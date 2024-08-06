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巴黎奧運｜土耳其射擊大叔帶9歲女兒亮相　「殺手」變慈父：她是我在世的原因

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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土耳其射擊大叔帶9歲女兒亮相，「殺手」秒變慈父，「她是我在世的原因」。

【巴黎奧運/氣槍/運動員/土耳其射擊手/土耳其大叔/Yusuf Dikeç】因「零裝備」上陣巴黎奧運氣槍賽事而爆紅的51歲土耳其射擊大叔Yusuf Dikeç，早前已被網民發現他私下為貓奴，與他冷酷的「殺手」形象相差極遠。近日他接受當地媒體訪問時，帶9歲女兒一同亮相，兩人互動也顯露他慈父的一面。

土耳其大叔｜土耳其射擊手首帶女兒亮相

「土耳其大叔」Yusuf Dikeç日前帶同首次亮相的9歲女兒Başak Dikeç接受當地媒體訪問，慈父形象盡顯的Yusuf Dikeç，對女兒寵愛有加，更稱她為「生存在世的唯一原因」，另外，女兒也是運動員，在體操方面發展。雖然沒有學習射擊，不過他指女兒是他最好的支持者兼「教練」，經常給予他有用的建議。

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土耳其大叔｜出賽奧運得女兒鼓勵

在出發奧運前，女兒知道他輸掉比賽會難過，因此告訴他即使拿不到第一名也沒關係，又提供了不少建議和鼓勵，「他應該深吸一口氣，然後在呼氣後扣動扳機。這樣有助於保持他的雙手穩定」。對此Yusuf Dikeç也解釋了自己的射擊技巧，他表示，在射擊中需要不斷調整呼吸，才能避免手震並提高射擊精準度。

土耳其射擊大叔Yusuf Dikeç於今屆奧運混雙空氣槍賽中奪銀牌。（IG@ yusufdikecofficial）

另外Yusuf Dikeç也透露，他在比賽前通常也不會聽任何電話，因為不想影響心情，惟女兒例外，與她說話反而會得到更多動力，最終奪得銀牌的佳績。

土耳其大叔｜網民大讚女兒可愛樣

土耳其大叔的女兒首次亮相，不少網民都大讚其可愛的樣子，表示「殺手變成慈父」、「女兒很漂亮耶」、「殺手心中都有一個想保護的女人」、「應該沒有人敢欺負他女兒」。

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