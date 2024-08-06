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心臟健康丨奧運兩女拳手再陷「性別爭議」　醫生解構男女6大先天之別

醫生診症室

撰文： 黃堯姿

發布時間： 19 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

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奧運兩女拳手再陷「性別爭議」，醫生解構男女6大先天之別。

【巴黎奧運／運動員／心臟／男女／性別／性別平等／中華台北隊／林郁婷／阿爾及利亞／拳擊手】今屆巴黎奧運會先後有2名拳擊運動員，分別是中華台北隊的林郁婷，以及阿爾及利亞的Imane Khelif，捲入性別爭議風波。台灣有醫生就發文指出，男女運動能力先天不一，女性體能天生會比男性稍弱，尤其是心臟構造更加大有不同。而女性患上心血管疾病時，亦相比起男性更難及早發現。

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台灣心臟內科醫生劉中平在其Facebook專頁發文，鑑於近日奧運掀起性別爭議，分享男女心臟構造大不同如何影響他們的運動表現。男女除了身材不同，對於運動員來說，心肺功能更加重要。他列出男女先天構造6大不同：

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劉醫生指，以上男女之間的身體構造不同，導致女性在運動訓練時會吃虧一點，而且女性患心臟病的症狀不明顯，相對於男性較難診斷。他亦指出，在治療女性心臟病的血管病變和和痙攣性血管個案會比較棘手，加上女性荷爾蒙和懷孕，以及免疫疾病造成的心臟影響，還需要更多時間研究引證。

相關文章：飲食攻略｜夏天高溫心臟病易發　中醫推薦6種紅色食物可護心降血脂

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