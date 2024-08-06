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飲食攻略·二十四節氣立秋｜夏秋交替天氣持續濕焗　中醫拆解食蟹宜忌+2款食療健脾化濕

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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【立秋／廿四節氣／二十四節氣／養生／中醫／食療／湯水食譜／立秋湯水】今日（7日）是二十四節氣立秋，立秋預示着炎夏即將完結，註冊中醫師原穎欣指出，此時又可稱作「長夏」，濕氣充斥，容易令人體積聚濕氣應如何調理？此外秋季即將至，又到食蟹的季節，想要一飽口腹又無損健康，又有甚麼需要注意？

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原醫師指出，雖然踏入立秋，但香港屬亞熱帶氣候，一般氣温尚未會明顯轉涼，而中醫會將一年分成「４＋１」個季節，於夏秋交春替之時加入一個較短的季節，稱為「長夏」。中醫角度而言，「立秋正正歸屬長夏」，此時特點為暑濕之邪最盛，夏季暑熱未去，天上驕陽似火，地氣上蒸而為濕，加上夏秋之間容易下雨，濕氣充斥，容易令人體積聚濕氣，出現以下3大健康問題：

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立夏暑濕較盛 應注意3大養生貼士

立夏又濕又焗，原醫師強調長夏暑濕較盛，大家應從飲食及生活習慣方面著手，避免中暑及形成濕氣：

  • 飲食忌生冷油膩：忌生冷食物、減少奶類及油膩食物， 生冷食物易影響腸消化功能，令痰濕生，而奶類及油膩食物較滋膩難消化，亦較易形成濕氣。
  • 適量出汗以助排出濕氣：可每週進行一至兩次帶氧運動，令身體稍微出汗，有助排出濕氣。此外，避免長時間逗留冷氣房，除了容易受寒外，亦有礙身體正常排汗，令濕氣難以經汗液排出。但汗血同源，亦不宜進行過度劇烈運動，只需稍微出汗即可達致排走濕氣效果，無需「爆汗」。
  • 避免於正午外出：正午氣温高，暑熱之邪最盛，容易感暑，令身體出現乾燥脫水，身熱體倦等情況，如必需外出，要注意補充水份及定時到陰涼處休息。

5類人秋日食蟹要謹慎

立秋後開始進入蟹季，惟醫師引用《本草綱目》記載，指中醫角度而言蟹性味為鹹、寒，脾胃虛寒人士，如平素大便稀溏不成形、容易腹瀉者、大病初癒或小孩長者等脾胃較虛弱人士，應特別注意控制食用份量；另外，由於蟹有機會含有較大量致敏物質組織胺，容易誘發及使皮膚病加重，因此濕疹患者及有皮膚問題患者，例如蕁麻疹等。原醫師強調，食蟹前謹記要先去除蟹胃、蟹腸、蟹心、蟹腮，消化及過漏系統較骯髒，而蟹心則較寒涼，皆不宜進食。

進食後可以煎煮紫蘇生薑茶，以中和蟹之寒性。紫蘇葉性辛温，可解魚蟹之毒引致的腹痛吐瀉；生薑性辛温，有温中散寒作用，另還亦可加入少量藿香及陳皮加強功效，藿香有較佳化濕作用，陳皮則健脾理氣。

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紫蘇生薑茶

材料：紫蘇葉10克、紫蘇葉兩片、 藿香5克、陳皮3克

做法：

1.洗淨材料後，三碗水煎煮；

2.水沸騰後煎約15分鐘即可，可代水飲用。

立秋節氣11大養生食材

原醫師解釋指，中醫角度而言「長夏屬土」、着重養脾胃， 食材以健脾袪濕清暑為主，其中又以「五谷為養」，五谷類善能補脾胃，當中又以白米最佳，其性味甘平，最善脾胃，亦適合脾胃虛弱人士；另外有11養生食材，亦可於立秋節氣消暑、健脾兼去濕：

黃色食物入脾，有補脾作用：如小米，南瓜，黃豆

適量進食瓜類消暑：青瓜，冬瓜，苦瓜

健脾袪濕藥材：山藥，蓮子，扁豆，薏米，陳皮

健脾袪濕清暑湯

原醫師又分享一款有助健脾袪濕清暑湯，湯水鮮美、老少皆宜：

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材料：鮮粉葛 300g、淮山 20g、蓮子 20g、芡實 20g、生熟薏仁 30g、赤小豆 20g、扁豆 20g、五指毛桃 20g、花旗參 15g、蜜棗 3粒、可自選加入瘦肉400克或烏雞一隻

做法：

1. 粉葛去皮切件，藥材類洗凈後先浸泡半小時以上；

2. 肉類先清洗及切件；

3. 全部材料連浸泡用之水加入煲中；

4. 加水後煮滾15分鐘再蓋上鍋蓋；

5. 以中小火煲約1小時即可。

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