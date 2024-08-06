巴黎奧運｜14歲東奧一跳成名　全紅嬋1原因推掉所有廣告一家骨氣過活

▲ 中國跳水運動員全紅嬋14歲在東京奧運會一跳成名，卻因為1 個原因推掉所有廣告邀約。

【巴黎奧運／奧運會／全紅嬋／廣告/全紅嬋家人／全紅嬋妹妹／全紅桃／全紅嬋弟弟／全進鵬】有「跳水神童」之稱的中國跳水運動員全紅嬋自14歲出戰東京奧運起極受關注，成名後廣告代言邀約紛湧而至，不過她就沒有選擇「搵快錢」，1個原因反而將廣告全數推掉，其父母亦拒絕收取外界捐款及禮物，繼續留在農村種果樹維生，維持平靜簡樸的生活。

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現年17歲的全紅嬋，3年前以14歲之齡出戰東京奧運並奪得金牌，此後成為廣告商寵兒，她的名字甚至被商人註冊多達15次，不過當時卻始終未見她在任何商業廣告或活動中亮相，原來是她將這些廣告全數推掉了。

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為甚麼有錢卻不賺？據新浪體育報道，由於全紅嬋並未成年，因此國家跳水隊及廣東跳水隊決定以此對她多加保護，

全紅嬋是罕見的跳水天才，如果現在被各種商業活動耽誤，那麼可能很快如流星殞落，不再閃耀。跳水歷史上有太多天才過早地衰退。

全紅嬋父母低調務農有骨氣

除了全紅嬋本人外，其家人亦十分支持國家隊及省隊的決定。事實上，在全紅嬋贏得東奧金牌後，曾有企業送贈20萬人民幣（約21.8萬港元）的慰問金、商舖及房屋，不過就全部被父親全文茂拒絕，並表示「不想消費女兒的榮耀」，選擇繼續與妻子低調務農、種果樹維生，養活一家7口，非常有骨氣。

雖然年紀輕輕便已成為奧運冠軍，但無論是全紅嬋抑或家人都依然十分謙虛，其長兄全進華就曾在接受訪問時說出對妹妹的看法：「她未來還有很長的一段路去走，現在只是她的起點。」

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弟妹追隨胞姊腳步

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據悉，全紅嬋2007年3月28日出生於廣東湛江，父母都是農民並育有5個子女，全紅嬋排行第三，對上有一兄一姐，對下有一妹一弟，而全紅嬋的妹妺全紅桃和弟弟全進鵬都先後跟隨胞姊的腳步，在湛江市體校學習跳水。

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妹妹全紅桃志氣甚高，曾在受訪時表示：「希望我能跟我姐一樣，站到奧運會的領獎台上，而且還是第一名的那種」。而她亦透露，全紅嬋會親自教授「零水花」的秘技，

姐姐會教我做動作的時候，腳怎樣繃直，怎樣壓水花，手不要那樣做。

不過她能否如姊姊般踏上奧運冠軍之路，目前仍是疑問。3年前，14歲的全紅嬋身高仍只有1.45米，但12歲的全紅桃卻已接近1.6米，前者瘦小輕巧，後者則如媽媽一樣較為健碩，相對不利在高台發揮，或要直接往彈板項目發展。反觀弟弟全進鵬身型跟全紅嬋相近，在跳水上亦曾有驚人表現。對於身為奧運冠軍的姊姊，全進鵬曾表示，

我覺得她非常的刻苦吃苦，然後非常拼搏，每個動作都去認真努力的去跳，所以才跳得好，跳出這樣的成績。

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