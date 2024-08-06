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東京奧運｜志田千陽上場不脫妝之謎大公開　揭羽球女神箍牙前後樣貌變化

娛樂

撰文： 李惠儀

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 47 分鐘前

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志田BB底妝時刻保持透薄亮白，究竟有什麼法寶？

【巴黎奧運/志田千陽/羽毛球/日本隊】巴黎奧運出現不少養眼的運動員，令觀眾大飽眼福，其中一位討論度極高的「奧運女神」非現年27歲的志田千陽莫屬！

志田身為日本羽毛球選手，向來都是羽球女神，但今屆奧運令她人氣再度急升，除了靠顏值爆燈外，網民最常討論的就是她的妝容，大家都好奇她在比賽期間爆汗、流淚，但為何仍不脫妝？

羽球女神志田千陽｜即使香汗淋漓也不脫妝

志田在勝出銅牌戰後，又喊又笑繞場一周跟現場的支持者講「Arigatou」（謝謝），還可愛伸脷，此舉俘虜萬千網民的心，還大讚她笑容超級治癒，封她為「志田BB」！不過有很多網民指志田在任何比賽中，即使香汗淋漓，但依然沒有脫妝問題，在一般情況下，應該難逃妝感斑駁的狼狽畫面，但志田竟然可以時刻保持亮麗，令人對她的化妝品和保養品產生強烈好奇心。

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其實志田妝感不重，底妝夠薄夠自然，她最愛搽睫毛膏，而且每條睫毛搽得分明，以Z字型的方式刷，增強眼部的立體感，唇彩方面亦顯得粉嫩自然；這麼說來，女神不脫妝之謎其中一個關鍵在於底妝要夠薄，再以蜜粉定妝，睫毛膏就要防水，她唇彩是來自日本品牌Kate Tokyo的怪獸級持色唇膏系列，Kate Tokyo以獨家技術將唇膏轉化為凍狀薄膜，唇膏色澤長效持續，因此不易脫色。

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羽球女神志田千陽｜網民熱搜女神有機會使用的化妝品牌

由於志田很少分享化妝心得，所以未知她在奧運比賽上使用的底妝產品是什麼牌子，但有網民就猜測，志田為現役日本國家代表隊，也是「再春館製薬所」羽毛球隊的成員。

而再春館製薬所最知名的品牌就是朵茉麗蔻Domohorn Wrinkle ，因此她被判斷可能是使用了朵茉麗蔻的保養品，讓她白皙與零瑕疵的肌膚閃閃發光，一時間令這個品牌成為了熱搜。

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羽球女神志田千陽｜矯正牙齒前後判若兩人

愛美是女生天性，所以志田比賽期間也會化上自然妝容，不過現時貴為女神的她，以前竟是醜小鴨，曾有參差不齊的牙齒，她在大約5年前開始矯正牙齒，這段期間參加公開賽亦可見她正在箍牙的狀態，完成箍牙療程後，志田頓時變得笑容甜美，笑容甜到漏，搖身一變成為今日的萬人迷！

網民將她箍牙前後的樣子作對比，發現箍牙前的她相貌平平，一度惹起整容疑雲，不過亦有網民指志田只是矯正了牙齒，五官基本上沒有變化，加上女大十八變，故並不存在整容。

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