三屆視后丨佘詩曼驚喜現身為新晉小生賀壽　佘媽於山頂豪宅設宴煮10人飯餸

▲ 阿佘為邊個慶生咁開心？

視后佘詩曼近日在港除陪伴母親外，更不時出席好友聚會。昨日（8月5日）是TVB新晉小生林正峰生日，他在社交網晒出一班好友為其慶生相，發文表示：「thank you! ❤️🙈也祝願大家身體健健康康，開心幸福快樂❤️來年繼續努力。」

三料視后丨佘詩曼現身撐Ian個唱 化身「Hellosss」唱《留一天與你喘息》

阿佘驚喜現身

相中可見，有郭政鴻﹑楊明與女友莊思明﹑莊思敏，最令人驚喜的是阿佘亦有現身，其中一張，更見阿佘搭着正峰膊頭，笑得非常開心，有視后還有一班好友為其慶生，相信正峰過了一個難忘生日。

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大讚阿佘好照顧後輩

談到生日如此多好友為其慶生，正峰接受TOPick訪問表示：「很開心和驚喜，我們一班人都很熟絡，成日都會聚在一起吃飯，他們很好，還替我慶祝生日，真的很開心。」

提到就連阿佘也畀面現身，正峰也感到十分驚喜：「我去之前都不肯定阿佘會來，拍完《新聞女王》熟絡了，有時在一些聚會上也會遇到大家，她很照顧我們這班後輩，當我好似細佬咁，人超級超級好，毫無架子。」

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佘媽精神奕奕設宴

另一邊廂，向來廚藝了得的佘媽，近日在山頂豪宅設宴親自準備10人份的餸菜，為老友胡楓慶祝得到銅紫荊星章。

梅小青分享一班好友為胡楓獲銅紫荊星章慶祝的照片，大家齊齊為胡楓切蛋糕慶祝。梅小青發文表示：「多謝佘媽的邀請，齊賀修哥晉爵之喜，佘媽的廚藝真的很掂！ 修哥也是我們香港的驕傲 #感恩我遇上」

見佘媽精神奕奕兼笑容滿面，更負責烹飪10人份量的飯菜，早前被傳頑疾纏身的她似乎已經戰勝病魔，狀況大有好轉，相信阿佘可以放心晒。

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