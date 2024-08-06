巴黎奧運｜「雙金飛魚」潘展樂獨門減壓法　從不打機陪爺爺放8隻羊

▲ 「雙金飛魚」潘展樂原來就一套獨門減壓法，潘爺爺透露，孫仔從不打機，會陪他放家中的8隻羊為樂。

【巴黎奧運/奧運會/奧運金牌/奧運紀錄/中國隊/奧運游泳/中國飛魚/潘展樂/世績／世界紀錄/混合泳】成為全職運動員，心理質素及抗壓能力也是很重要，因此他們都懂得找自己最舒適的減壓方法。例如英國跳水王子戴利（Tom Daley）織冷衫、烏克蘭跳高「女神」瑪胡芝克（Yaroslava Mahuchikh）喜歡躺睡袋放鬆、港隊的何詩蓓靠彈琴、江旻憓瘋狂煲劇；而中國「飛魚」潘展樂則愛放羊減壓，潘爺爺稱已準備8隻羊陪孫子慶祝及解壓。

▲ 潘展樂終結美國在這項比賽的奧運10連霸。（微博圖片）

奧運游泳潘展樂｜給自己最好的生日禮物

中國「飛魚」潘展樂在巴黎奧運憑男子100米自由泳奪金後，日前於4x100混合式接力賽，再以佳績摘下金牌，終結美國在這項比賽的奧運10連霸。而8月4日破紀錄這一天，也剛好是潘展樂20歲的生日，不少網民都稱「這是最好的生日禮物」。

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奧運游泳潘展樂｜從小就喜歡動物

據內媒報道，潘展樂奪金瞬間，爺爺形容「樂樂太不容易了，他得了冠軍，我們一家人都為他高興」、「看到樂樂拿第一名，所有人都跳起來了，連照片都忘記拍了。」爺爺並表示自己和孫子一直有個約定，每次比賽後回溫州一定要到爺爺家來。「他其實特別喜歡農村生活，我從來沒見到他玩手機，一到村裡來就喜歡放牛放羊逗狗。」潘爺爺家裡養了8隻羊，去年亞運會結束後回家，潘展樂第一時間就和爺爺一起出門放了半天羊。

樂樂平時訓練忙，放羊也是他給自己釋放壓力的一種方法。

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奧運游泳潘展樂｜刻苦訓練從沒喊辛苦

潘展樂於2004年8月4日出生於浙江省溫州市，祖籍在永嘉縣橋下鎮。爺爺是潘展樂的外公，他是一位退休教師，住在溫州市鹿城區。在爺爺的記憶裡，潘展樂從小就很忙，不管是颳風下雨，還是炎熱寒冷，只要葉教練有通知，他們就會送潘展樂去訓練。爺爺更驕傲地說，「孫子從來沒有喊辛苦」，有時為了犒勞一下剛上水的潘展樂，爺爺會帶其去學校附近的肯德基，「想吃牛排就吃牛排，想吃雞腿就吃雞腿。」

奧運游泳潘展樂｜「獎牌蚊帳」成街坊打卡點

日前《浙江經視》獨家採訪潘展樂的爺爺，他向記者驕傲展示孫子的獎牌時，竟然是掛在家中的蚊帳上，影片一出，迅速引發內地網民熱議。片中看到潘展樂房間的蚊帳四邊，掛滿了大大小小的獎牌，當中金牌佔了大多數。爺爺說：「2023年全運會以後的獎牌，基本上都放在蚊帳裡，每一次都有3、5塊獎牌。」

為什麼會把獎牌掛在蚊帳上？爺爺有一次問潘展樂，「你那獎牌都老是收在裡面？」，潘展樂隨口回說了句：「那就掛出來吧！」就是這番話，爺爺便在蚊帳四周架起鋼管，懸掛潘展樂的獎牌，不過由於獎牌數量很多，有次竟把蚊帳壓倒了。潘爺爺笑道︰「獎牌多到他也數不清。獎牌牆、獎牌蚊帳更成為訪客的打卡點。」

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「他跟爺爺關係最好了，小時候一手帶大的。」潘爸爸介紹，由於潘展樂平時不在家，這個房間平常是爺爺在住，爺爺高興表示「他（樂樂）走了以後，我就躺在這裡，享受樂樂的這個榮光。早上醒來看到這麼多金牌，煩惱全沒了」。潘展樂每次回來也住這裡。

奧運游泳潘展樂｜10歲受訪被挖出霸氣宣言

網民在微博上挖出10歲時潘展樂受訪的畫面，當時，一臉稚氣的潘展樂被問及該如何在泳池中取得勝利，潘展樂回應稱：「比孫楊快就可以了！」從小就把泳壇名將孫楊當作偶像和未來目標。10年後，潘展樂真的站上奧運殿堂奪金，完成少年時代的霸氣宣言。

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