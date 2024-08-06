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宅男女神丨阮嘉敏富士山下騷長腿　前東張女神參演《法證先鋒VI》改文靜形象【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 57 分鐘前

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阮嘉敏日本騷長腿。

前東張女神阮嘉敏（Mandy）早前到日本為自家品牌傾談生意順道旅行，為了觀看富士山美景，她特意住在華麗的Glamping，又買了富士山麵包和布甸，過了一個「富士山之旅」！

阮嘉敏拍Room Tour片騷長腿

阮嘉敏於IG分享Room Tour影片，拍下靚景之餘亦大晒長腿。她寫道：

想見到富士山 要用一個佛系態度
我等咗兩日，只係勉強見到少少(ㆆᴗㆆ)

華麗Glamping📍嶺乃華 @minenohana
整個行程最期待的地方～ 超靚景好值得去❤️
一瞓醒整個富士山係你眼前～

Pic2-5📍Fujisan Shokupan
我特登去朝聖～買埋富士山麵包同埋布丁打卡
我仲買多個俾媽咪做手信( ´▽｀)
溫馨提示，麵包即晚好食晒佢，因為冇落防腐劑
擺到第二日已經硬硬地～

Pic 6 📍富士山美景咖啡廳
當日我係第一個去到，冇人同我爭位
擺埋食物陣 只可惜再次證明緣份冇得強求～

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赴日傾生意

阮嘉敏為自家品牌飛往日本傾生意，「今次去日本主要是去看食品展覽，是自己在外面的生意工作。最後趁行程有時間就去了河口湖看富士山。我留了大約兩天，大部份時間都看着那個山，哈哈。但可惜有很多雲，不是看得很清楚富士山，跟它沒緣份。」

她談到近況：「《法證先鋒VI》即將播映，我的角色叫王靜，飾演一個重案組警察，比較多跑來跑去的場口，跟以往飾演比較文靜的角色相比，今次是一個新挑戰，希望觀眾喜歡，」

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