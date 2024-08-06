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巴黎奧運｜奧運跳高金牌得主馬胡奇克愛「躺平」 　比賽前做睡美人眠一眠有原因【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 3 小時前

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熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

奧運跳高金牌得主馬胡奇克（Yaroslava Mahuchikh）愛「躺平」！

【巴黎奧運/奧運/跳高/金牌/運動員】 烏克蘭「跳高女神」馬胡奇克（Yaroslava Mahuchikh）在今屆奧運成功摘下女子跳高金牌，更因在賽前先小睡片刻，而獲封為「睡美人」！

馬胡奇克的這個舉動相當搶Fo，連奧運官方X上也分享了馬胡奇克的美麗睡姿，並指：「即使在奧運決賽，你也可以小睡、放鬆一下！」

東京奧運｜志田千陽上場不脫妝之謎大公開　揭羽球女神箍牙前後樣貌變化

跳高女神愛「躺平」

馬胡奇克會帶著睡袋現身賽場，並趁比賽空檔「眠一眠」！馬胡奇克曾在訪問中表示從2018年參加跳高比賽，就會發現跳完後久坐，會造成血液不循環。後來，她發現完全「躺平」的話，既可促進血液循環，又讓她沉澱心靈、調整呼吸。

獲得充份休息「差足電」的她，成功在今屆奧運跳出2米高奪金！

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