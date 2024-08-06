巴黎奧運｜港女乒團體賽不敵瑞典16強出局　杜凱琹：輸波係我嘅責任

▲ 巴黎奧運乒乓球女子團體賽，港隊昨日以局數2：3不敵瑞典，16強止步。（港協暨奧委會圖片）

巴黎奧運乒乓球女子團體賽，由杜凱琹、朱成竹、李皓晴組成的港隊乒乓女子隊，昨日（5日）以局數2：3不敵瑞典，16強止步。杜凱琹賽後表示，要為未能晉級負上責任，回港後會反省及檢討問題，再找方法進步。港隊總教練李靜則指作為教練接受賽果，今場雖然失利，但不代表球員打得差，未來會繼續培養青少年球員。

港隊首場由李皓晴夥杜凱琹出戰，鬥瑞典的貝根特／卡爾保，雙方爭持，港隊一度被瑞典追成平手，其後反勝，拿下第一場雙打賽事。次場朱成竹激戰下2:3不敵貝絲唐，大分變成1:1。第三場杜凱琹對卡爾保，卡爾保追至「刁時」，最終以12:10勝出。港隊場數落後1:2。朱成竹第4場出手，以3:0贏貝根特，大分追成2:2。

決勝第5場，「四朝元老」李皓晴披甲，與瑞典削球手貝絲唐決一勝負，李皓晴第三局在落後2:7之下，一度反超10:9，最終「刁時」輸10:12，局數輸0:3。港隊總場數2:3失利出局，無緣8強。港乒乓女子隊至此完成今屆巴黎奧運。

杜凱琹賽後指，自己的責任比較大，因教練戰術排陣時，她負責的第三場很重要，但有些戰術沒有把握好。她又指，隊友已經盡力，會檢討問題，再找方法進步。

李靜指，今場雖然失利，但不代表球員打得差，只是港隊在關鍵分上欠缺運氣，「如果我地多個擦邊、擦網，結果可能已經唔同，杜凱琹第三場10：8領先，如果好似家朗、Vivian刺中多一劍，結果又唔同，不過競技體育我覺得係正常。」他又指，作為教練接受賽果，希望市民都接受。

李靜總結今屆港隊表現，認為混雙組合杜凱琹及黃鎮廷晉級4強是有突破，「同獎牌差少少」，但滿意表現，「今日16進8失利，我唔覺得洗咩大事」，相信所有球員已經盡力，「奧運獎牌意義大啲嘅，但攞唔到獎牌，參加奧運都係一個榮譽。」提及港隊未來，李靜表示未來幾年要培養青少年球員，希望他們早點出道，早點出成績。

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