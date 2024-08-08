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正向教育丨港媽抱怨兒子成日掛住打機無溝通 每天放下手機1小時締造親子時光

升學教育

發布時間： 2 小時前

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熱門 鄭中基 何詩蓓 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

手機無疑是現代生活不可或缺的工具，然而我們是否忽略了身邊最寶貴的人和事?不少家長反映，孩子沉浸於手機遊戲和社交軟件中，很少主動與家人交流，甚至影響了學習成績。而家長自己也常常忙於回覆手機訊息和瀏覽社交網站，與孩子的溝通也變得越來越少。這樣的親子關係，真的讓人擔憂。

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我記得，有一次在輔導環節中，王太向我訴說自己的困擾:「都唔明阿仔攪乜?成日掛住打機，叫極佢都唔聽。我放工返到屋企，佢已經做完功課，係度打機。我就趕住煮飯，食完飯後我都好攰，就睇吓電視，玩吓手機。阿仔就返房打機，我老公又係咁，一家人無乜偈傾。」

我耐心地問王太，有沒有嘗試與全家人一起放下手機，多聊聊天?她猶豫地說:「好難啦！要大家一齊放低手機，阿仔同老公都唔得啦！」

後來我分享了我自己的做法:「新冠疫情期間，我屋企人飯後，把所有手機放在家，然後一家人去附近公園散步一小時當做運動，慢慢變成習慣。散步其間大家可以傾吓偈，分享日常的趣事或煩惱。」

王太聽後若有所思:「得唔得㗎?」我鼓勵她:「只要你有心想改善家人關係，無話唔得嘅。」

是的，要改變一家人的習慣確實需要一些堅持，但相信只要大家用心，一定能找到適合自己的方法。不妨在假期時試著和家人一起放下手機，去公園散散步，或者到郊外走一圈。在輕鬆愉快的氛圍中，大家可以暢所欲言，增進彼此的了解。

也許起初大家會覺得不習慣，但只要持續下去，親子間的交流必定會變得更加融洽。我相信，我們為了孩子，每天抽出一小時放下手機與家人相聚，共同締造美好的家庭時光，你不會反對吧。

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撰文 : 校監林仲岷 英皇書院同學會小學及英皇書院同學會小學第二校

欄名 : 寫滿愛 愛滿瀉

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