中暑危機｜熱浪襲港 上水球場昨錄41°C　48歲男家中做掌上壓 暈倒送院治理

【夏天／高溫／天氣/酷熱天氣／炎熱／中暑／熱衰竭／熱傷害】最近天氣酷熱，大家要注意降溫、補充水分，避免中暑。根據本港天文台資料，昨日（8月5日）最高氣溫錄得35.4度，其中上水自動氣象站錄得38.9度高溫，北區運動場曾錄得41度高溫，48歲男家中做掌上壓暈倒送院治理。天文台預測今日（6日）平均氣溫介乎於28至33度，其中上水最高氣溫預測達37度，未來數天天氣持續酷熱。有台灣專科醫生曾分享避免熱衰竭惡化的6大重點，以及避免中暑惡化的10大重點，提醒大家出現熱傷害症狀時要懂得自救。

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未來數天天氣持續酷熱

天文台預測今日（6日）平均氣溫介乎於28至33度，天氣酷熱，部分時間有陽光，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，未來數天天氣持續酷熱。天文台分區天氣預報顯示，預測今日上水最高達37度、打鼓嶺及石崗最高達36度、流浮山、大埔、沙田、赤鱲角及坪洲最高達35度、屯門、青衣、旺角、將軍澳、西貢及黃竹坑最高達34度。

天文台於今早9點35分發出「黃色工作暑熱警告」，提醒大家戶外工作環境熱壓力頗高，應適時採取防暑措施，減少中暑風險。

48歲男家中做掌上壓 暈倒送院治理

昨日（5日）早上8點42分，警方接獲一名女子報案，指其48歲丈夫在跑馬地山村臺11號一個住宅單位的客廳中，進行居家運動期間懷疑暈倒。警方接報到場後，發現事主一度昏迷，所幸未幾就恢復意識並送往瑪麗醫院。據悉，事主當時正做掌上壓，警方把案件列為「有人暈倒」並現正進行調查。

根據天文台分區天氣紀錄，昨日跑馬地最高氣溫達37.3度；而昨日全日錄得最高氣溫為38.9度，數據來自上水自動氣象站，打破該氣象站有紀錄以來8月最高紀錄。

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認清熱傷害4大常見前期症狀

台灣胸腔及重症專科醫生黃軒在其Facebook專頁中指出，人體在高溫環境下容易不知不覺受到熱傷害，包括中暑、熱衰竭等，而熱傷害主要有4大常見前期症狀：

熱水腫： 當暴露在高溫環境下一段時間，身體會避免過熱而擴張血管，試圖把多餘的熱量散發到體外，從而令血液積聚在腳踝中，形成腳踝位置的局部性水腫。

當暴露在高溫環境下一段時間，身體會避免過熱而擴張血管，試圖把多餘的熱量散發到體外，從而令血液積聚在腳踝中，形成腳踝位置的局部性水腫。 熱疹： 流汗是身體散熱的其中一個自然機制，但當流汗時皮膚出現細小並帶有刺痛感的紅點，即出現了熱疹，如果汗腺受阻塞甚至有機會引致皮疹。

流汗是身體散熱的其中一個自然機制，但當流汗時皮膚出現細小並帶有刺痛感的紅點，即出現了熱疹，如果汗腺受阻塞甚至有機會引致皮疹。 熱痙攣： 當身體大量流汗而又未及時補充水分和電解質時，肌肉就容易出現痙攣情況，此時應遠離熱源，並以口服或靜脈注射補充水分和電解質。

當身體大量流汗而又未及時補充水分和電解質時，肌肉就容易出現痙攣情況，此時應遠離熱源，並以口服或靜脈注射補充水分和電解質。 熱昏厥：當大量流汗和血壓下降而流失大量體液時，血液暫時無法穩定流向大腦，引發頭暈，造成熱昏厥。

6大重點避免熱衰竭持續惡化

黃軒醫生強調，不少人都會忽略高温熱傷害的症狀如熱疹、熱水腫等，其實當身體失去大量體液和鹽分後，身體也失去代償的應付能力。他解釋，隨著身體核心溫度升高超過37°C，排汗量越來越多、口渴感也會越來越強烈、頭暈情況亦會變得嚴重，造成熱衰竭；他強調，「大部份人只有感到越來越疲勞」，然而這才是最大的危險。他續指，噁心或會引發嘔吐腹瀉，肌肉痙攣或會頻繁地發生，伴隨心悸和手腳麻痺，然而如果完全沒有任何不適並完全停止流汗，意味著身體正處於中暑致命的危險狀況。

當懷疑自己有熱衰竭，醫生建議參考6大重點以避免症狀持續惡化：

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10大重點避免中暑持續惡化

黃軒醫生續指，當身體核心溫度超過40°C，身體處理熱量的機制也會隨之喪失，同時流失了大量體液、排汗功能完全停止，造成中暑，此時死亡率高達30%至80%。他表示，中暑和熱衰竭最大差別除了身體核心溫度的分別，也包括中樞神經系統症狀如步態不穩、意識混亂、分不清時地人、譫妄、抽搐、癲癇發作、昏迷等。

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醫生提醒大家，在夏天戶外活動時，務必要注意熱傷害4大症狀「熱水腫 、熱紅疹 、熱痙攣 、熱昏厥」，他們都是身體所發出的警號，避免進一步演變成熱衰竭或中暑；而做好預防措施，就是最有效避免熱傷害的方法：