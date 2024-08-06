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巴黎奧運｜中華台北「麟洋配」創歷史衛冕羽毛球男雙惹議　網民：金牌被裁判偷走了

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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中華台北「麟洋配」創歷史衛冕羽毛球男雙惹議，網民：金牌被裁判偷走了。

【巴黎奧運／奧運會／羽毛球男雙／李洋／王齊麟／王昶／梁偉鏗／衛冕金牌／羽毛球裁判】巴黎奧運羽毛球男雙決賽於8月4日舉行，中華台北男雙組合李洋、王齊麟，以2：1戰勝中國隊王昶、梁偉鏗。惟部分内地網民對賽果不滿，更批評「我們的金牌被裁判偷走了」，再度牽起網上爭議。

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「麟洋配」衛冕金牌

李洋和王齊麟在巴黎奧運羽毛球男雙決賽中，經歷了3局激烈的比拼，最終以微弱的優勢險勝中國隊的王昶與梁偉鏗，創造了歷史，成為首對在奧運會羽毛球男雙項目上衛冕金牌的組合，亦是中華台北本屆奧運會的首面金牌。

不過，「麟洋配」奪金後引發熱議，不少内地網民認為這場比賽缺乏公正性，「羽毛球裁判」一度衝上微博熱搜。球迷不滿的重點包括，王昶被抓3次發球過高，另外第3局一顆球被判界外，多數人認為判決明顯有誤，卻不改判。

更多相關報道：巴黎奧運︱領先1局突觸及舊患　馬蓮仍堅持上陣淚別奧運　教練：她不想運動員生涯就此結束

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網民斥：金牌被裁判偷走了

內地社交平台「小紅書」更有網民批評「我們的金牌被裁判偷走了」：「今年奧運又多了一個遺憾了，梁王決賽遭遇裁判不公，只拿了銀牌」、「從來沒見過這麼吵的比賽」。

恭喜王昶、梁偉鏗，摘得羽毛球男雙銀牌。至於金牌選手，場外元素過多，我不承認也不否認。

針對部分激進的意見，有内地網民亦理性反駁，認為李洋與王齊麟的實力不容小覷，兩隊在比賽過程中的表現都非常出色，難分高下。

不要老是怪這怪那，公道點來說對面網前，防守，進攻都很強，節奏變化也拿捏的很好。沒什麼好黑的，輸了就是輸了，下次加油，第一次奧運又不丟人，盡力了、真沒必要這樣吧，輸了就是輸了，對面確實打得好啊。

儘管最終未能奪冠，但內地也有不少網友對王昶與梁偉鏗的表現給予了高度的評價。他們指出，這對新組合僅僅組隊兩年，就在奧運賽場上奪得銀牌，已是相當不容易的成就。

22年才組隊，24年就奧運銀牌了，每1分都沒有放棄，運動員只要拼搏，無論是不是金牌都值得掌聲。

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更多相關報道：巴黎奧運｜「鄧謝配」混雙8強賽惜敗　謝影雪賽後痛哭揭傷患纏身：1個月前牙膏都唧唔到

香港羽毛球混雙組合「鄧謝配」在小組賽中以1勝1負成績出線晉級8強，可惜受制於韓國世界冠軍組合的速度強攻，最終直落2局落敗，無緣晉級4強。兩人於賽後受訪時雙雙淚崩，謝影雪更透露自己賽前一個月因傷患纏身，甚至無力唧牙膏、無法梳頭，2、3周前仍在醫院急症室治療，對於能順利參賽已十分感恩。

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