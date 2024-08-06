  • 35°C
香港時間 : 202486日 (二) 13:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

三屆視后丨佘詩曼驚喜現身為新晉小生賀壽　佘媽於山頂豪宅設宴煮10人飯餸

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 25 分鐘前

最後更新： 23 分鐘前

分享：

分享：

熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

阿佘為邊個慶生咁開心？

視后佘詩曼近日在港除陪伴母親外，更不時出席好友聚會。昨日（8月5日）是TVB新晉小生林正峰生日，他在社交網晒出一班好友為其慶生相，發文表示：「thank you! ❤️🙈也祝願大家身體健健康康，開心幸福快樂❤️來年繼續努力。」

三料視后丨佘詩曼現身撐Ian個唱　化身「Hellosss」唱《留一天與你喘息》

阿佘驚喜現身

相中可見，有郭政鴻﹑楊明與女友莊思明﹑莊思敏，最令人驚喜的是阿佘亦有現身，其中一張，更見阿佘搭着正峰膊頭，笑得非常開心，有視后還有一班好友為其慶生，相信正峰過了一個難忘生日。

點擊圖片放大
+7
+6

大讚阿佘好照顧後輩

談到生日如此多好友為其慶生，正峰接受TOPick訪問表示：「很開心和驚喜，我們一班人都很熟絡，成日都會聚在一起吃飯，他們很好，還替我慶祝生日，真的很開心。」

提到就連阿佘也畀面現身，正峰也感到十分驚喜：「我去之前都不肯定阿佘會來，拍完《新聞女王》熟絡了，有時在一些聚會上也會遇到大家，她很照顧我們這班後輩，當我好似細佬咁，人超級超級好，毫無架子。」

點擊圖片放大
+8
+7

佘媽精神奕奕設宴

另一邊廂，向來廚藝了得的佘媽，近日在山頂豪宅設宴親自準備10人份的餸菜，為老友胡楓慶祝得到銅紫荊星章。

梅小青分享一班好友為胡楓獲銅紫荊星章慶祝的照片，大家齊齊為胡楓切蛋糕慶祝。梅小青發文表示：「多謝佘媽的邀請，齊賀修哥晉爵之喜，佘媽的廚藝真的很掂！ 修哥也是我們香港的驕傲 #感恩我遇上」

見佘媽精神奕奕兼笑容滿面，更負責烹飪10人份量的飯菜，早前被傳頑疾纏身的她似乎已經戰勝病魔，狀況大有好轉，相信阿佘可以放心晒。

最新影片推介：

靚太安樂窩
在職媽媽好幫手！三菱電機日本製六門變頻環保雪櫃保鮮強勁，滿足家人不同需要！

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

新聞女王丨林正峰騷麒麟臂令粉絲驚喜　四眼主播Look獲內地網民受落
17:33 2023/12/02
新聞女王丨林正峰騷麒麟臂令粉絲驚喜　四眼主播Look獲內地網民受落
新聞女王︱林景程林正峰在《新聞女王》各有發揮　兩老表當年相認全靠麥明詩
19:04 2023/12/21
新聞女王︱林景程林正峰在《新聞女王》各有發揮　兩老表當年相認全靠麥明詩
三屆視后丨佘詩曼母親最新近況曝光　脫去頭巾現身劉家豪生日會
11:32 2024/07/03
三屆視后丨佘詩曼母親最新近況曝光　脫去頭巾現身劉家豪生日會
三料視后丨佘詩曼欣賞鄭秀文演唱會　人氣高企狂被觀眾「集郵」
12:51 2024/07/18
三料視后丨佘詩曼欣賞鄭秀文演唱會　人氣高企狂被觀眾「集郵」
三料視后丨佘詩曼現身撐Ian個唱　化身「Hellosss」唱《留一天與你喘息》
12:32 2024/07/25
三料視后丨佘詩曼現身撐Ian個唱　化身「Hellosss」唱《留一天與你喘息》

你可能感興趣

新聞女王丨林正峰騷麒麟臂令粉絲驚喜　四眼主播Look獲內地網民受落
17:33 2023/12/02
新聞女王丨林正峰騷麒麟臂令粉絲驚喜　四眼主播Look獲內地網民受落
新聞女王︱林景程林正峰在《新聞女王》各有發揮　兩老表當年相認全靠麥明詩
19:04 2023/12/21
新聞女王︱林景程林正峰在《新聞女王》各有發揮　兩老表當年相認全靠麥明詩
三屆視后丨佘詩曼母親最新近況曝光　脫去頭巾現身劉家豪生日會
11:32 2024/07/03
三屆視后丨佘詩曼母親最新近況曝光　脫去頭巾現身劉家豪生日會
佘詩曼 林正峰 娛樂人物職業 演員 娛樂行業 TVB

最高瀏覽

珍惜生命｜39歲荃灣男警中槍身亡　警方有初步調查進展
珍惜生命｜39歲荃灣男警中槍身亡　警方有初步調查進展
東張西望何伯丨何伯何太親密片段曝光 　疑涉色情震驚網民
東張西望何伯丨何伯何太親密片段曝光 　疑涉色情震驚網民
急症室最長等候時間（08月06日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月06日 時間12:05）
胰臟癌｜30歲女無症狀體檢驚揭5cm胰臟腫瘤　醫生：7成早期胰臟癌無徵兆
胰臟癌｜30歲女無症狀體檢驚揭5cm胰臟腫瘤　醫生：7成早期胰臟癌無徵兆
鄭中基經理人｜鄭中基經理人何慶湘已離職 Ronald完成演唱會後會休息
鄭中基經理人｜鄭中基經理人何慶湘已離職 Ronald完成演唱會後會休息