廣闊低壓區會在未來兩三日於該區徘徊並帶來不穩定天氣。

今日天氣酷熱

天文台預測，本港今日天氣酷熱。部分時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴。吹微風。展望未來兩三日持續天晴酷熱。

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