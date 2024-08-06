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巴黎奧運｜美國男飛人童年坎坷父母離異曾受欺凌　身患哮喘+抑鬱症+過度活躍症

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 43 分鐘前

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巴黎奧運100米男子短跑決賽，由美國跑手利里斯（Noah Lyles）奪金，成長遭遇挫折，仍不忘勉勵弱勢兒童和年輕人。

【巴黎奧運／男飛人／100米飛人／田徑／利里斯／Noah Lyles／抑鬱症/正能量】運動員背後種種辛酸無人問津，卻處處體現了體育精神。巴黎奧運100米男子短跑決賽，由美國跑手利里斯（Noah Lyles）以最佳時間9.79秒奪金。

利里斯向來敢言敢為，焦點經常落在其言行和鍾情日本動畫喜好的話題上。原來他童年坎坷，屢受哮喘困擾，小時候診斷出患有過度活躍症、閲讀障礙而受欺凌，他又先後患上抑鬱症和焦慮症。儘管遭遇挫折，他還是登上了田徑運動的頂峰，獲得世界上跑得最快的稱號。賽後他不忘以「世界第一飛人」身份勉勵弱勢兒童和年輕人：「這一切都不能妨礙你。我得，你點解唔得！」

巴黎奧運｜2024巴黎奧運田徑賽程一覽 香港隊出賽/直播時間表/焦點賽事【不斷更新】

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巴黎奧運100米男子短跑決賽，由美國跑手利里斯以最佳時間9.79秒奪金。（新華社）

巴黎奧運百米短跑競爭激烈，前7名選手差距都不超過 0.9 秒，其中 美國跑手利里斯（Noah Lyles）以 9.784 秒勝出，僅比摘銀的牙買加選手湯臣（Kishane Thompson） 快 0.005 秒。本次獎牌為利里斯首面奧運金牌，亦為美國隊暌違20年再次於男子100米短跑拿下金牌。

現年27歲的利里斯賽後激動撕下名牌高呼：「美國，早就告訴過你了，我一定贏！」成為最快男飛人背後的路並不平坦，幸好身邊有個好榜樣，鼓勵自己不斷進步，要努力向目標進發。

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曾受欺凌童年坎坷

利里斯曾公開寫信感謝媽媽：「當別人問我，誰啟發我？他們總期待答案是教練、名宿，但我的答案是妳啟發我！我知道妳一路走來絕不容易，我們一起睡過地板、斷電斷水… 」

利里斯童年遭受哮喘困擾，試過因呼吸困難被緊急送院。他曾向《時代雜誌》透露，當 COVID-19 疫情開始時，已加劇他嚴重哮喘的問題。而且他小時侯患有過度活躍症、閲讀障礙，9歲時在學校時也曾遭受霸凌。利里斯13歲時經歷父母離異，與媽媽一起度過一段黑暗時期。因此利里斯自小從媽媽身上學會：設立目標，狂追不捨的決心。同時亦要保持同理心，「但我知道，你助人為本，我看到你如何幫助附近有學習障礙的孩子。」

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曾歷種種障礙無阻奪金

利里斯（Noah Lyles）儘管遭遇挫折，他還是登上了田徑運動的頂峰，並贏得了世界上跑得最快的人的稱號。奪金亦不忘鼓勵弱勢兒童，並以「世界第一飛人」身份勉勵年輕人：

我有哮喘、過度活躍症、閲讀障礙、抑鬱症、敏感、焦慮症... 我想告訴大家，這一切都不能妨礙你。Why Not You!（我得，你點解唔得！）

利里斯（Noah Lyles）上屆東京奧運拿到男子200米跑銅牌，現在成功奪金有賴身邊的好榜樣之外，亦因自身經歷挑戰磨鍊出堅韌性格。利里斯（Noah Lyles）奧運前定下三金目標（100米、200米、4x100米接力），如今贏得男子100米金牌只是開始：「希望大家喜歡我，因為我未來還有更多精彩時刻！」

利里斯（Noah Lyles）奪金不忘鼓勵弱勢兒童，並以「世界第一飛人」身份勉勵年輕人。（新華社）

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