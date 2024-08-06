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巴黎奧運｜全紅嬋金牌背後的心酸童年　日練跳水300次沒去過遊樂園

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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全紅嬋金牌背後的心酸童年，日練跳水300次沒去過遊樂園。

【巴黎奧運／奧運／全紅嬋／跳水／國家隊／奧運金牌】巴黎奧運女子跳水10米台決賽將於今晚（8月6日）9時舉行，中國代表全紅嬋、陳芋汐力爭金牌。全紅嬋在上届東京奧運摘金後一戰成名，但原來這位跳水天才，有著心酸的童年生活，透過刻苦的訓練，才順利踏上奧運頒獎台。

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全紅嬋｜7歲開始接觸跳水

綜合內地傳媒報道，全紅嬋7歲時被啓蒙教練發掘，正式接受跳水訓練，其後加入廣東省隊及國家跳水隊。全紅嬋父親透露，這10年間女兒回家的時間很少，家人和她的聯繫，大多靠視像通話維持，而全紅亦甚少在電話中談及自己的壓力。

為免打擾到全紅嬋，家人不會經常聯絡她，經常在網上看到新聞才得悉她的最新消息。全紅嬋這次出戰巴黎奧運，家中的長輩正是透過電視和手機資訊才得知。

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全紅嬋｜童年在訓練中度過

3年前的東京奧運，全紅嬋橫空出世，一跳成名，但原來奪金背後，她有著令人心痛的故事。全紅嬋自幼家境清貧，父母靠務農維生。全紅嬋曾向傳媒表示，「放假只能回家，回家也不能出去玩，就只能在家裏，沒錢，我連遊樂園沒有去過，也沒去過動物園」。

當家人提起全紅嬋，最常用到的字眼便是「懂事」，父母和爺爺表示，「她很懂事，不挑食，我們做什麼她就吃什麼」。全紅嬋媽媽又提到，小時候沒給過女兒多少零用錢，全紅嬋很喜歡夾娃娃機的公仔，但因為家中條件不好，她從不會向父母索要。

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全紅嬋｜跳水賺錢為母治病

提到當初接觸跳水的原因，全紅嬋透露是希望治好母親的病。2017年，全紅嬋媽媽騎電動單車時遭遇車禍，被撞斷肋骨，當時她被捲進貨車底被嚇到，導致留下癲癇後遺症，有時會突然暈倒及口吐白沫，病發嚴重有機會死亡。全紅嬋曾說，「我只想賺錢給她治病，因為家裡需要很多錢才能治好她的病」。

為了媽媽，全紅嬋每日刻苦訓練7、8小時，「每天陸上、水上訓練，她一共要跳300多次，動作不標準的話，她還會主動加碼。」廣東省跳水隊教練何威儀說道。由於長期練習跳水，導致髮質受損，變成「海膽頭」，因而把頭髮剪短。

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全紅嬋｜家人拒收外界捐款禮物

全紅嬋在東奧一跳成名後，其破舊的老家擠滿朝聖的人潮，甚至有不少親戚，甚至遊客到訪，導致水洩不通。被問到是否反感這種行為，全紅嬋的爺爺表示，「不會，喜歡你們來，希望有更多人疼愛她」。

有傳全紅嬋成名後獲多達3000萬獎金，其哥哥早前闢謠「根本沒有這個事」，又指不好奇亦不會過問妹妹有多少獎金。其父母亦表示不希望靠全紅嬋的名氣坐享其成，「不想消費女兒的榮耀」，因而拒收外界捐款及禮物，繼續回農村種果樹，養活一家7口。

全紅嬋東奧奪金後，有政府官員和企業向其送錢、送物資。全紅嬋亦收到不少廣告商邀約代言，卻不想「搵快錢」，竟推掉所有廣告。

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