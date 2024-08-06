東張西望何伯丨心疼繼子撞親出言慰問　何伯反被「新何太」鬧：你理佢做乜啫

▲ 何伯同新何太再度引來熱議！

【何伯/何太/新何太/東張西望】因亮相《東張西望》而成名的何伯及「新何太」近日恩愛不再，「新何太」又再被爆惡妻一面，於鏡頭前鬧爆何伯。

何伯跟「新何太」不時於公屋單位進行直播，早前某網民分享一段影片，直播期間何太的18歲兒子疑似跌倒，何伯見繼子撞到頭部，他即時關心問道：「做咩撼親頭㗎啫？」

東張西望何伯丨何伯驚傳中風入院搶救成功 跟「新何太」開直播面露疲態

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東張西望丨網民憂心繼子情緒問題

身為阿媽的新何太未有關心阿囝，望了一眼就繼續做直播，見何伯關心阿囝反而大罵：「你理佢做乜啫！」被鬧的何伯只好收口兼說：「唔係呀……心痛呀嘛……」

另外，聽見新何太兒子喪笑長達近20秒，當中更笑到氣喘，阿囝此舉令網民摸不著頭腦，亦擔心其情緒是否出現問題，但亦有網民揣測阿囝笑繼父何伯被罵。

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