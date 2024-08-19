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正能量丨媽媽忘記了「我」的名字 校長：假如時間像摩天輪能回到起點多好

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《幸運是我》劇照

十二月的黃昏夕照，有些耀眼，也帶着絲絲暖意，薰黃了周遭景物，更在回憶片段中，加添了淡淡的歲月色彩。記不清在這海邊的路上走了多少次，只知道從拖着的手傳來的那份熟悉温柔的感覺，一直在暖着我心。

歲月看似不曾流動，記得她常說：「人活得太耐，總會忘記一些事情。」我想應該是吧。只是我忘記得慢些，你忘記得快些。有些事，我一個人記住就好了。就像那次一起坐摩天輪，轉到最高處時，感到世界也在搖動，只知道看着你微笑的臉龐，人也靜了下來。那是我還可以記得的，唯一的一張臉。日子不記得了，應該是初相識吧。如果日子可以像摩天輪，轉了一圈，又回到起點，那多好呢？

「坐一回吧。」我們在長櫈上坐下，看着泊在岸邊的小木船，搖搖晃晃，淌漾在水上。

「坐一回吧，吃冰淇淋，好嗎？」

「好，但我不知道叫哪一款才好？」

「香蕉船，一齊吃。」

「好，我去買。」

幸好褲袋裏的錢還夠買香蕉船，那是第一次和你一起吃冰淇淋，第一次吃到真正的甜味，第一次看到香蕉船像小木船一樣，在搖晃。

「笑什麼？今天心情很不錯吧。」

我笑着，記不起什麼時候心情會好，什麼時候會低落。

「走吧，夜了，風起了，會着涼。」

我沒說什麼，只看着她笑。耳邊彷彿有人在哼着陳百強的《盼三年》：「又見面萬千說話盡懷念，但隻字未講瑟縮嘴唇邊⋯⋯」

「怎麼？連我也不認得了嗎？回去吃藥吧，吃了會好些。」

名字，是記不起了，只記得從前拖着的手傳來的那份熟悉温柔的感覺，傳着絲絲暖意 。她拖着我一步一步沿着海邊走着，彷彿又走回從前的日子⋯⋯原來時間真的像摩天輪，轉了一圈，又一圈。日子過得很慢，因為腳步也很慢。

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撰文 : 張炳堅校長 保良局蕭漢森小學

欄名 : 寫滿愛愛滿瀉

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